Итоги недели с 18 по 24 марта марта 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Украинский пасьянс – электорат Порошенко и Тимошенко может объединиться против Зеленского;
- Вот и дочка подросла – Казахстан остаётся в руках семьи Назарбаевых;
- Активизм наказуем – закон о фейках в СМИ заменили испытанным телефонным правом;
- Страсти вокруг Орлова – «антимусорная» оппозиция укрепляет положение архангельского губернатора.
Международные новости
Украина: Перед прыжком в… неизвестность
Ровно неделя осталась до дня, когда Украина решит, с каким президентом ей идти дальше.
Позволю напомнить, слово «майдан» вошло в политический лексикон именно в связи президентскими выборами. Когда Кучма уже устал, да и пересидел все отпущенные демократией сроки. Когда стало ясно, что украинский народ в своей ментальности фактически разделился надвое – на западенцев и восточников. Решали судьбу президентства умеренные – те, что по центру и географически, и идеологически. Сначала дали порулить первым (в лице Юшенко)… не понравилось. Потом вторым (в лице Януковича)… хрен оказался редьки не слаще.
По-настоящему рвануло, когда большая часть Украины захотела евроинтегрироваться, Москва высказала своё недовольство, а действующий президент решил поддержать именно эту позицию. Место главы государства занял Пётр Порошенко, по количеству анекдотов в свой адрес всё больше напоминающий позднего Брежнева.
Вроде с его будущим должно быть всё ясно… но я бы не спешил с окончательным диагнозом.
Настроение на Украине таково, что избирателю хочется горько смеяться. Сделать это проще простого – проголосовать за самого несерьёзного в плане готовности взять в руки государственный штурвал. Да-да, я о квнщике Зеленском, о котором писал ещё два месяца назад. Добро он шёл бы от какой-нибудь старой политической партии с традициями и идеологией, а то от своей, «Слуга народа», созданной вместе с такими же остряками.
Последние данные – Зеленский явный лидер гонки и серьёзно опережает Порошенко с Тимошенко. А это уже не шутки с учётом оставшегося до голосования времени. Вспомните, как в 2004-м первый тур выборов в Архангельской области выиграл доселе никому неизвестный «молочник», запомнившийся избирателям глазами больного спаниеля и не очень умелой игрой на гитаре. Тогда в регион из Москвы быстренько примчались эмиссары «Единой России» и стали всех успокаивать – «не пройдёт он по любому… кирпич на голову упадёт». Но то ли погода было нелётная, то ли с Карлсоном договориться не смогли на тему прицельного метания… Четыре года при никакучем губернаторе, только с тенями за спиной… регион выстоял только за счёт общего подъёма в государственной экономике.
Нечто подобное происходит и с Зеленским. Он никогда ранее не то, что не лез в политику, но и общественной активностью не отличался. Даже в своём ремесле этот медиаперсонаж больше ориентировался на российский рынок, тут заработки неизмеримо выше. Такого вполне могут использовать ширмой для других игроков нападения, которые выскочат из-за его спины в самый последний момент…
А что имеют его ближайшие конкуренты (как обычно бывает в обществе, дорвавшемся до нерегулируемой сверху демократии, кандидатов там – целый табун)?
Порошенко вроде бы можно назвать сбитым лётчиком, после победы на прошлых выборах его рейтинг неуклонно сползал, Украина так и не стала частью Европы (главное предвыборное обещание). Однако за годы в большой политике вокруг него сформировалось чёткое электоральное ядро, верные соратники, избирательные штабы по регионам, линейки, небедные люди, чей бизнес завязан именно на его президентстве, и которые не поскупятся, чтобы его сохранить.
И ещё важный момент, как бы он не был противен многим. Именно с именем Петра Петровича связано военное противостояние на востоке страны, его противоборство с Россией, а на конфликте в Керченском проливе он вообще заработал дополнительные баллы, значит, и голоса. К тому же ухитрился не связать своё имя с ультранационалистическими группировками (чьё влияние на большую украинскую политику оказалось слегка преувеличенным трудами российской телепропаганды… это к слову). Можно смело прогнозировать, что именно этот кандидат лучше всех подготовлен технически к последней предвыборной неделе. Тот, кто на практике занимался прикладными политтехнологиями, знает, насколько это важно.
