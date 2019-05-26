Итоги недели с 8 по 14 июля 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Бедные тоже смеются – как Абрамович превратил Чукотку в мечту российского бюджетника;
- У самого Чёрного моря – отставной губернатор Овсянников ответил за «Единую Россию»;
- Вишенка на торте – о чём с утра думает мэр Архангельска?
Федеральные новости
Экономика: Жить или выживать?
Похоже, в Кремле всерьёз задумались над тем, как живут (и выживают) в регионах. Иначе, зачем все эти опросы…
Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа лидируют в рейтинге российских регионов с самым высоким уровнем дохода населения в то время как жители Тывы и Ингушетии находятся за чертой крайней бедности.
Начнём с приятного, то есть, с богатых. Если с ЯНАО и НАО ещё всё более-менее понятно, то успехи Чукотки поражают, неужели бывший губернатор Абрамович (фамилия, а не отчество) заразил их собственным геном успешности?
Я помню рассказы мосфильмовцев, снимавших в тех краях в советские годы. Местным оленеводам нравились всякие блестящие штучки из арсенала операторской группы, а также оружие пиротехников. Объясняли им – оно бутафорское, ножи тупые, пистолеты с подпиленными бойками… всё равно продай! Кинооружейники отказывали, иногда в грубой форме, это же голимая уголовная статья! А первые - почему нет, потом спишется. Рассказывали, как их заводили в юрты, откидывали шкуры… а там пачки красных бумажек с портретом Ильича.
Возможно, такое было у кочевых, которые жили в основном натуральным обменом, сдавая стране мясо, шкуры, мех. В городах победнее… но и там северный коэффициент. Который частенько съедался такими же северными ценами. Или месяцем отпускного загула на югАх, чтобы только не думать о возвращении в полярную ночь.
Однако в 90-х всё изменилось. Помню сразу несколько фильмов о жизни постсоветской Чукотки, где на завтрак исключительно чай и хлеб, а в квартирах, где живут представители местных этносов, минимум мебели и никаких шкур на полу. Зато рискованная работа китобоев по технологии позапрошлого века… нисколько не прельщает.
Да и не зря же туда поставили губернатором одного из самых богатых людей новой России, другого подобного прецедента не было. Если все деньгами не поможет, так хоть собственным примером мотивирует…
Поинтересовался чукотским экономическим чудом. Действительно, Романа Аркадьевича там вспоминают, если не как наместника бога на Земле, то просто добрым словом. Нет, всё-таки богом, так ответили 19.6% населения.
При Абрамовиче в Анадыри посадили деревья (до это росло одно у памятника Ленину), при нём сделали нормальные дороги, поставили скамейки и урны, раскрасили серые пятиэтажки в радостные цвета. Можно сравнить фотографии столицы округа разных годов… результат разительный.
Причём я сильно сомневаюсь, что олигарх всё это сделал на свои деньги, и при этом не продал любимую «Челси». Скорее, используя наработанные ещё при семье кремлёвские связи, он выбивал для своего депрессивного округа всё, что ему положено, плюс наладил северный завоз.
Ещё он справился с главным бичом Заполярья. В тех краях всегда было чудовищное пьянство, почитайте хотя бы советских авторов (Юрий Рытхэу). А уж когда государство перестало следить за моральным обликом своих граждан… продавать самогон нищим оленеводам в обмен на пушнину стало главным источником доходов местных чиновников и правоохранителей, благо, чтобы ловчее менялись шкурки, зарплат в оленеводческих артелях не платили. Это была торговля с туземцами образца XVI века. И она стала первой проблемой, которую пришлось решать губернатору с еврейской фамилией, когда он выплатил оленеводам по 100—120 тыс. рублей задержанной за восемь лет зарплаты, потому что чукчи тут же норовили на все эти 120 тыс. напиться.
