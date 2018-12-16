Ломоносов, вы еврей? К Закону о фейках и оскорблении власти в СМИ и соцсетях

К 8 марту думские законотворцы преподнесли всем женщинам очередной подарочек. Почему именно им? Известно, что именно представительницы прекрасной половины человечества наиболее не сдержаны в выражении своих эмоций. Проверить легко – проследите за гендерной динамикой криминальных новостей, касающихся оскорблений представителей органов власти, в том числе, силовых ведомств. А уж какие примочки эти прелестные создания выдают в соцсетях… не мне вам рассказывать.
Так вот, теперь могут и ответить – за распространение заведомо ложной информации, а также оскорбление власти, государственных символов и властных институтов вам грозит закрытие интернет-ресурса, большой штраф, а то и арест на 15 суток. Последняя норма, как известно, применяется к совсем уж мелким хулиганам… это как публично справить малую нужду в центре города. Даже обидно.
Два года назад мне довелось побывать на съёмках телепередачи, касающейся свободы слова в СМИ. В противовес нам, прожжённым циникам, не раз побывавшим под следствием за нанесение «невыносимых душевных страданий» властьпридержащим, была выставлена молодая поросль с журфака САФУ. Которая, не стесняясь осуждения более опытных коллег, заявила, что главная её цель в профессии… сохранить свой комфорт и безопасность. Девушка, уже три года выпускающая студенческий вестник, кокетливо призналась, что за это время из-под её пера не вышло НИ ОДНОГО критического материала, один сплошной елей.
То есть, в главном региональном вузе уже воспитано целое поколение прессрелизчиков, которых власть может не опасаться. Тогда по кому бьёт новый закон, по простым смертным, которых обидели, и они хотят излить душу своим подписчикам в соцсетях? Но ведь это стратегическая глупость! Власть должна быть благодарна всем этим цукербергам-дуровым, которые создали безопасные места для сброса пара. Иначе этот пар когда-нибудь вырвется на улицу, вспомните о русском бунте, бессмысленном и беспощадном.
Проблема в том, что обычные люди, журфаков не заканчивавшие и пишущие свои посты в соцсетях, обычно ненавидят чиновничий язык, которым написано подавляющее большинство пресс-релизов. Им ближе фольклор, который допускает догадки, версии, шутки и домыслы. Теперь это голимое административное нарушение… вот так, в одночасье. Если и не денежный штраф, то со своим аккаунтом можете распрощаться. А заодно привыкнуть к недремлющему оку Большого брата (по Оруэллу).
Выделенные в Законе отдельной строкой властные институты сразу относят нас к известному скандалу с «ГосДурой». Такую оговорку позволил себе журналист «Первого канала» Владимир Познер. Всего-то одну букву перепутал… а какая вонь поднялась в рядах народных избранников. Рисковал гуру отечественной журналистики… я в юности слышал много историй на один сюжет – как за опечатку в газете, вместо «сТалинский» «сРалинский», якобы были расстреляны целые редакции вплоть до уборщиц.
«Нас борзописец дураками обозвал», - искренне возмущались слуги народа из прошлого созыва. А ведь каждый из них, смею утверждать, неоднократно смотрел «Доживём до понедельника». Вспомните диалог оттуда между учителем истории (положительный образ» и учителем литературы (образ отрицательный):
- «Дураки остались в дураках»… это он о ком?
- Думаю, что о нас с вами. И мы должны доказать, что это не так.
- Это кому я буду доказывать?!
- Им. Каждый день, каждый урок. А если не можем… значит, мы с вами выбрали не ту профессию.
Мы же с вами выбрали не тех депутатов. Как они серьёзно к себе относятся… никакой самоиронии.
