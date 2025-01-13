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В Вельске экс-главу поселения осудили за хищение бюджетных средств

Вельский районный суд признал бывшую главу сельского поселения «Хозьминское» Елену Суслову виновной в присвоении крупной суммы бюджетных средств. Обвиняемая использовала своё служебное положение для незаконного начисления себе премий на общую сумму 302 100 рублей, что нанесло ущерб местному бюджету.

Преступление было совершено в период с 2014 по 2020 год. Несмотря на отсутствие правовых оснований для премирования, обвиняемая издавала распоряжения о выплате себе денежных вознаграждений, что противоречило законодательству.

Осужденная признала свою вину и возместила причинённый ущерб. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

02 апрель 16:00 | : ---

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