Нет, Роман Аркадьевич не сделал никакого открытия в области практической наркологии (хотя, наверное, мечтал). Он просто см не стал зарабатывать на пороке своих опекаемых, и другим не дал. Этого оказалось почти достаточно…
Но он там не открыл ни нефти, ни газа, ни металлургических комбинатов, на чём сам зарабатывает в обычной жизни. Откуда тогда такой рост благосостояния населения, который вычисляется соотношением среднестатистического подушевого месячного дохода к стоимости стандартного набора товара и услуг для каждого региона в отдельности? Сколько ни копал, так и не выкопал. Так что сомнения насчёт Чукотки присутствуют. Причём я точно знаю – любой житель американского штата Аляска, отработавший в жёстких климатических условиях с десяток лет и продав имеющуюся в наличии недвижимость, может запросто переехать в солнечные Калифорнию или Майами без программы государственной поддержки. Сможет ли на таких условиях житель русского Заполярья поменять нарьян-марскую регистрацию на сочинскую? Что-то сомневаюсь… это к вопросу о качестве жизни и уровне зарплат.
А теперь к самым беднейшим – Тыве и Ингушетии. Бывал и там, и там. Везде природа ах… а толку-то. В обеих республиках невероятные проблемы с местной семейственностью и коррупцией. Знаете, почему с Тывой до сих пор нет железнодорожного сообщения? Боятся, что иначе все уедут просить милостыню в московских подземных переходах. И это не злая шутка, так мне объяснили на уровне Великого Хурала.
Помните, что Путин иногда любит половить рыбку на саянских речных порогах, щуку в жабры чмокнуть? Наверняка расплачивается с регионом за полученное удовольствие какими-нибудь траншами. И куда всё девается? Наверняка разворовывается при получении. Однако власть там не сменяется уже давно, президент Шолбан (имя такой) смог убедить Москву, что без него резня начнётся между тувинскими кланами, он единственный гарант стабильности. Ох, знаем мы этих гарантов…
Теперь о том, что называется крайней бедностью (или нищетой). В эту категорию попадают те, кто имеет в месяц меньше половины прожиточного минимума, а таких по статистике 2.1% россиян. Средний прожиточный минимум по России в 2018 году составлял 10 328 рублей, соответственно половина 5 164 руб. Не буду вас грузить цифрами… минимальная пенсия в стране выше, пособие по безработице тоже. Конечно, есть особые жизненные ситуации, но они вне статистики. Тем не менее, мы с вами знаем случаи, когда даже народные избранники пишут в декларациях о доходах или нули, или сущие копейки.
А ещё я вспоминаю хронику происшествий из 90-х. Там что ни ДТП с разборками, так за рулём «мерса» или «бехи» обязательно сидел временно неработающий, эти в статистику как раз и попадают. Ведь теперь можно и не работать, статья «за тунеядство» исключена из кодекса. Вот и деловарят потихоньку… главное, не попадаться.
Так что не спешите лить слёзы по нашим нищим…вполне возможно, в их рядах окажется ваш депутат.
Политика: Крымские страдания
На минувшей неделе состоялась отставка, которую можно назвать нонсенсом в современной российской политике.
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Выборы губернатора Севастополя будут назначены за 90 дней до единого дня голосования, т. е. в следующем году.
И при этом на должность врио ставят «фронтовика» Михаила Развожаева. Который прошлой осенью чуть-чуть поруководил Хакасией в этом качестве в период тамошнего безвременья и ушёл, хотя ему предрекали неплохие шансы на прямых выборах.
Совесть заела – понял, что не его регион? Или в стране появился новый институт «вечно временных»? В кремлёвских кулуарах Развожаева рекомендуют как опытного пресс-секретаря и грамотного пиарщика. При таких опциях человека вполне можно ставить на пробу, чтобы выявить политические настроения населения голосовать за тех, «за кого нужно». В данной конфигурации становится понятен политический ход, когда бедная ресурсами республика отдаётся в управление представителю оппозиции. Население Хакасии просто проучили: не нравится наш «бело-голубой» Развожаев – получите «красного» Коновалова. Который давно на последних местах в губернаторских рейтингах, всего-то надо чуть-чуть дотационный краник прикрутить.
Как гласит легенда, Путин отправлял Развожаева в Хакасию с таким напутственным словом: …просьба заключается в том, чтобы Вы выехали в республику, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы. За это командировочному обещали хорошее место в московских структурах рядышком с Кремлём. И ведь не обманули, пристроив в верхушку ОНФ.