Тимошенко… это просто реликт, явление в постсоветской политике. Столько раз быть почти на самом верху и скатываться вниз вплоть до тюремной камеры. И до сих пор оставаться манкой в женском качестве… чудеса то ли косметологов, то ли пластических хирургов, то ли отца с матерью. Выдержала ТРИ президентские гонки и в каждой была в числе фаворитов. Её партия «Батькивщина» уже несколько раз меняла состав – люди уходили и возвращались. И ещё, многие помнят, что Путин именно с ней находил общий язык по сложным вопросам… я, например, помню. Опять же женский фактор – за неё мужики грудью на штыки пойдут, если придётся.
Впрочем, по мнению ряда украинских аналитиков, которым вблизи виднее, для финишного спурта пани Юлия растеряла электоральный ресурса. В её активе, кстати, была часть пророссийски настроенных граждан (вспомните отношения с Путиным), она же их оттолкнула резкими эмоциональными заявлениями… что-то типа на Москву бомбу сбросить. А одним заявлением понизить плату за газ в два раза, выборы сегодня не выиграть. Конечно, в случае победа всегда можно будет объяснить главному кремлёвскому коллеге, что пургу в его адрес несла исключительно ради процентов голосов… но для этого надо ещё победить.
Итак, по всем прогнозам второй тур главных украинских выборов неизбежен, как победа мирового коммунизма (шутка). И его обязательный участник (если не кирпич на голову, если сам не снимется…) - Владимир Зеленский. За которым маячит тень олигарха Коломойского, именно через его телеканал «1+1» и идёт главная раскрутка кандидата. Он в случае победы ему по гроб жизни будет должен? Не факт, далеко не факт… может просто от тюрьмы прикрыть, вспомните историю взаимотношений Путина и Березовского.
У шоумена остаётся большой плюс – он настолько недавно полез в политику, что просто физически не успел там нашалить, его антирейтинг близок к нулю. И есть большой минус – его главный электорат состоит в основном из русскоязычной молодёжи, по определению аполитичной. Возьмут и не придут в последний день марта на избирательные участки.
А если придут… тогда в его соперниках будет кто-то из тех двоих, кого обсудили выше. И тут может быть очередная засада для Зеленского – электорат проигравшего Порошенко отдаёт свои голоса Тимошенко… или наоборот. Не надо забывать, что второй тур любых выборов часто проходит не «за» одного из оставшихся кандидатов, а именно «против этого».
Кстати, как мне представляется, именно Зеленский может остановить конфликт на Донбассе… он явно не человек войны. И именно при нём русский язык вернётся в государственную речь, соответственно, и в статус. Просто новому президенту проще на нём общаться, хорошо видно по телевизору.
А вот вопрос о составе будущего правительства – неужели «Квартал 95» в полном составе?! Иначе, к новому главе государства сразу будут претензии в ангажированности.
И в конце приходится сделать вывод, который явно не понравится нашим пропагандистам. Ситуация с выборами наглядно показывает, что за прошедшие с 2014-го годы гражданское общество на Украине сформировалось и всё громче заявляет о себе. Пусть бедные, ошибающиеся но гордые и с самоуважением. Так что любому, кто придёт в ближайший месяц к власти, с этим фактором придётся считаться.
Как же неудобно править такими… не правда ли?
P.S. И прошу обратить внимание – ни один из реальных кандидатов не считает переход Крыма под юрисдикцию России юридически легитимным. Но, при этом, никто не строит реальных планов по его возвращению… разве что ради красного словца.
Казахстан: На границе эпох
Во вторник, ближе к вечеру, информационное пространство буквально разорвала новость – Назарбаев объявил о собственной отставке. Сам! И не со смертного одра.
Кто-то тут же запустил – «Хуциев ушёл, и Назарбай уходит… странное совпадение». Ну, не дурни?!
Сразу вспомнилась классика – «Я устал, я ухожу… и простите за всё». Последнее первого президента новой России говорить никто не заставлял, это прошло через гланды.
