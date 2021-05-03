Архангелогородка, побившая полицейского у ТЦ "Сафари", доигралась до суда

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 28-летней жительницы города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Следствием установлено, что 10 мая 2021 года в вечернее время в помещении торгового центра, расположенного на улице Гайдара в городе Архангельске, полицейские патрульно-постовой службы УМВД России по городу Архангельску выявили женщину, которая находилась в общественном месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Обвиняемая в грубой форме отказалась выполнить законные требования сотрудников полиции и надеть маску, после чего нанесла сотруднику полиции не менее пяти ударов руками в область головы, причинив физическую боль. Противоправные действия нарушительницы были пресечены.
В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемая воздержалась от дачи показаний.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.