Однако из некоторых публикаций можно сделать вывод, что, несмотря на конкретно поставленную хакасскую задачу, Развожаеву приглянулся местный климат, и он слишком ретиво взялся за выборы. Как-то: всячески прижимал региональные независимые СМИ, снимал агитационные баннеры своего главного конкурента и закрывал его агитационные клубы, поливал грязью «красного кандидата», развешивал собственную незаконную агитацию… короче, по полной использовал властный ресурс. Возможно, всё вышесказанное поклёп на честного единоросса… но возможно и нет. Как минимум, есть мнение, что Михаил Развожаев представляет собой редкий тип политменеджера, способного договориться с кем угодно. Тем интересней будет наблюдать за его крымским периодом…
К тому же надо учитывать, что Михаил Развожаев – типичный представитель новой российской номенклатуры из, так называемых, перекати-поле. Судите сами – карьеру свою начал в Красноярске, потом перетёк в Москву за шефом, Хакасией не побрезговал, теперь оседлал Севастополь. Как к этому перелётному отнесутся севастопольцы, спрашиваете? Всё зависит от того, насколько их достал предыдущий…
Дмитрий Овсянников родился в Омске, но отец его херсонский, то есть, крымские корни имеются. Видимо, его так и позиционировали, представляя населению (а как еще-то?!). Плюс экономист со связями в Министерстве промышленности и торговли, что должно было вселять некоторую уверенность в жителей некогда закрытого военного города с пропускной системой.
Хотя… когда его командировали в Севастополь (лето 2016-го), там были готовы принять кого угодно, лишь бы под гарантии Кремля. Тем более с московским связями, всё-таки в этом специфичном городе ментальность слуг государевых… которые именно служат, а не зарабатывают.
Кто-то будет оспаривать тезис, что возвращение Крыма под российскую юрисдикцию самый главный и успешный из путинских национальных проектов? Вот и правильно, что не бесплозно…
Одна беда – когда много бюджетных денег, обязательно что-то начинает прилипать к рукам эти деньги получающим (о странном эффекте мне рассказывал знакомый кассир из булочной). Но это не физика, а особенность человеческой натуры.
У Севастополя нового российского периода вообще непростая история. В этом городе когда-то был очень популярен Алексей Чалый, первый и.о. губернатора, а потом спикер местного Заксобрания, типичный популист переходного периода, не слезавший в горячее время с телевизионных экранов, узнаваемый по чёрному свитеру без горла и модной недельной небритости. Но он, что называется, мог положить на Москву с прибором. Москве это совсем не нравилось… в итоге с Чалым был достигнут компромисс, и его место занял вице-адмирал Сергей Меняйло. Который оказался больше военным, чем управленцем (все-таки Севастополь в новой реальности – это не только военная база, но и вполне себе город). Вот когда Москва признала его несостоятельность в этом качестве, а угроза военного вторжения с материковой Украины стала совсем призрачной и трудно поддающейся пропаганде, тогда и всплыла фигура Овсянникова.
Причём Чалый был в оппозиции к обоим губернаторам и остаётся влиятельным политиком на всём Крымском полуострове, за ним стоит определённая сила в городском парламенте. Он этакая «Баба Яга, которая всегда против» (архангелогородцы могут вспомнить в этой роли Александра Петровича Иванова в бытность его депутатства в облСобрании). Основное занятие Чалого – следить за делишками тех, кто занял его кресло губернатора. И не без оснований…
Оставим военного моряка в покое. А вот за экономистом много чего числится. Некрупного, но много, что часто случается с теоретиками, нежданно-негаданно попавших на практическое поле деятельности.
Вообще севастопольский губернатор находится в уникальной для российской действительности позиции – если другие его коллеги ложатся спать и встают с мыслью «где достать денег», у него одна забота «на что эти деньги быстрее потратить, а то могут больше и не дать». Впрочем, не нужно забывать, что в военно-морском городе у светского главы есть достойная конкуренция на самом острие вертикали власти – командующий Черноморским флотом. Короче, всё непросто (а где просто?).
