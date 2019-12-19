Итоги недели с 3 по 9 февраля 2020 года

Сегодня в Итогах:
- Брекзит для небританцев – Прибалтика и Польша получат обратно своих малооплачиваемых инженеров;
- Цветы на мосту – мемориал Немцова на Замоскворецком мосту напоминает Кремлю что… все не вечны;
- Эти наивные поморы – избиратель хочет от нового губернатора навороченный аквапарк в областной столице.
Международные новости
Великобритания: Есть ли жизнь после брекзита?
За всей это надуманной кутерьмой (оценочное мнение автора) вокруг очередной эпидемии made in Chine (ежедневный подсчёт заболевших и умерших… цифры пока не впечатляют), Великобритания тихо-тихо вышла из Евросоюза.
И никакой трагедии, мировые рынки в данный исторический отрезок реагируют исключительно на медицинские новости. Да так активно, что волей-неволей закрадывается подозрение – уж не фармакологи ли всё это замутили? Профессия-то циничная… с них станется.
Так что происходит на Туманном Альбионе? Борис Джонсон празднует очевидную победу. Самомнение блондина растёт, когда-то он был сторонником Евросоюза, а как перестал, сразу всё и рухнуло.
Королева-мать? По-моему, в своём элегантном возрасте она уже плохо ориентируется в новомодных политических течениях. Но где-то глубоко внутри должна быть довольна – её исключительное королевство (когда-то «владычица морей» и прочая, и прочая) вышло из общеевропейской тусовки, где даже политические карлики и экономическое нищебродие имели равное право голоса, что всегда бесило мировую аристократию.
А как те, кто попроще? По вопросу брекзита британский избиратель разделился практически пополам, перевес в считанные проценты. При том, что именно их страна имела особые преференции – национальную денежную единицу в виде знаменитого английского фунта (одна из самых стабильных валют в мире) и отсутствие въездного шенгена. То есть, сами британцы куда угодно могут, а вот к ним самим вспотеешь визу оформлять. По малейшему подозрению отказ, у сотрудников их посольства в Москве настоящее хобби тайных агентов КГБ выявлять.
Тем не менее, чем дальше в Объединённую Европу, тем больше минусов видели в этом британцы. Не в последнюю очередь, в политике по приёму беженцев из стран Третьего мира. Напомню, в Британскую империю исторически входили много восточных и африканских колоний, уроженцы которых, кто мытьём, кто катаньем, но пробирались на ПМЖ в метрополию. Однако именно после начала политики мультикультуризма Лондон из белого города превратился в город… загорелых, это хорошо видно приезжим. Ну и сопутствующие этому процессу грязь на улицах, рост преступности, гомон восточного базара и вопли муэдзинов. Даже странно, что в эту «воронью слободку» до сих пор стремятся наши миллиардеры со своей Рублёвки (тоже не вполне идентичной в национальном отношении). А уж совсем простым избирателям как бритвой по карману - они вдруг стали неконкурентоспособными на рынке труда, потому что вновь прибывшие на тех же позициях занимаются откровенным демпингом в части заработной платы на работах, связанных с физическим трудом, особенно тяжёлым. Плюс ощущение своего социального неравенства, ведь демпингующие ещё и всякие пособия получают, льготы. О проблемах коммуникации с «понаехавшими» соседями, разнице менталитетов и трудностях перевода… что в значительной степени составляет ощущение комфортности бытия, говорить излишне.
А ещё… да-да, не смейтесь… менталитет островитян. Вроде бы рядом материковая Европа рядом, какой-то Ла-Манш разделяет… но британцы чувствуют свою индивидуальность, гордятся ей и подсознательно противятся интеграции в европейское сообщество, так близкое им по культуре. Об этом ещё Черчилль нацию предупреждал, правда, исключительно по военному поводу.
