Путин и его «мусорный ветер». Серебряное обращении президента к Федеральному собранию

ЭТО происходит один раз в году.
Прошлые обращение Путина к Федеральному Собранию было больше похоже на программу кандидата в президенты, устало идущего на четвёртый срок («ну, а кто, если не я?!»). Отсюда и масштабность, особенно во внешнеполитическом блоге («с колен мы встали, теперь можно и других в позу поставить»). Не зря потом весь год смеялись над теми грозными мультяшками, вряд ли кого испугавшими.
Сегодня послание юбилейной, 25-ое. Серебряное по брачным понятиям. Судя по всему, акцент будет сделан на внутренней экономике – по телевизору уже сообщили, что кое-кого из губернаторов трясёт от ужаса, за невыполнение «майских указов» грозит чуть ли не расстрел.
И началось именно с этого. «Времени на раскачку нет», - предупредил глава государства, грозно выискивая глазами в зале глав регионов.
И дальше совсем уже неожиданно – «не надо ждать прихода коммунизма». Кто-то разве ещё ждёт?! При Хрущёве ждали, когда же всё станет бесплатным и можно будет бесплатно кататься на трамвае хоть целый день, выходя только за очередной порцией бесплатного эскимо. При Брежневе уже нет, понимая, что водка бесплатной никогда не станет, иначе кирдык всей отечественной экономике. С одной стороны, у людей отняли красивую сказку. С другой, ткнули носом в объективную реальность.
«Все наши проекты национальны… мы обладаем колоссальными финансовыми ресурсами». С последним трудно спорить. Иначе, откуда у России миллиарды на поддержание штанов «дружественным» иностранным режимам? Ирану 5 млрд.$ типа взаймы, Кубе - 2, Венесуэле – 20, Сирия… вообще бездонная бочка. А ещё миллионные зарплаты главам госкорпораций… есть, где поискать. Представляете, как поджались пальцы ног у тех, кто получает зарплату в районе 15 тысяч – с нами решил поделиться, ура!
Однако эти моменты президент аккуратно обошёл своим вниманием. Перешёл на такие абстрактные понятия, как сбережение народа. Вспомнил потери во Второй мировой и (для меня неожиданно) развал СССР. Что ж, во время последнего население страны по вполне объективной причине сократилось вдвое. Надо демографически восполнить… но с какой целью – отнять у таджикских дворников работу? Хотелось бы услышать весь список.
Но дальше пошло вполне по делу. «Рождение детей не должно быть риском для молодых семей». «Выплаты многодетным семьям должны быть дифференцированы по регионам» (от себя добавлю – и внутри них, совсем недавно узнал, сколько стоит свежий огурец зимой в соловецком сельмаге). «Больше детей – меньше налогов». И т.д.
В ходе обращения глава государства строго обводил взором собравшихся и не единожды повторил, что знает о происходящем в стране.
Как выяснилось, не всё. Путин удивлён, почему молодые семьи так осторожничают с ипотекой, если им и льготный процент по кредиту, и материнский капитал вдогонку.
А я знаю. На себе. То, что полученные за второго 450 000 снизили нашу выплату примерно на четверть. Всё равно, сумма осталась такая, что потеря заработка одним из членов семьи равносильна катастрофе, 15 лет срока нам так никто не скостил, это длинная банковская процедура, о которой кредитодатель предупредил, когда было поздно что-то менять. (Сразу отвечаю адептам социализма – при вашем любимом строе у нашей семьи вообще бы не было шансов на собственную квартиру, даже в кооператив по метражу не пролезали, не то, что в очередь).
Ещё президент обещал понастроить яслей на полмиллиона мест. Помните, для кого? Для совсем малышей, кто ещё и говорить не умеют. То есть, мамам из роддома прям к станку (за прилавок, на съёмочную площадку, шпалы укладывать, ещё варианты).
Почему так жёстко? Работать некому, вспомните про пенсионную реформу, которую президенту ставят в вину последние 9 месяцев. Я вообще ожидал, что он часть выступления посвятит этому вопросу. Хорошего понемножку, он это уже летом делал. Зато сейчас обещал, что врачи и учителя, чей возраст перевалил за полтинник, попадут под программу «Земство». Это значит, что любой с подобной профессией, отработав своё в ГАЗПРОМе или РЖД, может получить пособие и жильё в глуши на природе. Отличный финал жизни, вам не кажется… жаль, у самого такого диплома нет.
Ну, и наконец дождался: «Мусором мы не занимались последние 100 лет» (нам что, Гражданская война помешала?!). Соответственно, надо нагонять упущенное. Тема прозвучала третьей по счёту, ещё до проблем в системе образования и отношений с Трампом , проникнитесь важностью.
«Кто додумался строить жилые кварталы рядом с мусорными свалками?!» - негодовал глава государства. А где, наивно спрашивает автор этого текста. Где-нибудь в лесной глуши… рядом с Шиесом – доносит ветер из московских Гостиных рядов… или мне показалось?
«Трудные вопросы всё равно нужно решать», - вот это точно президентские слова. К кому они обращены? По-моему, к главам регионов.
«Поручаю Народному фронту взять на контроль…».
В общем, и всё, что хотелось услышать…
Леонид Черток