Но самой большой ошибкой экс-губернатора Овсянникова крымские наблюдатели считают развязанную им войну с местной «Единой Россией». Вместо того, чтобы договориться с Турчаком (глава политсовета партии власти) и получить поддержку ЕР, Овсянников ночами спиливал партийные плакаты, заигрывал с КПРФ и СР и играл роль обиженного мальчика. А Севастополь любит сильных. Закономерный итог - отставка.
Знаете, как проверить, за что поплатился Овсянников кресло – за деньги или за политику? Понаблюдать его дальнейшую карьеру, мужик-то не старый. Если предложат тёплое местечко во властных структурах, значит, за деньги (впрочем, позже могут и посадить, такое редко, но бывает). А если сгинет в безвестности, как случилось с отставным архангельским губернатором Киселёвым, тоже враждовавшим с региональной ячейкой ЕР, это точно партия мстит.
Ну, а Севастополю удачи!
Региональные новости
Архангельск: Продолжение Годзиша
(начало чаепития здесь)
…Ну, а где дороги, там и дворы. Я вспомнил, как в начале года к нам приезжала куратор от центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. Ух и разнос она устроила! За квартиры для сирот, за дворы без лица, за смешной и бестолковый парк «Зарусье»…
- Хо-хо, - прервала меня пресс-секретарь, - ты туда в воскресенье съезди… народу, как в ЦПКиО им. Горького! На спортгородке не протолкнуться, в очередь к брусьям-перекладинам стоят. Мамочки с колясками по дорожкам фланируют… красота.
- Так это, - говорю, - от безысходности, в том районе больше негде гулять.
- Не без того… но, если бы было совсем кисло, сидели дома, или на набережную. Кстати, все ошибки были учтены при обустройстве парка в районе Галушина, приезжай, посмотришь.
Я обещал. И всё-таки вернулся к дворам. В свой следующий июньский приезд дама из ОНФ меня разочаровала. Предложила в каждом дворе ставить деревянные качели как когда-то в русских деревнях, типа народное зодчество. У меня с ними одна ассоциация из детства – как на моих глазах девочке все зубы выбили, слишком раскачавшись. А ещё предложение строить в архангельских дворах крытые спортивные площадки… вообще что-то нереальное. Плюс намёк, что за промедление и отсутствие новаторского взгляда город может лишиться федеральных денег на обустройство дворовой среды… а то мы мало денег из городского бюджета в Центр отстёгиваем (рассуждаю по-дилетантски, но уж как есть).
Собеседники осадили мой пафос. По их мнению, г-жа Проверяющая хотела, как лучше… просто немного не в теме. Конечно, к каждой дворовой территории нужен индивидуальный подход, желательно взаимодействие (и взаимопонимание) жителей, дизайнеров и управляющих компаний.
Но есть и финансовая составляющая, от которой никуда не деться. Любая крытая спортплощадка - это не только в разы выросщие расходы на установку, но и лишние нули в квитках ЖКХ за её обслуживание. И многие ли готовы к такому? Есть дворы, где на собраниях прямо говорят – нам не нужны никакие качели или хоккейные коробки, один шум от них и беспокойство, здесь в основном пенсионеры живут. Есть обязанность обеспечить каждый подъезд подсветкой и лавочкой, за этим мэрия следит, остальное по желанию. Кто-то выберет тренажёры, а кому-то кольца для стрит-бола достаточно.
(Я тут вспомнил, как совсем недавно один знакомый, работающий в системе ЖКХ, просил узнать про специальные навесные покрытия, закрывающие в Израиле ночью детские песочницы птичьего помёта. Оказалось, что это могут позволить себе только очень богатые районы, ни один муниципалитет не потянет. Это при их-то социалке!).
- Что вам больше всего нравится в Архангельске? – спрашиваю мэра-северодвинца.
- Мне нравятся люди.
Ах, люди… а собаки?! Конечно, я имею в виду те злополучные таблички, какими утыкан весь центр, собачники воспринимают их как геноцид и даже ждут отравленных кусочков мяса. Не забудьте, наш мэр – кинолог с армейским стажем, недавно в его доме появилась новая собака, австралийская овчарка. У самого времени заниматься с ней не хватает, но все заботы взяла на себя дочь.
