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Студенты Коряжемского филиала САФУ решили не продолжать высшее образование

Напомним, что студентам филиала федерального вуза, расположенного на юге Архангельской области, было сообщено о прекращении образовательной деятельности.

Как альтернатива было предложено продолжение учебы непосредственно в Архангельске со всеми вытекающими отсюда сложностями.

А сложности таковы – студенческие общежития столицы Поморья переполнены, возможно только уплотнение по казарменному типу, речь о компенсации переезда, расходов на благоустройство и восстановлению медицинской страховки по новому месту жительства вообще не ведется.

И как итог такой политики ректората - По состоянию на 04.10.2019г. обращений в адрес Главы муниципального образования и администрации города по вопросам, связанных с дальнейшим обучением в С(А)ФУ, не поступало. На личный прием к директору филиала обратилась одна студентка, в коряжемскую поликлинику – 2 обращения.

Судя по всему, большинство студентов филиала не могут позволить себе такой переезд из финансовых соображений.

Родина теряет будущих специалистов… занавес.

08 октябрь 13:45 | : Скандалы

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