Судостроители из Котласа получили иск о банкротстве

Конкретно - ООО «Лимендский судостроительный завод», зарегистрированный на юге Архангельской области (где море, возможно, было только в глубокие доисторические времена). Директором его является Анатолий Орлов, владельцем – Яна Анисимова… по крайней мере, так записано в госреестре.
Иск вчинило ООО «Мистраль» из Санкт-Петербурга. Сумма долга - 1 032 699,98 руб.
Это уже не первый прецедент по данному предприятию. Ранее с претензиями в его адрес выступали налоговики, однако выяснилось, что у собственника отсутствует имущество и финансовые активы. Дело о банкротстве было прекращено ввиду его бесполезности.
Кстати, и областной Арбитражный суд нынешний иск о банкротстве еще не принял. Возможен отказ по тем же обстоятельствам.