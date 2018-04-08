В Архангельске пройдет 1-й фестиваль морского флота Арктики (+ документальный фильм "Крещеные Севером")

13-15 мая в Архангельске пройдет первый Фестиваль морского флота Арктики.

Идею фестиваля предложило руководство АМИ им. В.И. Воронина, её поддержали Комиссия по морскому наследию при Морской коллегии РФ и член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко.

Проведение фестиваля приурочено к 325-летию государственного судостроения в России, 15-летию со дня основания ФГУП «Росморпорт» и 40-летию перехода на круглогодичную навигацию Архангельского морского торгового порта.



Праздник пройдет на причалах №149 -154 Морского-речного вокзала. Здесь будут ошвартованы ледоколы «Диксон», «Капитан Косолапов», «Капитан Евдокимов», суда «Вавчуга», «Капитан Шершнев» и НИС Северного УГМС «Профессор Молчанов».



- Для столицы Поморья ледокольный флот имеет особое значение: благодаря успешной работе ледоколов осуществляется круглогодичная навигация в Архангельском порту, бесперебойная проводка судов всех классов, а также решается важная задача предотвращения паводков в период ледохода. Уверен, что ледоколы, на борту которых написано – порт приписки Архангельск, будут по-прежнему в числе лучших судов страны, а их экипажи - самыми передовыми и профессиональными, - отметил сенатор Виктор Павленко



Открытие фестиваля состоится в 11 часов 13 мая. Планируется участие в мероприятии главы Комиссии по морскому наследию при Морской коллегии РФ адмирала Вячеслава Попова, ректора ГУМРФ Сергея Барышникова, командира Беломорской ВМБ контр-адмирала Аркадия Романова, руководства ФГУП «Росморпорт», члена Совета Федерации Виктора Павленко, представителей органов власти области и города.



С 13 часов начинается программа «Открытый борт» - посещение верхних палуб ледоколов. Также на территории Морского-речного вокзала будет организована профориентационная площадка для молодежи, на которой будут представлены САФУ им. Ломоносова, АМИ им. Воронина, Архангельский морской рыбопромышленный техникум. Центр «Патриот» организует выставки макетов «Оружие Победы», «Современное оружие», СГМУ - интерактивную площадку «Военный госпиталь». Кроме того запланирован парад участников организации Юнармия и полевая кухня. На сцене пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов города.