В казахском варианте никаких извинений. Да и ход, скорее декларативный. Борис Николаевич, как к нему не относись, уходил просто на пенсию, рыбу удить (да, он получил перед этим гарантии неприкосновенности для всех своих близких, я об этом писал неоднократно… но кто его обвинит в предусмотрительности?!). И не было изменения Конституции под персоналия, хотя мог бы ласково попросить преемника, которому оставляет такую большую страну с непредсказуемым прошлым. Но это чисто русское, бесшабашное – уходя-уходи.
На Востоке так не принято, не поймут. И ещё хуже – воспользуются, растопчут, низвергнут, чтобы себя возвеличить. Не тут-то было, Нурсултан всё предусмотрел - "Согласно принятым парламентом законам, Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы - отцом народа", - заявил Токаев (человек, которому досталось казахское президентство).
Назарбаев, безусловно, личность… единственный из советских руководителей, которому удалось удержаться на самом верху с момента распада СССР. А распадался он, не в последнюю очередь, для смены правящих элит. Представляете, какую силу нужно было иметь, волю, изворотливость в первые годы, чтобы удержаться?
И удачу. Если помните, в какой-то момент именно Назарбаев рассматривался как альтернатива в пух и прах проигравшемуся Горбачёву у руля обновлённого Союза. Вот уж где бы его точно накрыл цунами необратимого исторического процесса. Но повезло… пусть мало осталось, зато своё.
Казахстан, конечно, особая республика. Она балансирует на самой грани между востоком и западом – внутри неё сильны азиатские традиции, но извне выглядит вполне себе по-европейски. Большая территория при относительно небольшом населении. Ресурсная экономика, ещё более ресурсная, чем наша, но пока хватает. Там почти не было межнациональных конфликтов, по крайней мере таких, о которых бы трубила мировая пресса. Там почти не притесняли русскоязычное население… русские, греки, немцы сами потихоньку уезжали от скудности бытия, оставляя после себя должности, на которых требовалась высокая квалификация. Зато язык не запрещали, резонно посчитав, что двуязычие экономически выгоднее. Вы вряд ли встретите казахов на самой чёрной работе в Москве… вот на тяжёлой (но хорошо оплачиваемой) - сколько угодно. Умеренность во всём!
Залог хороших отношений с Россией, прежде всего, Байконур. Опять же повезло… сколько пустынных мест было в огромном СССР, а выбрали именно это.
О политической осторожности Назарбаева можно слагать легенды. Многие уже забыли скандал 2007-го года, когда в Австрии был задержан казахский посол, являвшийся одновременно зятем президента Казахстана. И тесть тогда, что называется, палец о палец, как и положено в таких случаях правителю европейского типа.
Всё, вроде бы, по понятиям. Тот посол Алиев ещё в начале 90-х без меры хапал на эксклюзивном импорте медицинских препаратов, одном из самых доходных и криминальных бизнесов (всё, как в России). Работая в правительстве, этот Рахат прославился коррупционной составляющей, удивительной даже для бывшего советского Востока. И в Австрию был отправлен как в ссылку, подальше от финансовых потоков, уж больно оппозиция интересовалась его аппетитами. А уж когда Интерпол им занялся, тесть отошёл в сторонку, просто красавчик.
Это если не знать нюансов. А они таковы. Женат Рахат был на старшей дочери Нурсултана Дариги. Которую за два года до этого обвиняли в фактической приватизации всего медийного пространства, в частности, крупнейшего казахского телеканала «Хабар», нескольких телеканалов поменьше, а также около десятка радиостанций. И это несмотря на то, что официально она передала долевой пакет в управление государству после своего избрания депутатом Мажилиса (нижней палаты парламента). С таким медийным ресурсом и узнаваемостью Даригу уже называли президентской преемницей, что папе ужасно не понравилось, себя-то он считал ещё ого-го. Тут же объявляется курс на демократизацию параллельно борьбе с коррупцией в высших эшелонах… дочка отовсюду вылетает сбитой кеглей. А мы в России сопли пускаем, вспоминаем неприкасаемость Татьяна Дьяченко с мужем Юмашевым… наивняки.
