И про Петра не забыли. Встреча депутатов Архангельской городской Думы с губернатором Орловым

Положение законодателей областного центра, как «лица» всего региона, ко много обязывает. Как обязывает и губернатора к особому отношению к Архангельску… пусть не обижаются другие города, но такова данность.
Встречи подобного формата – губернатор с архангельскими депутатами – стали традицией. Наметить общий план взаимодействий, в наступившем году очень актуально реализация национальных проектов, о чем в который уже раз говорил президент в своем ежегодном послании.
В списке важных тем, обсуждавшихся на встрече - организация горячего питания младших школьников, ремонт учреждений культуры, развитие образовательной среды. Во всех этих вопросах требуется деятельное участие депутатского корпуса областного центра. Пришли к соглашению о совместной работе в этих направлениях.
Не подумайте, что разговор губернатора с депутатами касался только глобальных проблем. В него компактно уместились и точечный задачи по Архангельску: реализация масштабного проекта развития яхт-клуба «Норд», строительство поликлиники в округе Майская Горка и легкоатлетического манежа там же, процесс газификации как Левобережья, так и центральных районов Архангельска.
Еще говорили о сохранении исторической памяти, что гиперактуально в год юбилей Великой Победы, другим историческим датам, бережном отношении к памятникам и мемориалам. Из конкретики: принято принципиальное решение о судьбе знаменитого памятника Петру I, работы по его восстановлению будут вестись за счет средств областного бюджета.
Реакция депутатского корпуса Архангельска на общение с главой региона:
Иван Воронцов (фракция "Единая Россия"):
- На встрече обсуждались вопросы посвященные развитию города Архангельска и всей области. В частности, будущее территории СЦБК, которая уже много лет не задействована. По мнению жителей и депутатов Северного округа, в том месте возможно построить новый жилой квартал для расселения жителей из ветхих домов. Губернатор отметил, что в данный момент нет инвесторов для создания производства на этой территории, а мнение жителей должно быть учитано при рассмотрении Генерального плана Архангельска.
Также, мной был поднят вопрос о судьбе парусного спорта. Игорь Орлов рассказал, что Правительство области заинтересовано в развитии парусного центра «Норд», а также в строительстве на его территории ФОКа. Он отметил, что готов продвигать этот проект на федеральный уровень для включения его в госпрограмму.
Подводя итог, можно отметить, что встреча прошла в конструктивном ключе и была информационно полезная. Хотелось бы, чтобы такие встречи продолжались на регулярной основе.
Сергей Малиновский (руководитель фракции "Единая Россия"):
- Встреча получилась очень конструктивной. Мы услышали четкие планы на ближайшее будущее. Оно связано со строительством различных социальных объектов: школы, детские сады, жилье для расселения из ветхого и аварийного фонда. Наметились серьезные перспективы в плане возведения и реконструкции спортивных сооружений и медицинских корпусов. В целом, мне очень понравилось, что у Губернатора есть понимание важности взаимодействия с муниципалитетами, понимание того, что их нужно поддерживать финансовыми потоками, в том числе для выполнения совместно поставленных задач.
Александр Афанасьев (фракция КПРФ):
- Для себя отметил, традиционные встречи городских депутатов с Губернатором Архангельской области стали проходить в изменившейся атмосфере. Мы услышали от Главы региона готовность Правительства области оказывать содействие в подготовке и реализации мероприятий, приуроченных к 150-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина. Кроме того, получили приглашение к сотрудничеству в работе над восстановлением и приведением в порядок памятников и памятных мемориалов, посвященных ВОВ, интервенции и др.
Еще одним положительным моментом стало обещание Губернатора Архангельской области всячески оказывать поддержку парусному спорту в столице Поморья. В первую очередь, помочь в строительстве ФОКа на территории парусного центра "Норд". Надеемся, на практике все окажется именно так, как было озвучено.
Мария Харченко (руководитель фракции ЛДПР):
- Ежегодная встреча с Губернатором, кто бы что не говорил, событие, безусловно, значимое. Трудно себе представить, что кто-то из глав регионов или депутатов Государственной Думы проигнорировал бы, скажем, встречу с Президентом РФ или премьер-министром. Поэтому, убеждена, каким бы не было отношение к деятельности главы региона, возможность напрямую задать ему те вопросы, с которыми к нам приходят люди, мы обязаны использовать.
Отмечу, что вопросы, с которыми я обратилась к губернатору, выходят за пределы компетенции депутатов городской Думы, но именно с ними ко мне и многим моим коллегам часто обращаются жители города.
Мой первый вопрос касался очень популярной сегодня темы: когда мы реально перейдем на раздельный сбор мусора? В ответ губернатор очень подробно объяснил все сложности новой системы обращения с ТКО, задачи и перспективы ее реализации. Не буду углубляться в различные экономические и прочие факторы, но в целом из ответа Игоря Анатольевича поняла, что задача в обозримой перспективе перейти на раздельный сбор отходов перед правительством региона поставлена.
Естественно, что в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне активно обсуждается тема введения статуса «Дети войны». Не могла не спросить главу региона и о перспективах введения такого звания у нас в области. Губернатор заверил, что в апреле в областной закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» будут внесены поправки, отражающие, по сути, все то, что предусматривал бы статус граждан, рожденных в военные годы.
Ну, и третий вопрос касался одной из самых злободневных тем для жителей округа Майская горка – когда уже здесь появится новая поликлиника? Губернатор сообщил, что ожидаемый срок сдачи объекта в 2021 году, а в 2022 году поликлиника уже приступит к приему первых посетителей. Несмотря на то, что проект строительства носит статус частно-государственного партнерства, медицинские услуги гражданам здесь будут оказываться в полном объеме в рамках системы обязательного медицинского страхования.
В целом, считаю, что встреча прошла продуктивно. Кто хотел услышать позицию региональной власти по волнующим наших избирателей вопросам, тот ее услышал. Соглашаться с ней или нет - дело каждого депутата, но при полном отсутствии диалога никакие проблемы решить точно не удастся!
Валентина Сырова, председатель Архангельской городской Думы:
- Разговор получился откровенным и результативным. Мы пришли задавать вопросы, которые волнуют избирателей, и получили на них ответы. В своих приемных мы обязательно донесем всю информацию до архангелогородцев.
А теперь о присутствовавших. Встречу с губернатором проигнорировала фракция «Справедливая Россия», записав это себе в политическую заслугу. Взгляд главного редактора ИА RUSNORD на подобный демарш читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.
Список тех, кто выполнил свое предназначение как народного избранника: Валентина Сырова, Александр Гревцов, Рим Калимуллин, Мария Харченко, Татьяна Подстригань, Ольга Синицкая, Дмитрий Акишев, Александр Афанасьев, Михаил Блохин, Иван Воронцов, Сергей Малиновский, Виталий Морозков, Владимир Хотеновский, Иван Ельцов, Вадим Коротков, Александр Петухов, Сергей Пономарев, Сергей Чанчиков.