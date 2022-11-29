Панно в фойе АГКЦ получило шанс на долгожительство

Об этом рассказал градоначальник Архангельска Дмитрий Морев, курирующий проведение ремонтных работ:
- В АГКЦ началась реставрация панно, которое было обнаружено в фойе культурного центра в начале ремонта. За сложную работу взялся архангельский художник Сергей Умывакин. Ему помогают 10 студентов колледжа культуры и искусства. Отличная практика для начинающих специалистов!
Все материалы для реставрации уже приобретены. Первый этап – отмыть роспись мыльной водой, отдельные участки – спецсоставом. Затем штукатурка: на полотне есть трещины, следы от старых крепежей. После подготовки художники приступят к самой тонкой работе - восстановлению живописной части. Для сохранности панно будет покрыто защитным слоем. Все работы займут 10-14 дней.
Помощь в реставрации исторического панно оказывает директор АГКЦ Ольга Александровна Абакшина. Под ее руководством сейчас к завершающему этапу подходит и капремонт первого этажа культурного центра.