(Кстати, о дальнейшей судьбе того венценосного Рахата я не знаю… жив ли? Вполне могли отравить в австрийской камере венскими печеньками, концовка в классическом восточном духе).
Помня всё это, я бы не спешил умиляться цивилизованности казахов – ах, какие молодцы… вернее, молодец, сам ещё жив и в сознании, но уже уступил место. В России это произошло почти на 20 лет раньше, а если кому-то не по душе преемник, так всем мил не будешь.
Главный вопрос, который сегодня обсуждается – зачем он это сделал? Неужели никто не в состоянии предположить, что человек устал нести такую ношу, как ответственность за государство (о кресте не поминаю по этическим соображениям)? Да просто надоело… захотелось изменить хотя бы статус.
И был тому повод. Как пишут оппозиционные казахские СМИ (в стране регулируемой демократии), в начале февраля этого года в Астане во времянке сгорели пятеро детей. Страшная в своей житейской простоте история - их родители, замученные жизнью и безденежьем люди, вынуждены были работать по ночам (в Казахстане не безработица… там очень мало платят за работу, особенно неквалифицированную), потому в ночь на 4 февраля спасти девочек (самой младшей не было и года) из пожара было некому. Похороны детей быстро превратились в политическую демонстрацию, которая докатилась до офисов президентской партии «Нур Отан», там под окнами кричали – «Нурсултан, уходи в отставку!».
И старый (даже не пожилой) политик не выдержал. Сначала разогнал правительство (впервые в истории современного Казахстана), потом ушёл сам. А то, что оставил за собой почётные должности, что столица страны теперь Нурсултаном зовётся, так это их восточные политесы, понять можно.
Нам же остаётся наблюдать, кто в итоге займёт трон, назначенный исполнять обязанности, несмотря на умиление Матвиенко, фигура техническая, невнятная… как Медведев при Путине.
Говорят, некогда опальная дочь Дариги снова в силе, время лечит даже семейные распри…
Федеральные новости
Журналистика: В зоне особого внимания
Совсем недавно писали о попытке построить журналистов под Закон о фейках и оскорблениях в СМИ.
Вроде бы атаку отбили сенаторы, отказавшиеся утверждать эту муйню, после которой надо исправлять Конституцию в сторону авторитаризма. Дураков дОлжно и нужно называть дураками, невзирая на чины и звания – без этого они бронзовеют и, что ещё хуже, размножаются.
Кстати, вы помните громкие скандалы с журналистами в советское время (я не высылку на Запад писателей имею в виду)? То-то и оно, что нет. Потому что всё делалось тихо, кулуарно, вольнодумцев увольняли с такой записью в трудовой, что ни в одну многотиражку рабкором не возьмут. А уж если крамола попала в печать… то прощай, редактор! Несмотря на заслуги, ордена и звания.
Тем более, публично об этом не сообщали. Просто пропадал человек… хорошо, если не физически, и имя его вымарывалось из официальных скрижалей.
Всё это прекрасно проходило в доинтернетовскую эпоху. Зато, когда появилась эта гигантская сливочная, скрывать что-то потеряло всякий смысл. Соответственно, любой чиновник, которому не нравится Закон о печати в его нынешнем виде, в случае чего должен быть готовым к тому, что его имя при столкновении с журналистом будет склонять на все лады не одно издание, а сотни… если не тысячи. Пусть мы и четвёртая, но всё-таки власть, вашу мать!
Это была всего лишь прелюдия к рассказу о попытке разобраться с журналисткой такого известного издания, как «Коммерсант». Одна из первых частных газет, возникшая ещё на волне кооперативного движения. Рекордов по тиражу не ставившая, так как ни разу не «Спид-инфо», а издание для умных. Умеющая лавировать между струйками – печатать острые, иногда скандальные материалы на политические темы… и при этом её обозреватель Андрей Колесников входит в ближайший круг Путина, чуть ли не его личный историограф.
Или так с самого начала специально придумано? Я теряюсь…
Итак, журналистку «Коммерсанта» Марию Карпенко уволили. Не за пьянство, не за прогулы и не за секс на рабочем месте (говорят, есть такой запретительный пункт в корпоративном уставе ряда изданий). Уволили за критические заметки о ходе предвыборной кампании врио губернатора Санкт-Петербурга Беглова, якобы их тональностью недовольны ни в Смольном, ни в Кремле.
