В Москве задержан бывший чиновник администрации губернатора Михальчука

От правосудия Сергей Акулов скрывался 12 лет.
Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу установлено, что Андрей Сырцев в конце января 2009 года принял через своего друга- советника заместителя главы администрации Архангельской области по строительству Николая Беспалого предложение начальника отдела государственного областного заказа по товарам и услугам департамента по конкурентной политике Архангельской области Сергея Акулова выступить посредниками в вымогательстве и получении Акуловым взятки в размере 1 миллион рублей у генерального директора одного из коммерческих предприятий города за обеспечение победы на аукционе, дающем право поставки машин и оборудования для нужд одного из профессиональных училищ по приоритетному национальному проекту «Образование» на сумму 29 миллионов рублей. При передаче части суммы взятки, предназначавшейся Беспалому и Акулову в офисе предприятия, Сырцев был задержан сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.
Акулова можно причислить к недоброй памяти «якутским туристам». Вот, что о нем в 2010 году писало наше агентство: По разным данным Сергей Акулов - то ли сын, то ли близкий родственник якутского милицейского генерала Владимира Акулова, поэтому, как полагают наблюдатели, вряд ли он когда-нибудь в своей жизни попадется в руки к архангельским следователям. Скорее всего, он уже живет по чужому паспорту в какой-нибудь приличной стране, - считают в Архангельске.
Разысканному Акулову предъявлено обвинение в получении взятки. От дачи показаний обвиняемый отказался.
(на фото не Акулов, но Михальчук)