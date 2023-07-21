На набережной Архангельска установлены три новых информационных стенда

О событии рассказал глава города Дмитрий Морев:

- Мы продолжаем совместный проект администрации города и Северного морского музея по созданию информационных стендов об истории нашего города.



Три стенда были установлены на набережной Северной Двины, а сейчас готовы еще два.



Информационный щит «История места. Воскресенский храм» дополнит обновленный сквер у Нулевой версты. Именно здесь был открыт сначала приход, а затем каменный храм. Теперь каждый получит возможность узнать, как выглядела эта часть города в далеком прошлом, прочитать о людях, которые вкладывали душу и творчество в создание этой удивительной церкви.



Еще один стенд «расшифрует» замысел создателя мозаичного панно «Архангельск – первый морской порт России». Сейчас мы готовимся к установке подсветки мозаики, которая уже украшает территорию у Петровского парка.



Пока стенды находятся в мастерской производственной компании «Народная реклама», но совсем скоро ознакомиться с их содержанием сможет каждый, кто интересуется самобытной историей Архангельска.



