Москвичи против сегрегации по коронавирусному признаку

Сергей Собянин предложил создать в ресторанах места, свободные от коронавируса, где будут обслуживаться люди, сделавшие прививку от COVID-19. Одобрил идею мэра лишь каждый двадцатый москвич, противников инициативы — в 2,7 раза больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения столицы.
Только 20% москвичей одобрили идею Сергея Собянина о создании в ресторанах мест, свободных от коронавируса. Впрочем, и у них есть вопросы к инициативе: «А санузлы тоже раздельные будут?» Большинство же (55%) — против: «Странно будет выглядеть, когда придет компания, и у некоторых сделана прививка, а у других нет. Их рассадят по разные стороны ресторана?!»; «Это дискриминация!»
Если среди москвичей, которые сделали прививку, сторонников и противников идеи поровну (по 39%), то среди тех, кто не будет вакцинироваться ни при каких условиях, подавляющее большинство (81%) настроено категорично: «Это противозаконно! То же самое, что разделить по расовой, половой или иной принадлежности».