Студенты Коряжемского филиала САФУ решили не продолжать высшее образование

Напомним, что студентам филиала федерального вуза, расположенного на юге Архангельской области, было сообщено о прекращении образовательной деятельности.
Как альтернатива было предложено продолжение учебы непосредственно в Архангельске со всеми вытекающими отсюда сложностями.
А сложности таковы – студенческие общежития столицы Поморья переполнены, возможно только уплотнение по казарменному типу, речь о компенсации переезда, расходов на благоустройство и восстановлению медицинской страховки по новому месту жительства вообще не ведется.
И как итог такой политики ректората - По состоянию на 04.10.2019г. обращений в адрес Главы муниципального образования и администрации города по вопросам, связанных с дальнейшим обучением в С(А)ФУ, не поступало. На личный прием к директору филиала обратилась одна студентка, в коряжемскую поликлинику – 2 обращения.
Судя по всему, большинство студентов филиала не могут позволить себе такой переезд из финансовых соображений.
Родина теряет будущих специалистов… занавес.