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Игры кончились Разборками на станции Шиес всерьез занялась полиция

Поджог транспорта, спиленные опоры ЛЭП, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, захват чужого имущества, незаконное лишение свободы… И это еще не полный список правонарушений, зафиксированных в последние месяцы в Ленском районе, ставшим настоящей горячей точкой Поморья. Во всем этом придется разбираться соответствующим органам.

Инцидент, произошедший там в ночь с 14 на 15 марта теперь находится на контроле не только в центральном главке МВД России, но и повыше.

По сведениям редакции, полиции дан приказ во всем тщательно разобраться и провести оперативные действия – опрос свидетелей, иной сбор данных о поджогах, физическом контакте экоактивистов с рабочими-строителями, фактах вредительства. Виновных приказано привлечь к ответственности.

Видимо, именно эти действия в ряде СМИ уже названы «давлением на экологических активистов».

До последнего момента в качестве ответчика выступало ООО «Технопарк», именно ему выписывали штрафы и предупреждения об административных нарушениях при производстве работ.

Между тем, пока не выяснено – кто поджигал трактора, прокалывал шины автотранспорту на дороге к станции, подпиливал столбы электропередач, обстрелял грузовик с водителем… «ленские партизаны» до их пор остаются безымянными.

Ситуация на месте конфликта кардинально меняется. Практически все вахтовики, принимавшие участие в ночном инциденте, разъехались по домам – собственная жизнь и здоровье дороже.

Зато остались на месте вагончики и палатки протестующих, именно там сейчас проходит сбор информации, опросы свидетелей, которые будут должным образом задокументированы, собираются фото- и видеодоказательства.

Есть информация, что по заявлению единственного пострадавшего в недавнем конфликте – старшего механика подрядной организации Алексея Козлова – проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 112 ч.2 УК РФ: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности». По данной статье виновным грозит до пяти лет заключения.

По поступившей из Ленского р-на информации, участвовавшие в инциденте со стороны протестующих предусмотрительно покинули свой импровизированный лагерь и теперь ловят кайф от лайков соцсетях, чувствуя себя народными мстителями и героями. Только у суда явно будет иная оценка их действиям, каждое из которых подпадает под соответствующую статью УК.

Правоохранительным органам впору вводить новый специальный термин – экологический экстремизм с соответствующим определением и наказанием виновных. А тем временем в социальных сетях все чаще появляются «веселые» призывы - «Поехали на Шиес, позажигаем!». Для кого-то это стало забавной игрой, способом самоутверждения. Только этот социальный лифт в 100% случаев ведет не вверх, а вниз… прямиком на тюремные нары.

Впрочем, и для интернет-героев их безнаказанность сегодня эфемерна. Уж слишком они кичились своей непримиримостью, готовностью к любым противоправным действиям. В какой-то момент их боссы опомнились и дали указания подчистить в соцсетях наиболее экстремистские посты. Однако… в регионе с прошлого года действует автоматическая система мониторинга социальных сетей «Инцидент менеджмент».

Помните, как в «Двенадцати стульях»: «У меня все ходы записаны». Вот будет сюрприз…  

21 март 18:08 | : Происшествия

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