Новость утра: ФСБ собирается брать «под колпак» пользователей «Яндекса»

Сразу несколько федеральных изданий сообщают о том, что Федеральная служба безопасности России запросила у «Яндекса» сессионные ключи от «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», а «Яндекс» не хочет их передавать, считая, что ФСБ слишком вольно трактует «Закон Яровой». То есть, получив эти ключи, ФСБ получит все пароли пользователей.
Судя по тому, что информацию слили в СМИ, решить вопрос кулуарно у IT-гиганта не получается. Если «Яндекс» отдаст ключи ФСБ, это может дать спецслужбам доступ ко всем данным пользователей, а также снизит общий уровень безопасности экосистемы «Яндекса».
По словам собеседника РБК, близкого к «Яндексу», компания обеспокоена тем, что сотрудничество с ФСБ может привести к оттоку пользователей, потере доли на рынке и, как следствие, существенным денежным потерям. «Иностранные компании, например Google, ФСБ не принуждает к такому сотрудничеству, поэтому «Яндекс» тут видит угрозу своему конкурентному положению».
В случае отказа, сервисы «Яндекса» рискуют подвергнуться блокировкам. Впрочем, это довольно сложно представить в реальности