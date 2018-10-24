Фактор Зеленского. Украина в политике, телевидении и свободах

Украина готовится к президентским выборам. Вторым после последнего Майдана.
Говорят, у действующего Порошенко совсем мало шансов.
Говорят, их намного больше у Владимира Зеленского. Комика… которого многие российские кинозрители считают своим и очень удивляются, узнав, что он 100-процентный иностранец. Просто на нашей мове говорит без акцента, а ликом и статью… ну еврей евреем.
По последнему рейтингу, этот квнщик в отставке запросто выходит во второй тур, где будет бодаться с Юлией Тимошенко. Никого другого с подобной узнаваемостью рядом не просматривается.
Что мы знаем о Зеленском? Из официального: · Родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог (Днепропетровская область). · Образование: юридическое, высшее – Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. · Семейное положение: женат. Супруга Елена Зеленская (девичья фамилия – Кияшко). Дети – Александра (2005 года рождения), Кирилл (2010 года рождения). · Профессиональная деятельность: актер, продюсер, основатель «Студия Квартал 95», которая вызрела из одноимённой команды КВН. В России снимался в таких кинокомедиях, как «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», «Ржевский против Наполеона» (роль Бонапарта), «Служебный роман. Наше время», сериал «Сваты». Создатель и участник мега-популярных на Украине юмористических телешоу.
А вот его неофициальные характеристики от собратьев по кино и телевидению. Вырисовывается такой портрет: Талантливый. Успешный. Трудяга. Опытный руководитель. Добрый. Амбициозный. Энергичный. Интеллигентный. Патриот. Смелый. Образованный. Любящий людей. Главное, он практически никого не раздражает, любое его появление вызывает у народа (избирателя) добрую улыбку. Не то, что политические оппоненты Зеленского.
Да, у него нет опыта действующего политика. Тем более, не опыта управления страной. Но есть опыт управления большой творческой компанией. Где все творческие люди, каждый со своими заскоками и амбициями. Представляете, какое это искусство компромисса? Внешне у Зеленского нет скелетов в шкафу – свои миллионы он заработал у всех на виду собственным талантом. Люди сами несли ему деньги, покупая билеты в кинотеатры и представления, включая телевизоры, чтобы посмотреть его шоу.
Для россиян (которым, по понятным причинам, не голосовать) Владимир Зеленский просто талантливый комедиант. Для украинцев (которым голосовать) он ещё и патриот. Когда в Незалежной разгорелась вся эта байда, он резко выступил на стороне интересов своей страны (пусть и сомнительных с точки зрения российского руководства). Сначала он со товарищи поддерживает Евромайдан и бесплатно выступает перед его участниками. Далее, поддерживает действия украинской армии, выступает с концертами перед украинскими военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях в Донбассе, совместно с другими участниками «95-го квартала» жертвует на нужды украинской армии один миллион гривен.
Получается, для нас он вражина и бандеровец? У Зеленского возникают проблемы с работой в России, фактически из-за его политической позиции заморожено производство суперпопулярного телесериала «Сваты», а в отношении конкретно Владимира наш Следственный комитет начинает смешное расследование – проверяет сигнал по финансированию продюсерской и актёрской деятельности комедианта со стороны украинских силовиков.
Но одновременно Зеленский выступил против запрета на въезд на Украину российских деятелей культурыи негативно высказывался об идеях СБУ запретить сериал «Сваты» на территории Украины. То есть, проявил себя интеллигентным человеком (не чуждым корпоративной солидарности) с собственным мнением.
Моя личная благодарность Зеленскому – только из-за его крестового похода в президенты (простите, архангелогородцы, за аналогию с Донским… на Украине всё гораздо круче) я посмотрел, что творится на украинском телевидении. И положительно обалдел… не от качества, от творческого многообразия и политической палитры. Там сейчас всё, как у нас в 90-х – телеканалы принадлежат противоборствующим олигархам… но как же это полезно для телевидения в целом, особенно для зрительского интереса.
«Вечерний квартал» Зеленского просто восторг! Как они там виртуозно мочат всех, не взирая на звания и ранги… и своих, и наших, и американских. Помните шоу «Куклы» на НТВ, прикрытые с уходом Ельцина? Так вот, они отдыхают, у «Квартала» всё намного острее. Как известно, смех – страшное своей остротой оружие, особенно в преддверии избирательной кампании. И власть ничего, терпит Зеленского, ей просто некуда деваться. А при украинском раскладе, когда кандидатов за гланды и разрыв между ними в считанные проценты, такая передача, которую смотрит минимум полстраны, может сыграть роль дубины по голове что Порошенко, что Тимошенко.
Как, комик во власти?! Сразу вспоминается Рональд Рейган, киноковбой, которого политологи называют вторым по эффективности президентом США ХХ века после Теодора Рузвельта. Или губернатора Калифорнии Арни Шварценеггера. Или нашего банного мужика во главе Алтайского края. Впрочем, с последним проблемы… рано ушёл, поэтому не успел всё окончательно развалить. И это в России, всё-таки середина нулевых была временем экономического подъёма, роста нефтяных цен и централизации власти. А Украина, сами знаете, того и гляди на три части развалится.
По крайней мере, о президенте Зеленском твёрдо говорят одно – он уж точно остановит войну в Донбассе. Если захочет (добавляю я уже от себя)…
У Владимира Зеленского есть своя партия «Слуга народа», названная опять же по одноимённому популярному сериалу. Когда смешно, тогда не страшно… ну а дальше?
На Украине кричат хорошо нам знакомое – хотим новых лиц в политике, хотим свежей крови. Опасность (не только для них) в том, что вот такие весёлые Робин Гуды в силу своей неопытности и политического романтизма могут оказаться марионетками в руках прожжённых циников. В кукловоды к Зеленскому уже приписали Коломойского… может, это контрпропаганда, а может и нет. Пока Владимир резко отрицает подобные порочащие его связи… ну, так и Путин никогда не афишировал, кто его за ручку привёл в Кремль. По крайней мере, даже осветителям понятно, что на деньги с кино- и телепроектов в президенты не избраться, тут нужны более солидные финансовые вливания.
Если говорить о курсе президента Зеленского, который он лично недавно озвучил в интервью «украинскому Познеру» Дмитрию Гордону, то его можно охарактеризовать как либеральный с упором на евроинтеграцию. То есть, такой же, с каким на выборы идут его основные конкуренты – без лишней крови, но и без запрета гей-парадов. Антирейтинг у Зеленского самый скромный, шансы его растут чуть ли не арифметической прогрессии.
И тут нельзя не учитывать ещё одного важного выборного фактора. Проголосовать за комика… да хоть за Чарли Чаплина… в сознании простого избирателя всегда будет являться протестным голосованием. При том состоянии, в котором сегодня находится украинская политика, это дополнительная мотивация – показать им всем дулю.
Но если он действительно победит… Сомневаюсь, что отношения между нашими странами сразу улучшаться. Владимир Владимирович ещё может представить себя на переговорах с Юлей Тимошенко… было и не раз. Но с тем, кто ещё недавно смешил в КВНе… боюсь, наш президент не переступит через себя.
А вдруг?
Леонид Черток