А куда редактура смотрела?! Стоп, заметки о выборах в «Коммерсанте» не выходили. Их журналистка размещала в социальной сети... но под своим именем. Наверное, надеялась на прогрессивность начальства по месту основной работы.
«О том, что у руководства издательского дома есть претензии к выражению мною собственного мнения в соцсетях, в момент увольнения я услышала впервые. Мой трудовой договор подобных ограничений не предусматривает. Владимир Желонкин признал, что увольняет меня за то, о непозволительности чего я не была предупреждена. О причинах столь стремительного и радикального решения остается только догадываться» - её запись в Telegram. Журналистка, кстати, не рядовая, а номинант этого года на премию «Золотое перо» в жанре «Политика». За политику её и увольняют… нонсенс.
Впрочем, её начальство, а конкретно нынешний главный редактор издательского дома Желонкин, уверяет, что сама Маша выбрала для себя такую участь – работала, мол, и на «Коммерсант», и на «Ротонду» (что это такое, фиг знает), её поставили перед выбором, она выбрала последнее. Подозреваю, что в «Коммерсе» платят поболе, чем в неизвестной мне «Ротонде». Возможно, Мария – дочь состоятельных родителей или вообще равнодушна к деньгам (встречается, хотя и редко). Но знание жизни и людей мне подсказывает – такой выбор ей навязал сам «Коммерсант», вопрос в мотивации и тоне, которым тебе предлагают этот выбор.
В связи с вышеизложенным у меня возникает наивный вопрос.
Почему бы журналисту не работать сразу на несколько изданий, если он везде успевает? Вряд ли гонорары там такие, что хватает на всё. Подобные строгости подходят государственным СМИ, но не частному изданию, одним названием своим проповедующему монетарную политику, уважению к деньгам и личной наживе. И вообще, сама профессия журналиста располагает к принципу «стриги, где можешь»… она сродни писательской. Явно Марию не просто вывели за штат, её имя теперь заказано на страницах многих изданий, входящих в так называемый кремлёвский пул.
Что за фрукт этот Желонкин, если прогибается под чьи-то недовольные звонки, хотя бы и с самого верха? Дело в том, что в течении долгого времени шеф-редактором «Коммерса» был друг моей юности Андрей Васильев. Человек не из простых, но грудью встававший за каждого своего журналиста, прикрывавший и сохранявший. Недаром творческий коллектив, когда в конце 90-х этот издательский дом выкупил Березовский (как раз под первые путинские выборы), согласился работать только при условии возвращения Васильева, когда-то трудившегося там замом главреда, из структур Ходорковского. Единственное, когда Андрей не смог настоять на своём, это при приёме на работу опального Леонида Парфёнова, оставшегося не удел после разгона НТВ Гусинского, Берёза аж взревел – «человека Гуся у себя не потерплю!». Но вы вспомните тогдашний политический расклад, игры высшего уровня… понять можно. Просто Андрей думал, что проскочит на фоне тогдашнего шухера и действовал в согласии с собственной совестью.
Впрочем, за сим возникает вопрос – насколько изменилась внутренняя атмосфера в «Коммерсанте» после того, как его прикупил Алишер Усманов? Подозреваю, там уже не то братство, что раньше…
Сейчас, конечно же, весь удар критики на себя возьмёт главред Желонкин. Которому в определённом смысле проще отбиваться от обвинений в попрании свободы слова. Издание частное, начальник – барин, возможно, журналистка формально и нарушила какие-то внутренние корпоративные правила нынешнего «Коммерсанта», меняющегося (обратите на это внимание!) вместе со страной в заданную сверху сторону.
Но мы-то с вами понимаем, что в подобных случаях без звонков не обходится. Хотя и Дмитрий Песков, и пресс-служба питерского губернатора хором уверяют – «Мы вообще не в курсе». Ну, не бывает такого! Может, лично президентский глашатый никуда и не звонил, да только кроме него по Кремлю много каких указителей бегает, отвечающих, в том числе, и за взаимодействие со СМИ. И каждый посчитает своим правом приструнить зарвавшуюся журналистку, нагнуть главреда, короче, выслужиться.