Ну вот, свершилось. И…
«Будто от нищеты диккенсовских времен мы были спасены только благодаря просвещенным правилам ЕС и будто только благодаря Брюсселю мы больше не планируем отправлять детей чистить дымоходы». Это Борис Джонсон, британский премьер, отбивается от обвинений в том, что его страна пойдёт по нецивилизованному пути, освободившись от груза общеевропейских понятий. В обвинениях явные отголоски зависти…
Но что и говорить, соблазн есть, особенно для консервативных британцев, изменить современные стандарты и ограничения в той же торговли и, к примеру, социальной политике, что, на взгляд многих, мешает экономическому развитию страны.
Но эта палка о двух концах, как когда-то говорила моя одесская бабушка, прыская в платочек. Дальше Британия будет взаимодействовать с Евросоюзом в торговой сфере в соответствие с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). То есть, окончательно покинет зону свободной торговли, став в один ряд с другими внешнеторговыми партнерами Евросоюза, не являющимися его участниками. Это в первую очередь ударит по немецкой промышленности, имеющей тесные деловые связи с Соединённым Королевством. Но и британские предприятия понесут убытки, по крайней мере, на начальном этапе. Что может потянуть за собой не только рост розничных цен (а за этим и все остальные цены), но и увольнения. Разъяснили эти нюансы доступным языком уже упомянутым простым избирателям «от сохи и от станка»? Сильно сомневаюсь.
Ещё один повод для опасений. Среди самых ярых противников брекзита много высококлассных специалистов из разных областей экономики и культуры. В знак протеста они могут покинуть страну, благо таким найти себе применение что в материковой Европе, что за океаном (родной английский им в помощь) не составит особого труда. В своё время именно активный приток мозгов стал одним из ключевых факторов, благодаря которому Лондон достиг нынешних высот в финансовом мире. Сейчас пойдёт обратный процесс – их утечка. Вероятность такого развития событий почти стопроцентная, осталось определить интенсивность.
Впрочем, тут хитрый Джонсон подстраховался, заранее объявив, что теперь его страна в иммиграционной политике будет придерживаться канадского принципа. Что это означает на практике – Британия перестаёт распускать нюни по любому факту нарушения прав человека в странах третьего мира (за исключением вопиющих случаев с широкой международной оглаской), а принимает к себе только необходимых для национальной экономики специалистов.
Однако не стоит даже высококлассным инженерам спешить паковать чемоданы и заказывать авиабилеты до «Хитроу» в один конец. Современная Англия ориентирована, прежде всего, на оказание услуг (в том числе финансовых), поэтому в ней так комфортно жить. Промышленность же формирует лишь 16% ВВП, причём эта доля стабильно снижается на протяжении полутора десятков лет. Причина в неконкурентоспособности из-за высоких цен, обусловленных как высоким качеством выпускаемой продукции, так и сравнительно высокой даже по меркам других европейских стран оплатой труда.
Но ведь как-то живут… всем на зависть.
Впрочем, есть вероятность, что грядущие на британскую экономику экономические трудности выпихнут из страны многих понаехавших. Прежде всего, поляков, эстонцев и латышей, чей счёт идёт уже на сотни тысяч. Но и дома их особо не ждут, при том, что зарплата гипотетического лондонского дворника будет повыше, чем у таллиннского инженера или варшавского хирурга. То есть, в связи с британским брекзитом проблемы получат уже эти страны…
…не самые расположенные к нам. Опять везёт России!
Федеральные новости
Политика: Идти нельзя остаться
Помните классическое – «Казнить нельзя помиловать»? Где запятую поставишь, так тому и быть. Вернее, жить. Из той же серии.
Есть в современной России дни, к которым нужно готовиться заранее. Но это не Пасха (куличи, крашеные яйца, закупка кагора) и не День Победы («Бессмертный полк», портреты ветеранов, военные песни с детьми). Власть эти дни разрешает, приветствует и даже пытается вмешиваться.
