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На набережной Архангельска установлены три новых информационных стенда

О событии рассказал глава города Дмитрий Морев:

- Мы продолжаем совместный проект администрации города и Северного морского музея по созданию информационных стендов об истории нашего города.

 Три стенда были установлены на набережной Северной Двины, а сейчас готовы еще два.

 Информационный щит «История места. Воскресенский храм» дополнит обновленный сквер у Нулевой версты. Именно здесь был открыт сначала приход, а затем каменный храм. Теперь каждый получит возможность узнать, как выглядела эта часть города в далеком прошлом, прочитать о людях, которые вкладывали душу и творчество в создание этой удивительной церкви.

 Еще один стенд «расшифрует» замысел создателя мозаичного панно «Архангельск – первый морской порт России». Сейчас мы готовимся к установке подсветки мозаики, которая уже украшает территорию у Петровского парка.

 Пока стенды находятся в мастерской производственной компании «Народная реклама», но совсем скоро ознакомиться с их содержанием сможет каждый, кто интересуется самобытной историей Архангельска.


08 октябрь 16:20 | : Будни

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