Как бы там ни было, увольнение Карпенко - первый случай, когда журналиста частного российского СМИ официально увольняют за публикации в социальных сетях. Подобные правила есть в ряде известных западных изданий, но у нас это прецедент, с которым ещё придётся разбираться юристам.
Тем более, из уст Желонкина вылетел новый термин – «активизм». Оказывается, это очень плохо для профессионального журналиста.
Видать, такие наступили времена…
Региональные новости
Архангельская область: В ожидании… кого?
Теперь у нас губернаторов увольняют не только по осени, но и весной. Социальные сети так и пестрят – когда же нашего (нашу)?! Ну, народ… никакой благодарности…
Всё сделано грамотно. Сначала из-за кремлёвских стен в народ запускается информация с указанием конкретных фамилий - Собеседники «Ведомостей» единодушны, что придется уйти губернатору Мурманской области Марине Ковтун, также в числе первых кандидатов на выбывание они называют главу республики Алтай Александра Бердникова и губернатора Оренбургской области Юрия Берга. В тумане будущее губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров и главы Калмыкии Алексея Орлова, у которого самый низкий рейтинг из всех них.
Информация от 18 марта. И почти сразу посыпались… чуть ли не по списку, только волгоградский пока на месте (и то неизвестно, усидит ли, пока я материал дописываю). Ко всем одинаковая претензия – откровенно слабы как руководители, находятся внизу всевозможных рейтингов. Это дальше идут личные нюансы – у кого-то всех замов пересажали, кто-то с местными элитами так и не нашёл общего языка, а кто-то просто отсидел своё, оставлять в губернаторском кресле дальше просто неприлично.
Да и не увольнение это в общечеловеческом понимании. Чиновники сами с облегчение пишут заявление по собственному, прощаются с соратниками и населением, уходят в новую жизнь с полным соцпакетом, к тому же с ожидание нового назначения, вероятней всего в Москву на престижную, но менее хлопотливую должность, поди плохо.
Нет, в нашей российской реальности увольнение главы региона без его согласия – это маски-шоу в рабочем кабинете, обыски дома и на дачах, переезд под конвоем в московское СИЗО «Лефортово», обвинения по тяжёлым коррупционным статьям. Назвать фамилии тех, кого именно так «увольняли»? Правильно, вы их не хуже меня знаете...
Самая близкая нам географически – это конечно, Марина Ковтун. Просто рекордсмен по нижним этажам рейтингов, участница многих коррупционных процессов (правда, в статусе свидетельницы или даже зрителя). Лично у меня сложилось ощущение, что ей просто не могут найти замену, которая бы устраивала всех… и не в последнюю очередь самого преемника. Отзывы о ней очень противоречивые. Знакомая чиновница охарактеризовала её ресторанной хабалкой, но от общавшихся с ней на Арктическом форуме в Архангельске я слышал больше превосходных выражений. Нормальный ход… всем и каждому мил не будешь.
Но это наши. Я связался с мурманскими коллегами, с которым познакомился в рамках Arctic open. У них больших претензий к Ковтун нет, она действительно не нажила себе влиятельных врагов. Мало того, на нижнем уровне у неё прозвище губермать... о чём-то да говорит.
Впрочем, эта губермать имела пристрастия, как настоящий губеротец - Никрашевский и Благодельский (чиновники обладминистрации, находящиеся под следствием) по приказу Марины Васильевны (Ковтун), по их же словам, тратили на прихоти главы региона деньги благотворительного фонда, которые перечислялись в него местными бизнесменами, а Бабенко всеми этими махинациями якобы заведовал. В показаниях всех троих фигурировали рыбалки Ковтун, ее проживание в элитных номерах во время командировок, подарки высшим чинам правительства России, гостящих в регионе. Всего на это было потрачено, по разным данным, от 8 до 50 миллионов рублей.