Речь о мероприятиях по тем поводам, которых бы лучше не было вообще. Лучше для обеих сторон – и для общества, и для власти.
В этом году ровно пять лет с убийства Бориса Немцова. Убийства более чем странного – известного политика, бывшего лидера госдумовской фракции (я снимал в его кабинете на Охотном ряду… внушал размерами), когда-то претендента на российский престол. Короче, влиятельного… но в прошлом, популярность среди избирателей на момент преступления вряд ли была выше двух-трёх процентов.
Однако в него всаживают пули в самом центре… или, как принято говорить, в самом сердце Москвы, в стратегической близости от Кремля. Как в какого-нибудь эрцгерцога Фердинанда, только без фатальных для мира последствий.
Сразу же было понятно, что виновных не найдут. Прежде всего, заказчика, обязательного в ликвидациях такого уровня. Просто потому, что слишком много направлений для следствия – месть за политику, за деньги, за бабу, за хамство (покойный был во многом не святым), за поддержку французских карикатуристов (это не шутка, а одна из версий, рассматриваемая со всей серьёзностью). Так оно и получилось… пытались по привычке всё свалить на чеченцев, но слишком наивно. На них и так Анна Политковская висит, куда больше-то?!
Моё личное отношение в Немцову. Как политик он был мне вполне симпатичен, чего не могу сказать о некоторых его человеческих «увлечениях»… ну да ладно. Чего не отнять – личность яркая (особенно на фоне воспоминаний о советской политической геронтофилии да и современной политсерости). По характеру - боец, однако часто и не по делу рефлексирующий. Видел пару раз его, что называется, «живьём» (через обтюратор телекамеры). Обаяние несомненно присутствовало. К тому же бывший кандидат в преемники президента Ельцина, о чём в середине 90-х говорили много и по всем телеканалам. Ну а то, что в один момент отлучили… так сам виноват - не просчитал возможности своих недоброжелателей, был неаккуратен в личных связях.
И теперь каждый год власти (Архангельска в том числе) препятствуют гражданским акциям в его память. В столице Поморья - скромный митинг, в Москве - не менее скромное шествие (соотносительно размерам двух городов). Но на пятилетие трагического события московские активисты решили расстараться и подали заявку на траурный марш сильно заранее. Чтобы было время для дискуссии с властью.
А заодно собрали под петицией подписи известных людей. Вы только взгляните: писатели Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, правозащитники Лев Пономарев, Борис Альтшулер, Светлана Ганнушкина, Зоя Светова, Александр Черкасов, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, народный артист РФ Лев Прыгунов, музыкант Андрей Макаревич, политики Леонид Гозман, Геннадий и Дмитрий Гудковы, Алексей Навальный, директор ФБК Иван Жданов и юрист ФБК Любовь Соболь, активистка и соосновательница портала "Медиазона" Мария Алехина, литературовед Ирина Прохорова.
Я специально выделил фамилию Макара (это не фамильярность, а школьная привычка). Часто повторяю, что не стоит представлять наших правителей небожителями (пока они сами себя не провели в Основном законе помазанниками божьими). Чай, не в дворцах выросли, а в коммуналках, и детство проводили в играх с дворовой шпаной, а не с английскими кузинами.
Но иногда и у меня возникают сомнения в правильности этого постулата. Ну, скажите, зачем Макаревичу подписывать какое-то письмо?! Я прекрасно помню, как во время концерта Пола Маккартни на Красной площади он сидел рядом с президентом и что-то нашёптывал ему на ухо (слова «Yesterday» переводил?). По всем человеческим понятиям, после так проведённого вечерка просто набирается прямой путинский номер – аллё, Вов Вовыч, мы тут с пацанами решили Борю помянуть, ты не против? Однако рок-кумир нескольких поколений идёт по длинному и не самому удобному пути. Значит, у них там всё непросто.
