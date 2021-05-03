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Архангелогородка, побившая полицейского у ТЦ "Сафари", доигралась до суда

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению  28-летней жительницы города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318   УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

 

Следствием установлено, что 10 мая 2021 года в вечернее время в помещении торгового центра, расположенного на улице Гайдара в городе Архангельске, полицейские патрульно-постовой службы УМВД России по городу Архангельску  выявили женщину, которая находилась в  общественном месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Обвиняемая в грубой форме отказалась выполнить законные требования сотрудников полиции и надеть маску, после чего нанесла сотруднику полиции не  менее пяти ударов руками в область головы, причинив физическую боль. Противоправные действия нарушительницы были пресечены.

 

В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемая воздержалась от дачи показаний.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 июнь 12:07 | : Скандалы

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