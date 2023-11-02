Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Мезени чиновница Тараканова залезла в карман пенсионному фонду

Лешуконский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего заместителя директора ГБУ социального обслуживания населения Архангельской области «Мезенский комплексный центр социального обслуживания» в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что обвиняемая, используя служебное положение, в сентябре 2019 года и январе 2020 года изготовила и предоставила в ГУ – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Архангельске заведомо недостоверные заявления о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно 7 пенсионеров, находящихся на стационарном обслуживании в учреждении.

 После этого, получив денежные средства в сумме 49 тыс. рублей, похитила их, распорядившись по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью возместила причиненный преступлениями ущерб. 

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

03 ноябрь 11:30 | : Скандалы

Главные новости


Захват картёжников Клобучихи. Волшебный фонарь в Курострове. И другие вести из прошлого Поморья
Сессия и кое-что еще. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (40)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20