И что страшного в том, если пройдут? Пусть и известные… но среди ограниченного круга интеллигенции – среди подписантов нет ни эстрадной попсы, ни «Смехопанорамы», футболистов-фигуристов. Разве что напомнят миру, что и это убийство подвисло (как и Листьева, Холодова…). А то мир не знает.
Очень странная логика. Сама власть ежегодно в конце зимы делает из Немцова, которого она при жизни, мягко говоря, не жаловала, мученика и героя. Или просто напоминает о нём тем, кто забыл эту фамилию или помнит бывшего политика исключительно по телевизионному скандалу с Жириновским. Да, в Москве на моём родном с детства Замоскворецком мосту есть его импровизированный мемориал, который убирали-убирали, да и плюнули. Мало ли таких же по обочинам подмосковных дорог, где гробонулся на мотоцикле очередной нетрезвый лихач, первый парень в ближайшей деревне. Тоже с фотографией и цветами, только не каждый у него остановится.
Подобные места поминовения в русской традиции принято делать там, где герой отдал богу душу. Можно предположить, что убийца, стреляя в оппозиционного политика напротив Кремля, держал в своих планах сделать «козью морду» именно Кремлю. Чтобы как бельмо на глазу фотография Немцова висела. Или действительно его тело перенесли туда, была такая версия.
Уже через неделю после громкого убийства патриотические издания, выдержав приличествующую случаю паузу, наперебой стали кликушествовать – оппозиция и Запад делают из Немцова терпилу-мученика и сакральную жертву! Очередная демонизация России!
А власть ежегодно им в этом подыгрывает.
Странные люди.
Региональные новости
Архангельская область: Эти навязчивые выборы
Весна всё ближе… меньше месяца осталось.
Весной должна разрешится интрига с губернаторскими выборами. Почему весной, спрашиваете, когда единый день голосования в сентябре? Всё просто, март - начало апреля критический срок, когда Кремль ещё может предложить и.о. главы региона, дальше поздно или непосильная задача для пиарщиков. Если только не беспроигрышный вариант земляка с харизмой, известностью и большими связями в федеральном центре… но такого только-только в генпрокуроры пристроили.
Пока же народ гадает и устраивает разминочные голосования в интернете.
Активисты Шиес объявили междусобойчик среди тех, кто засветился в их протестном движении, обозвав его «самым народным». Набралось штук двадцать кандидатур… из которых больше половины взяли самоотвод с возгласом «чур меня!». Или самоирония присутствует, или дальновидность – лишний раз не светиться в политически сомнительных предприятиях может в перспективе выйти боком.
Да и какое оно народное, если в избирательном бюллетене не присутствует кандидат-друг народа – Джек Азовский?!
Касаемо хозяина последнего кандидата, его ресурс «Эхо севера» тоже провёл рейтинговое голосование, которое, с учётом читающей издание аудитории, можно считать наиболее репрезентативным. Три явных фаворита, чьи результаты отличаются десятыми долями процента – Орлов, Павленко, Шевелев (алфавитный порядок).
Абстрактный «активист Шиес» там в самой ж…, впрочем, «заезжий назначенец» ещё глубже.
А тут как раз прозвучала новая фамилия, которую якобы зашлют к нам в апреле. Есть, от чего вздрогнуть – Ольга Савастьянова, депутат Госдумы от Республики Коми. Её связь с Архангельской областью… разве что нахождение в общем партийном списке «Единой России» на выборах 2016 года. Прямо скажем, маловато будет. Плюс возраст – 5 апреля стукнет 60… подарок тётушке к юбилею?
Для меня и часто упоминающийся в последнее время Носков – никто, хотя и был почти два года министром массовых коммуникаций. Что нам от этого, интернет в регионе подешевел? Просто срабатывает безусловный народный рефлекс – пристроить всех отставников безотносительно кремлёвским планам. Если подумать, в реальности Константина Носкова придётся пиарить не меньше очередного варяга. Если не больше… по нынешним временам работа в кабмине большой минус в глазах избирателей.
