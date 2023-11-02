В Мезени чиновница Тараканова залезла в карман пенсионному фонду

Лешуконский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего заместителя директора ГБУ социального обслуживания населения Архангельской области «Мезенский комплексный центр социального обслуживания» в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что обвиняемая, используя служебное положение, в сентябре 2019 года и январе 2020 года изготовила и предоставила в ГУ – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Архангельске заведомо недостоверные заявления о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно 7 пенсионеров, находящихся на стационарном обслуживании в учреждении.

После этого, получив денежные средства в сумме 49 тыс. рублей, похитила их, распорядившись по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью возместила причиненный преступлениями ущерб.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.