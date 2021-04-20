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Архангелогородка, ободравшая автобусную остановку, попала на три тысячи

16 мая в полицию города Архангельска поступило сообщение о том, что с установленной в самом центре столицы Поморья (на перекрестке проспекта Троицкий и улицы Воскресенской) так называемой «зеленой остановки» похищены живые растения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении хищения трех саженцев туи была задержана 42-летняя местная жительница. Злоумышленница ведет асоциальный образ жизни и в момент совершения правонарушения находилась в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что женщина даже не смогла вспомнить, куда она дела похищенные растения.

В отношении архангелогородки полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хищение чужого имущества). Решением мирового судьи ей вынесено наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

 

26 май 10:40 | : Скандалы

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