Скажу по секрету – ко мне ещё осенью приходили потенциальные кандидаты (или гонцы от них), алчущие губернаторского кресла – «имею ли шансы и сколько это будет стоить?». У них перед глазами явственно стоял образ губернатора Киселёва, дуриком залетевшего в это кресло весной 2004-го, а личная самооценка выше, чем у Микки Мауса (пассаж Д. Таскаева). Я никого не стал расстраивать – «шанс всегда есть» - и посылал искать деньги на избирательную кампанию. От миллиона и выше. Долларов.
Они уходили от меня приободрёнными и загадочными. Никто пока не вернулся. Ищут.
Впрочем, в предвыборную гонку уже включились те, кто никуда этой осенью выбираться не собирается.
Иначе как можно расценить демарш целой фракции из АрхГорДумы, демонстративно отказавшейся прийти на встречу с действующим губернатором, типа – он нам уже никто, пусть знает. Напоминает поступок старшеклассников, пытающихся сорвать урок, вспомните аналогичную ситуацию в «Доживём до понедельника».
Ну, тех-то оболтусов хотя бы двойкой могли наказать, родителей на педсовет вызвать. А эти… даже зарплату в ГорДуме не получают, на неосвобождённой основе работают.
Однако последнее не означает, что можно манкировать обязанностями представителя интересов своего подмандатного народа. Знали, на что шли, когда избирались (что обсуждалось на той встрече, можно узнать здесь).
Да, не все там собрались, кроме эсеров, отсутствовавших в полном составе, ещё кое-кого не было. Но эти хотя бы без деклараций и интервью во всех издания.
Я лично знаю двоих из той пятёрки «храбрых прогульщиков», в личном общении они мне показались вполне адекватными людьми. И вот на какие мысли это наводит…
Распоряжение «торпедировать» встречу с главой региона поступило сверху. Не из областного Собрания, не тот статус, повыше. Скорее всего, из ГосДумы, где вице-спикером заседает «королева-мать» большуха поморских справедливороссов Ольга Епифанова.
Неужели сама метит? Это вряд ли. Самой за всё пришлось бы платить из собственного кармана, а ведь Ольге Николаевне четыре года назад не удалость пройти даже в нижнюю палату по одномандатному округу, пришлось проворачивать финт с партийными списками.
Но показать политическую борзость партии, которую все считают спойлером «Единой России», почему нет. Особенно, если недорого…
…для самой Ольги Николаевны. Зато отсутствовавшим на встрече с главой региона депутатам это может влететь в копеечку, пусть и абстрактную. Если губернатора Орлова в ближайшие месяцы всё-таки переназначают, «пятёрка отважных» с ним очно общаться уже не сможет, после сказанного ими будет не по понятиям. И это ничто иное, как добровольное обрезание собственных депутатских полномочий, избиратели обязательно припомнят.
Ну, а что народ хочет от нового губернатора (или обновлённого)? Если судить по дискуссиям в интернете, народ жаждет… аквапарка. Один, правда, уже есть в Мирном, второй, вроде, собирались строить в Онеге в рамках будущего курортного комплекса.
Но народ (избиратель) хочет именно в Архангельске. И в этом есть свой резон, любой житель региона хотя бы раз-два в жизни выбирался в областной центр. Зато в Мирный нарочно судьба не закинет… отсюда и впечатление, что на тех водных горках рассекает исключительно детвора космодромного начальства.
Только какое отношение к развлекательному бизнесу может иметь губернатор (или мэр)? Разве что ленточку на открытии разрезать, да самому пару раз прокатиться из куража.
Но народ требует – дайте, нам, северянам положено… и чтобы недорого! Готовый предвыборный слоган для какого-нибудь тормоза.
Вот он, местный уровень политической культуры. А вы говорите…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD