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Судостроители из Котласа получили иск о банкротстве

Конкретно - ООО «Лимендский судостроительный завод», зарегистрированный на юге Архангельской области (где море, возможно, было только в глубокие доисторические времена). Директором его является Анатолий Орлов, владельцем – Яна Анисимова… по крайней мере, так записано в госреестре.

Иск вчинило ООО «Мистраль» из Санкт-Петербурга. Сумма долга - 1 032 699,98 руб.

Это уже не первый прецедент по данному предприятию. Ранее с претензиями в его адрес выступали налоговики, однако выяснилось, что у собственника отсутствует имущество и финансовые активы. Дело о банкротстве было прекращено ввиду его бесполезности.

Кстати, и областной Арбитражный суд нынешний иск о банкротстве еще не принял. Возможен отказ по тем же обстоятельствам.

 

31 март 13:38 | : Скандалы

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