Вообще-то для проверок СМИ в правовом поле существует Роскомнадзор. Недавно меня прищучили, допустил нецензурное слово (на букву Б) в публикации. Сбило с панталыку то, что те стихи, в которых оно содержалось без купюр и многоточий, были опубликованы на солидном сайте историко-познавательной направленности, и принадлежат герою-танкисту. Так он нелицеприятно отозвался о штабистах времён Великой Отечественной, наверное, имел на это моральное право. Вину свою я признал полностью… но в разговоре с делопроизводителем ведомства удивился – неужели все мои статьи так внимательно у вас читают? Ещё чего, прозвучал вежливый ответ, просто у их организации есть специальная компьютерная программа, автоматически фиксирующая все запрещённые к употреблению выражения, которые закон относит к матерным.
С этим понятно. Но кто и как будет определять ситуации, когда действующую власть (а как с предыдущими, с тем же Сталиным?) не посылают по матушке, а называют вполне литературно «тварями», как любит один мой коллега по «Вольному делу»? Если для каждого случая потребуется экспертиза, боюсь, филологов в стране не хватит. И то, нет гарантии в их непредвзятости. В Архангельске этим делом чаще всего занимается некая С., по-моему, она отметилась во всех громких и скандальных делах, связанных как с журналистскими публикациями, так и просто со словами, брошенными политиками в публичное пространство. И кого она закопает, а кого наоборот вытащит… бог ей судья. Ибо ничего объективного и вечного в подобных вопросах нет и быть не может.
Пока же этот Закон в его нынешнем состоянии угрожает самому существованию не ангажированной политической журналистики.
Но больше всего меня лично взволновал момент с фейковыми новостями.
С 2005-го года я на нашем сайте отмечаю День дурака (1 апреля), этот день, как правило, становится самым посещаемым.
Первый раз, наверное, был самым удачным. История про то, что великий помор Михайло Ломоносов был сыном еврейского юнги с голландского торгового судна, потерпевшего крушение недалеко от Холмогор, за 14 лет обошла весь интернет, неоднократно цитируема (причём без указания авторства, на что я не обижаюсь), и продолжает обрастать душещипательными подробностями. Это как, невинная шутка или злой фейк, разжигающий национальную рознь между этносами?
Вторая по популярности шутка того же года касалась памятника Ильичу, что в центре Архангельска. Как известно, это последний из ленинской серии истукан… и якобы в нём КПСС спрятало своё «золото партии». Никто ночью не крался с молотком отколоть себе кусочек… а вдруг? Является ли сия публикация провокацией, направленной на разрушение городского имущества?
А позже был шквал шуток, уже касающихся живых и действующих деятелей, от депутатов до губернаторов. И в каждом случае можно повернуть так, что автор имел злой умысел что-то разрушить, нарушить, опозорить, причинить душевные страдания. Кто всё это будет определять?
Вот пояснение из профильного Комитета ГосДумы (пишу последнее слово, и палец сам так к букве Р и тянется… еле совладал): «Информация может иметь разную степень достоверности, поэтому определять эту степень будут Генеральный прокурор РФ и его заместители в рамках своей компетенции. В тоже время их решение можно будет оспорить в суде». Фигасе, «Руснордом» будет заниматься сам генпрокурор Чайка?! Что-то не верится… скорее, просто прихлопнут.
Кстати, а распространяется ли данная норма на наших политиков, тех же депутатов? Они каждую предвыборную кампанию выпускают сотни фейк-ньюс – обещают то, что никогда не сбудется. Или тот волгоградский урод, что обозвал сотни тысяч, если не миллионы пенсионеров «пьянью». Я готов сейчас рассказать с десяток историй, когда вполне приличные и работящие люди не смогли заработать себе достойной пенсии по жизненным обстоятельствам, почти всегда грустным. Представляете, как закопаются суды в исках, поданных ими… должна же быть какая-то обратная ответственность для этих небожителей?
Посему у меня вопрос к депутатам ГосДумы от Архангельской области – они сами-то понимают, о чём закон приняли?
Обязуюсь опубликовать любой ответ.
Леонид Черток