Меня успокаивают, никакого геноцида любителей собак и их питомцев нет, город тут ни при чём. Но в поднятом шуме есть определённый плюс – стали ясны настроения в обществе. Мэр не считает, что нужны специальные контейнеры под собачьи экскременты, достаточно обычных мусорных… но так, чтобы ими все пользовались. А ещё хорошо бы отдельные спецплощадки для дрессуры и выгула, но в центре города это практически нереально из-за особенностей застройки и действующих нормативов. Например, они должны располагаться на ближе 50 метров от жилых зданий… вдруг какому-нибудь пенсионеру, ложащемуся рано, помешает радостный собачий лай. Всё-таки Годзиш, прежде всего, мэр для людей…
О’кей, говорю, давайте о людях.
- У вас сложилась собственная команда?
- Конечно.
- А вот многие говорят, что вам до сих пор приходится пользоваться кадрами из команды предшественника…
- Если вы заметили, я за прошедшие годы плохого слова не сказал ни о Павленко, ни о его команде. В чём-то продолжаю им начатое, где-то делаю по-своему… это нормально. Главное, что с теми, с кем сейчас работаю… мы понимаем друг друга. Хотя могу и ругаться в рабочем процессе, но необидно. Сами представляете городскую структуру, она во многом держится на малом и среднем бизнесе, а командовать бизнесом бесполезно, можно только договариваться.
Рассказываю, что по моим ощущениям самым популярным в народе градоначальником нового (несоветского) времени остаётся Донской. Годзиш на это лишь пожимает плечами – он не в обиде.
Ну, раз есть команда…
- Как видите своё будущее? Ваша фамилия стабильно в списках претендентов на губернаторское кресло, как мне представляется, вас и Орлов (действующий губернатор – прим. для иногородних) может благословить.
- Нужна политическая опора.
- В смысле?
- Поддержка моей партии «Единая Россия», тогда буду думать. Самовыдвиженцем не пойду однозначно.
И я понимаю – это принцип. Всё-таки на человек отпечаток Севмаша, предприятия дисциплинированного, можно сказать, полувоенного.
Задаю болезненный вопрос – сколько остаётся бюджету Архангельска с собираемых налогов. И слышу в ответ – около 15 %. Что-то потом, конечно, возвращается, но… начинаю непроизвольно думать о несовершенстве нашей налоговой системы и разных вертикалях, финансовых в том числе.
- Что лучшее лично для вас в Архангельске?
- Я уже отвечал – люди.
- А худшее?
- Равнодушие. Помню, вы меня на пресс-конференции спрашивали – «зачем нужны все эти общественные обсуждения, почему нельзя просто употребить властный ресурс?». Потому что молчание убивает. И фигурально, и, бывает, в реальности.
(Я тут же вспоминаю бессмертные строки Галича – «Если хочешь попасть в палачи, Промолчи, промолчи, промолчи…»).
Поинтересовался судьбой многострадального архангельского цирка, столько лет уродующего своим ржавым видом центральную улицу областной столицы. И ещё раз убедился – только под снос, а уже на его месте что-то многофункциональное.
- Я недавно общался с Запашными, - рассказал мэр, - они признаются, что содержание стационарного цирка даже для Москвы дорого.
Тут пресс-секретарь начинает озабоченно посматривать на циферблат часов … а я про кино так и не спросил. Увы мне, Годзиша нельзя назвать киноманом.
- Кино у меня под настроение. Сейчас подсел на телеканал «Победа», там нон-стопом идут военные фильмы и сериалы.
- А есть любимый киногерой… хотя бы из детства? Тот, на кого хотелось быть похожим.
- Даже не знаю. Наверное, Павка Корчагин в исполнении Конкина.
(Всё-таки у нас с ним приличная разница в возрасте, к моменту выхода на телеэкраны последней версии «Как закалялась сталь» я уже с иронией относился к революционной романтике, в своём детстве больше по «Неуловимым мстителям» фанател).
И уже на самый десерт:
- Первая мысль, которая приходит в голову по утрам?
- Не забыть покормить морских свинок.
Вот так, Черток, хотели вишенку на торте - получите и облизнитесь.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD