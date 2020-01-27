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Санкт-Петербургская епархия отказывается закрывать храмы на карантин

В Санкт-Петербургской епархии не станут закрывать храмы по распоряжению городских властей. Запрет ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

«Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе», — говорится на сайте Петербургской митрополии.

В епархии заявили, что с 19 марта в храмах принимаются профилактические меры при совершении богослужений и таинств. В помещениях проводится дезинфекция, прихожан информируют о соблюдении мер профилактики и рекомендациях Роспотребнадзора.

Прихожане, которые решат остаться дома, смогут участвовать в богослужении через онлайн-трансляции на телеканалах «Союз» и «Спас», в социальных сетях, напомнили в епархии. Прихожане старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями могут попросить священников о причащении на дому.

Ранее руководитель правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила, что распоряжение, которое было принято в Санкт-Петербурге, не соответствует Конституции. По ее словам, право на свободу совести, согласно Основному закону, может быть ограничено только федеральным законом. При этом оспаривать запрет в Московской Патриархии не собирались, поскольку это решение касается не Церкви, а граждан и их прав, сообщает Правмир.

Власти Петербурга запретили посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля. Исключение сделали только для служителей и работников. Также в этот период закрыты кафе, рестораны, ночные клубы, все магазины, кроме продуктовых.

Между тем, наблюдатели считают, что включение упоминания Бога в Конституции обязывает церковь соблюдать светские законы. Такова плата за легитимность…

28 март 10:57 | : Скандалы / Верую

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