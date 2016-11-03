Депутаты Архангельской области пожелали настойке "Боярышник" долго жить?

Вчера на сессии Архангельского областного собрания депутаты не поддержали инициативу по увеличению штрафов за установку алкоматов с парфюмерно-косметической продукцией типа «Боярышник».
Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал» предлагает народным избранникам самим продегустировать некоторые спиртосодержащие напитки «денатураторного типа».
В настоящее время предприниматели устанавливают подобные автоматы в несогласованных местах и те размеры штрафов, которые существуют, их не останавливают. Фактически, алкогольную продукцию двойного назначения в подобном автомате, которые начали устанавливаться в крупных городах региона весной 2016 года, может купить любой школьник буквально за 20 рублей.
- Эта инициатива на сегодня - единственная возможность на уровне региона повлиять на незаконную установку подобных автоматов. Увеличение штрафов сделало бы невыгодным ставить автоматы с косметическими жидкостями для предпринимателей. Коллеги из соседних регионов оперативно среагировало на данную ситуацию и в разы увеличили штрафы, в отдельных регионах до 1 миллиона рублей, мы предлагали гораздо более мягкий вариант - увеличить штрафы в 2 раза, максимум для юридических лиц - до 100 тысяч рублей, - отметила инициатор законопроекта депутат Екатерина Поздеева.
Издание также неоднократно писало о том, что, в связи с удорожанием «монопольки», в ларьках региона появились ее 40-градусные заменители – спиртосодержащие «пищевые ароматические добавки», приносящие вред здоровью потребителей не меньше, чем пресловутый «Боярышник».