Вот и гадай, что больше повлияло на решение Кремля наконец-то отставить Ковтун (Россия за полгода потеряла двух женщин-губернаторов, откровенно не справившихся со своими обязанностями) – рыбалка или…?
А теперь интересное. Как я понял мурманчан, они с большим скепсисом ожидали назначения нового главы – не было бы хуже. Не в последнюю очередь потому, что внутри региона не видели достойного занять этот пост. И неожиданно с большим воодушевлением восприняли Андрея Чибиса, который к их региону никаким боком. Однако в соцсетях многие искренне поздравляли друг друга. Особенно те, кто связан со строительство, ремонтом и ЖКХ, именно оттуда и вылетел московский Чибис. Пишут, что человек он очень харизматичный, со здоровым чувством юмора и самоиронией (правда, известны в медицине случаи, когда на определённых постах эти качества испаряются, как будто не было).
Да, варяг… но Ковтун-то своей была, урождённой мурманчанкой. Так что населению области будет, с чем и кем сравнивать.
Нетрудно догадаться, что в нашем интернет-сегменте, как в соцсетях, так и в электронных СМИ, сразу стали проводиться параллели между двумя регионами. Причём в Мурманске никто не выходил на улицу с лозунгами «губернатора в отставку», а в Архангельске…
Но давайте смотреть на ситуацию с разных позиций. Не только как кому-то хочется, но с точки зрения Кремля, именно там принимаются кадровые решения на переходный период. Напомню, по графику у нас следующие губернаторские выборы осенью 2020 года.
Итак, в Администрацию Президента поступают коллективные письма за отставку действующего главы региона. Излишне говорить, насколько власть не любит такую групповщину… это у неё осталось от советских времён. Причём в АП известно, что сбор подписей проходил под эгидой КПРФ, которая давно растеряла былой авторитет, и даже в столице не может собрать более 2 500 человек на свой митинг… обычные игры оппозиции.
Главная мотивация требований об отставки – шум вокруг создания экотехнопарков, прямо относящихся к мусорной реформе, которую продекларировал президент в своём последнем обращении к Федеральному Собранию. Предположим, письмо из Архангельска со всеми собранными подписями действительно попадает на рабочий стол к Путину. Он читает, хмурится… и просит принести ему выборку из сообщений о происходящем в Ленском районе Архангельской области. А там… сожжённые трактора, партизанщина, драки экоактивистов со строителями, стрельба, призывы в соцсетях - «Поехали на Шиес, позажигаем!».
Какие выводы, по-вашему, должен сделать глава государства, гарант Конституции и законности плюс юрист по образованию? И это ещё без учёта того, что наш президент в принципе не любит, когда на него давят… хоть с боков, хоть снизу, вещь общеизвестная.
Возможно, в эту подборку попадёт фраза главы федерального Минприроды Дмитрий Кобылкина о том, что он ничего не слышал о строящемся технопарке на Шиесе, которую местные СМИ теперь приводят как пример недовольства федерального центра. Сказано это было 18 марта… хотя информационный шум вокруг строительства поднялся ещё осенью прошлого года. Что это за подчинённые у профильного министра, которые ему не доложили?! Лично мне кажется, что этот бывший губернатор богатенького ЯНАО лукавит… уж про Архангельский экологический форум он точно знал, как и то, по какому поводу собирались, что обсуждалось. Не будет же человек в здравом рассудке расписываться в собственном непрофессионализме? Скорее, просто прикрылся, испугавшись непредсказуемого развития событий с возможными человеческими жертвами.
Так что отсутствие Игоря Орлова в весеннем расстрельном списке вполне объяснимо и предсказуемо. Кремль ему ещё и посочувствует, и поможет. Скорее всего, предложит самому решать, что делать будущей осенью – подавать в отставку или идти на выборы. Думаете, на его место очередь из желающих стоит? Не больше, чем в Мурманске… а уж с учётом «мусорной» ситуации и подавно, если сам запросится в отставку, не подпишут, пока ситуацию не разрулит. Губернаторский аккорд (по аналогии с дембельским).
А уж этой весной и подавно. В отставку уже ушёл его калмыкский однофамилец Алексей. Убрать двух Орловых сразу… Кремль не любит попадать в смешные ситуации.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD