Итоги недели с 8 по 14 октября 2018 года

Сегодня в Итогах:
- Земельный вопрос – чеченец Кадыров демонстрирует ингушу Евкурову своё моральное превосходство;
- Гол самим себе – футболисты Кокорин и Мамаев явили миру привычное российское лицо;
- Голосуй не голосуй – почему Фридмана с Ханом никогда не полюбит Архангельск.
Федеральные новости
Политика: Горы жаждут крови
Опять со стороны Северного Кавказа потянуло…
Чем, спрашиваете? Пока дымом. Лишь бы не кровью. А ведь запросто… в моей памяти именно чечено-ингушский конфликт 1991 года стал предтечей всего кровавого, что потом случилось в этом самом неспокойном из российских регионов.
Немного истории. Как только запахло распадом ещё недавно казавшегося незыблемым Советского Союза, сразу же полезли противоречия и внутри Российской Федерации. Так, чеченцы и ингуши задались вопросам – а с чего вдруг наши народы должны жить вместе, иметь общий бюджет, делить представительство во властных органах… и вообще, кто главнее?! Настроения были более чем серьёзные… вплоть до того, что на территории этой автономии отказались проводить референдум по сохранению СССР, инициированный Михаилом Горбачёвым.
Положение не спасло даже то, что 24 мая 1991 года, в связи с поправками в Конституцию РСФСР, ЧИАССР была переименована в Чечено-Ингушскую ССР (впрочем, это противоречило Конституции СССР). Замечу, всё это было ещё до явления Джохара Дудаева, генерал командовал дивизией стратегических бомбардировщиков в Прибалтике.
Активные действия начались со стороны Грозного, где тогда и находились практически все институты власти пока ещё общей автономии. 6 сентября 1991 в Чечне был совершён вооружённый переворот - Верховный Совет ЧИАССР разогнан членами бандформирований, созданных Исполкомом Общенационального конгресса чеченского народа. Предлог подкинула сама история – во время путча местное партийное руководство поддержало действия ГКЧП, тем самым отказало в доверии Ельцину. Мне до сих пор кажется, что это была заранее спланированная акция с дальним прицелом… в республике уже тогда были сильны сепаратистские настроения, какой к чёрту Союз братских народов?!
Вообще эти два народа «поженили» ещё в 1934-м, особо не спрашивая их согласия на это. Потом же их вместе депортировали, насколько я знаю, там всегда был внутренний спор – из-за кого в первую очередь это произошло. Коренное население поехало в вечную ссылку (как тогда казалось) в Киргизию и Казахстан, в их дома вселили русских, чтобы обеспечивали жизнедеятельность территории. Всё-таки Сталин был гениальным разводилой – умел направить ненависть народов друг на друга, но не на власть. Эта иезуитская политика перешла в наследство следующему генсеку Хрущёву. Впрочем, у Никиты уже не получалось так грациозно манипулировать приступами местечкового национализма – ЧИАССР периодически вспыхивали то народные волнения, то погромы. Причём, обратите внимание, громили не кого-нибудь, а русское население. Просто это тщательно скрывалось. Вы слышали, что на территории Чечено-Ингушетии все 60-е и половину 70-х действовал режим чрезвычайного положения? А он таки там был.
Вам любой нотариус подтвердит – очень часто при разводе недовольные друг другом супруги делят всё… вплоть до чайных ложечек. А здесь не ложечки, здесь ЗЕМЛИ! Ну, и чему удивляться, что старое накатило?
Я не очень разбираюсь в кадастровых нюансах. Вполне допускаю, что и народ Ингушетии в них не очень хорошо разбирается. Есть мнение, что от этого нового деления выигрывают именно ингуши, к их республике прирастает 7190 га, которые переводятся из одного заповедника в другой заповедника волею российского Минприроды. Что касается нефтяных страстей, так они излишни – «чёрное золото» в той местности высокозернистое, и добывать его нерентабельно. В любом случае – 16 из 19 затомпонированных ранее скважин находятся на территории Ингушетии.
Пока у меня создаётся ощущение, что ингуши элементарно обиделись на то, что с ними никто не посоветовался. Именно по земельному вопросу, ибо они, скорее, люди земли, чем люди заводов и фабрик.
Вот и Руслан Аушев, не только первый президент Ингушетии, но и самый большой политический авторитет среди земляков, поднимает на митинге в Магасе этот же вопрос - «Решения надо согласовывать по вайнахскому обычаю, по традиции – со своим народом. Если это брат передает землю брату, он должен согласовать со своей семьей. Если тейп передает другому тейпу, он должен согласовать со своим тейпом. Вдруг кому-то эта земля нужна. (...) Нельзя в таком экстренном порядке такие решения принимать. Я не говорю сейчас за чеченскую сторону. Но как первый президент я хочу сказать, что руководство республики сегодня совершило ошибку. Надо было этот вопрос согласовать с народом».
Как раз вайнахский обычай меня и смущает. Как и разговоры о том, что эти народы живут по тейповому принципу. Да сколько угодно… но только в семейных отношениях. Если же речь идёт о политике или общественном устройстве, будьте любезны подчиняться законам и правилам Российской Федерации, от которой получаете дотации в свой худой республиканский бюджет. Иначе… просьба на выход.
Если ориентироваться на СМИ, то вся эта свистопляска с землями нужна Рамзану Кадырову, тем более, он заговорил о возможном начале какой-то войны. Чтобы в очередной раз продемонстрировать своё моральное превосходство над боевым генералом преклонных лет Юнис-беком Евкуровым… потешить, так сказать, своё мальчишеское эго. Вы когда в последний раз читали что-нибудь о Магасе7 А, новости из Грозного, небось, вчера, как там всё круто? И это звенья одной цепи…
С одной стороны, Москве должна быть выгодна такая свара двух соседних и близких по менталитету народов, так ими проще управлять, отводя обвинения от себя. С другой, если вдруг начнутся боестолкновения этих горячих кавказских парней, придётся вмешаться, иначе цивилизованный мир не поймёт (за Суданы я не переживаю). И в таком случае уже не поймут остальные россияне – какого фига мы столько лет пожар деньгами тушили?!
Конечно, в этой схватке Евкуров промахнулся – народ не принял его объяснений, когда чеченцы славили своего ушлого Рамзана… мол, не только федеральных лохов разводишь, но и своих, кавказских. Мало того, ингушские власти начали настоящую войну с магаским Майданом – перекрыли въезды в город, запретили работать близлежащим кафе, отключали интернет и даже не пропускали бригады скорой помощи к тем митингующим, кто в этой помощи нуждался.
Это при том, что в Ингушетии власть действует мягче, чем у Кадырова. В Чечне этих недовольных давно бы объявили или агентами Запада, или латентными секс-меньшинствами, ну и… сами понимаете.
Другое дело, что подобную реакцию народа на земельный вопрос несложно было просчитать. Видать, кто-то очень спешил. Кто и почему?
Может, со временем и узнаем…
Футбол: Ниже пояса
В нашей стране всё больше цирка. Не с конями, а с отморозками криминального оттенка. То два клоуна из ГРУ в Англии засветятся, то известные спортсмены кого-то изобьют. В старые советские времена я таком информационному оживляжу только бы радовался… тогда надоело жить в болоте бодрых репортажей о достижениях. Но сейчас перекормили… стыдно, что вокруг такие уроды.
Итак, два высокооплачиваемых футболиста (иных в высшей Лиге российского футбола не бывает), устроили дебош в кафе и на улице. Причём днём. И, кажется, по трезвому… как говорил наш батальонный замполит – «у бойцов не выдержали нервы».
Сначала мутузили несчастного водилу с Первого канала. Уж он-то пятое колесо в любой съёмочной группе, в руках ни камеры, ни микрофона, безобиден аки агнец. Однако свидетели со стороны футболистов делают из него крутого с прошлым – «Водитель отбросил его руку и ударил в лицо. Мамаев этого не ожидал и отлетел в сторону. Вот и понеслось. Водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет». Я понимаю, был бы такой брутал за рулём авто Константина Эрнеста, к которому много у кого претензии. Но у безобидной Ольги Ушаковой… зачем?!
Основное же месилово с участием этих героев спорта произошло в самом центре Москвы в кафе «Кафемания», где они лупили стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения. Вот какие тёрки могут быть между транспортником и футболистом? Пока нет никаких сведений, что Пак соблазнил сестру Мамаева и не женился, или занял у Кокорина полтонны баксов и забыл отдать. А, значит, прав президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко, высказавшийся о двух бузотёрах жёстко, но предельно точно – «Просто уроды самые настоящие. Сколько мы вложили всего в этот футбол... и взяли все обосрали. И ещё думали, что мы их отмажем».
Отмажем – ключевой глагол. Я не отказываюсь от своих слов, сказанных в защиту деятелей культуры, Серебренникова, Табакова, того же архангельского Панова… эти люди достойны особого отношения к себе хотя бы на этапе следствия, они его заслужили своим талантом (в тех случаях, когда дело касается финансовых вопросов, а не насилия). Но два высокооплачиваемых мазилы, получающие гонорары явно не по труду, просто оборзели в своей безнаказанности.
Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы. Не повезло с оглаской, парни в раже забыли, что весь центр столицы утыкан видеокамерами, которые пишут и пишут. Не повезло с объектами агрессии, таким рты не заткнёшь, разве что, миллионами в иностранной валюте. Но, если и заткнут, огласка похоронила их карьеры. И не только спортивные, в депутаты точно не позовут. Разве что на ток-шоу «Как я бил министерского корейца».
Кстати… тут неожиданно всплыл национальный вопрос. Про антисемитизм мне можно ничего не рассказывать, с детства привык бить в лицо за жидовскую морду. Про антикавказские и антиазиатские настроения вы лучше меня в курсе (всё-таки живу в почти толерантном регионе). Но то, что и этническим корейцам у нас непросто… однако ж читаю: Всю жизнь слышу несмешные шутки про «узкоглазых» вроде: «Ли, Цой, Пак съели всех собак!». Постоянно сталкиваюсь с искренним удивлением — «Ничего себе, ты так хорошо знаешь русский язык, должно быть, тебе было нелегко перейти с иероглифов на буквы!», хотя в корейском языке алфавит, а живут мои предки на территории России еще со времен Российской империи. За такое время освоить язык все-таки возможно. Только раньше в этом сомневались даже учителя, которые, например, не хотели ставить моей маме «отлично», потому что «нерусские не могут знать русский на „пять“».
Выясняется, корейцу снять в Москве квартиру проблема, даже если он рождён в роддоме Грауэрмана – всё равно подпадает под определение нерусь. Про себя они говорят – нам надо в два раза лучше учиться и в три раза лучше работать, чтобы достичь того же, что и русским. Вспоминаю двух корейцев, с которыми жизнь сталкивала… а ведь правда. И теперь живущие рядом с нами Паки, Кимы, Цои откровенно радуются, что в этой гнусненькой истории оказались замешаны известные Мамаев с Кокориным, а не безликие Иванов с Сидоровым… хоть какая-то огласка. Вот такой неожиданный поворот.
Собственно, эти два колченогих оболтуса далеко не первые из мира футбола, кому довелось переночевать в СИЗО. Самый именитый футбольный сиделец – Эдуард Стрельцов, 12 лет за изнасилование. Говорят, дело почти сфабрикованное и специально преданное огласки (шла кампания против звёздной болезни у советских мастеров культуры и спорта), плюс месть за своеволие (отказался переходить в «Динамо»). Отсидел 5, даже в спорт вернулся, но так и не стал тем, кем мог стать - советским Пеле.
Или Юрий Севидов, которого я помню в поле. Вообще драматическая история. Талантливейший игрок московского «Спартака», он сбил на автомобиле одного из ведущих химиков СССР. Жертвой ДТП оказался известный академик Д. Рябчиков, трижды становившийся лауреатом Сталинской премии. Правда, похоже на наш случай, с токарем, может, и замяли бы. Только всё ещё печальней для спортсмена. В ходе следствия выяснили, что скончался учёный не от повреждений, полученных при столкновении с авто, а от ошибки неопытного врача, ставившего пострадавшему наркоз. Несмотря на это, всю вину за смерть Рябчикова возложили на 23-летнего Севидова, ибо информационная кампания шла именно в таком ключе. Спортсмена приговорили к 10 годам тюрьмы, отсидел четыре, но… сами понимаете.
Советская система правосудия была, мягко говоря, неидеальна, слишком много идеологии и мало рационализма. Тот же Стрельцов по воспоминаниям современников один полкоманды стоил, может, из-за его посадки мы лишний раз не стали чемпионами чего-то там. А уж дело Севидова выглядит не иначе, как показательная порка любимца масс – мол, для нас, тех, кто в президиуме, любой народный кумир размером с букашку.
Но эти два… про которых в маргинальном обществе говорят – ноги из ж… растут, они-то кто по гамбургскому счёту? Однако один из наших голливудских пацанов Олег Тартаров за них вступился - не трогайте парней, ещё неизвестно, что этот Пак из себя представляет. Очень хорошо на записи видно – интеллигентный человек и ни разу не Брюс Ли, чтобы мочить его стулом.
Уже слышу стенания поборников социализма – такое при советском строе было невозможно. Ошибаетесь, господа-товарищи, мне известен не один десяток случаев, когда люди вели себя по-хамски и их отмазывали. Отмазывали и за более тяжкие преступления, для этого нужно было состоять или в партийной, или в милицейской системах. Подобные же драки в московских общепитах устраивала шпана с рабочих окраин, обитатели лимитных общаг, беспредельщина с Таганки и Марьиной рощи.
Вынужден констатировать – сейчас пришло время хамов. Хамов, которых показывают по телевизору, чем-то там награждают. Эти хамы, стоя во фрунт и со слезами на глазах слушают государственный гимн, как истинные патриоты. Но как только выйдут из Георгиевского зала, со спортивной арены, из лучей телевизионных софитов, сразу становятся самими собой - хамами. Чувствуют за собой силу, которая в ИХ правде. Гордо поднимаются с колен и готовы показать всему миру…
Вспоминаете, чья риторика? Если политики часто такое несут, в драку в телестудии лезут, что вы от футболистов хотите?!
P.S. Написал… прочитал… и сам же засомневался. Может, не всё так грустно, а меня самого не отпускает столичная интеллигентская рефлексия. Поэтому поинтересовался мнение депутата АрхГорДумы Олега Черненко. И он рубанул, так рубанул:
- Достало уже, честное слово: на какой информационный ресурс ни зайди, в какую соцсеть ни залезь - везде Кокорин и Мамаев. Комментарии, стихи, советы... Такое ощущение, что в стране больше проблем нет и «антигероев». А по сути опять используется грамотный медиа-способ отвести мысли и раздражение россиян от глубоких проблем - пенсионных изменений, мусорных свалок, налогов и проч.
Ну, да, дебилы парни, напились и надавали кому-то по мордам, причём таким же мужикам (не детям, не старикам, не женщинам!), и ещё не доказано, что незаслуженно. Никого не убили, не покалечили. Злость - да, но особой жестокости я не увидел, толпой ногами и битами не добивали. Обычная пьяная драка, мужские разборки «за базар», какие тысячами происходят по стране ежедневно, особенно возле ночных клубов.
Да, надо парней привлечь к ответственности административной, осудить морально, лишить всех спортивных регалий и подвергнуть всеобщему игнору - но пугать их семьи многими годами тюрьмы, замусоривать этой историей все инфополе и создавать фон всенародной ненависти - это, извините, перебор ((
Если за всю мою жизнь (особенно в молодые годы) посчитать, сколько раз я давал по морде и получил сам, то по аналогии этих футболистов мне (да и не только мне, а каждому нормальному русскому мужику) в совокупности надо лет 30 в тюрьме отсидеть.
Не те «антигерои» становятся «красной тряпкой» для наших граждан, уставших и озлобившихся от жизненных дрязг и проблем, создатели которых - совсем не футболисты.
Региональные новости
Архангельск: Как проболтать «Водоканал»
В Архангельске с недавних пор поселился бес. Бес мелкий, но живучий.
Имя ему – народное голосование. В это же понятие я включаю и общественные слушания… так что не удивляйтесь.
Только недавно мы пережили голосование по названию нового парка, что за кинотеатром «Русь». Теперь над ним ржёт не только город, но и вся Русь, окрестив этот «рай для детей и инвалидов» «Засрусьем». Поздно, господа поморские обыватели, хотели приколоться – получите.
А всё началось с выбора места. В конце прошлого года мне позвонил известный областной депутат Виктор Заря, курирующий инвалидную тему. Рассказал, что ещё в далёком 2006-м пробивал у тогдашнего мэра Донского идею создания на пустыре за кинотеатром «Русь» Парка отдыха. Но тогда денег в городской казне не было, зато сейчас появились. А вместе с ними и новомодная тенденция (это я от себя с горькой иронией) - заботиться о полноценном досуге маломобильных граждан, к которым в полной мере относится главный редактор Черток. То есть, «будут предусмотрены специальные переходы со звуком, автобусные остановки, парковки, тротуары и пешеходные асфальтированные дорожки для удобства колясочников. Спортивные и игровые комплексы будут отвечать требованиям для всех групп населения: маломобильных, детей и взрослых» (Зарю цитирую).
Подумалось мне – где я (угол Суворова-Ломоносова) и где та «Русь». Ехать на машине ради того, чтобы погулять на небольшой площадке размером 226 на 95 (никак не ЦПКиО им. Горького)… удовольствие сомнительное. Свою же родную инвалидную колясочку гробить на наших колдобинах считаю верхом расточительства. Но другие инвалиды могут жить и рядом.
Короче, поддержал публикацией. Сам не голосовал. Интересно, сколько реальных инвалидов проголосовало и за место, и за название, раз уж под соусом их проблем проект преподносился?
Профессиональное чутьё мне подсказывает – сей парк был обречён возникнуть в том самом месте. Несмотря на все минусы в виде своей пространственной открытости и выхлопных газов от бесконечного потока автотранспорта. Но зачем было цирк устраивать с народным голосованием и издевательской «Зарусью»?!
Однако кто-то посчитал этот приём весьма демократичным. Теперь народу предложено выбрать эскиз памятника «Тем, кого не вернуло море». Там на эскизе такой Хичкок… дети ночью вскрикивать будут. Мэрия Архангельска предлагает поспорить о вкусах. Всем жителям города. Или хотя бы Соломбалы, им рядом с ним жить. А все жители разбираются в таком сложном искусстве, как социальная скульптура? Это же не каменного Ленина оценивать, там два варианта – в кепке и без кепки? Я бы и местным художникам не доверил… по ряду веских причин. Намного правильнее городской администрации взять на себя ответственность, пусть даже за арт-объект, чем потом разводить руками, стоя у очередного убожества в камне – вы сами ЭТО утвердили, граждане!
И это пример только мелкого беса, который подменяет, пусть и избитое журналистами, но вполне конкретное понятие – политическая воля. Есть бесы гораздо крупнее…
Вспомните перестройку. Народ настолько устал от коммунистического авторитаризма, что начал на общих собраниях выбирать себе… директоров! Чем такая демократия закончилась, известно – предприятия те просто не выжили, ибо звание «хороший человек» не является знаком профессионализма.
Теперь представьте, что на народное голосование выставляется вопрос установки памятника Сталину в Архангельске. Кто победил в ходе тех общественных слушаний, кто кого переорал, лично я затрудняюсь сказать. Но в этом случае начальство проявило именно политическую волю, сказав твёрдое нет, на частной территории - пожалуйста… где-нибудь за гаражами. А стоял бы бронзовый истукан на виду у прогрессивного человечества в центре областной столицы… позор всему городу, никто бы к нам на кинофестиваль (Arctic open) не прислал ни одной заявки.
Но и это, так сказать, не прикладная тема. Представьте, что на всенародное обсуждение выставляется, к примеру, концессия архангельского «Водоканала». И прокуратура была против, и городские депутаты. Однако любому здравомыслящему человеку было понятно – с этим надо что-то делать, иначе сидеть нам без воды – не пересидеть.
Сейчас уже всё подписано… но спросим мнение у тех депутатов, что работали и в прошлом созыве:
Олег Черненко («Единая Россия»):
- Поскольку для заключения концессии были сняты замечания УФАС, предполагаю, что были внесены изменения по организации-концессионеру, в том числе учредителям. Плюс перенеслись сроки подписания договора, соответственно, сдвинулся план мероприятий по исполнению договора со стороны концессионера. С учетом всего сказанного, изменились существенные параметры документа. Мы же, депутатский корпус, рассматривали в феврале концессионный договор с другими параметрами - цифрами, юрлицами, датами. И давали разрешение на совершение этой сделки. В связи с этим, считаю, что перед недавним подписанием данного договора Архангельская городская Дума должна была снова изучать изменённый документ и вновь его согласовывать. А без участия Гордумы законность концессии с «поправками» лично у меня вызывает большие сомнения.
Мария Харченко (ЛДПР)
- Еще в феврале этого года, когда Архангельская городская Дума рассматривала вопрос о передаче МУП «Водоканал» под концессию депутаты ЛДПР голосовали против. Предупреждения прокуратуры об оффшорной деятельности компании, о несостоятельности и, соответственно, о невозможности совершения крупных вложений в изношенные сети, неудачный опыт других регионов, где с этой же компанией заключены концессии, не убедили тогда большинство депутатов. Почему? До сих пор для меня остается загадкой. Позиция ЛДПР неизменна. Более того, мы выступаем за то, чтобы полностью убрать все частные интересы, всех коммерсантов из сферы ЖКХ. Условия концессии, по сути, кабальные для города. Очевидно, что коммерческая структура будет преследовать главную цель - извлечение прибыли. А горожане рискуют остаться без качественного водоснабжения и еще и с долгами в случае, если концессионер соглашение расторгнет. Городская казна тогда обязана будет возместить все расходы.
УФАС достаточно долгое время не давала положительного заключения на концессию. Одна из причин – изменение условий соглашения, в частности, уменьшения долга предприятия. Получается, раз предприятие в короткий срок смогло значительно сократить сумму долга, значит в состоянии работать в качестве МУПа, необходимость концессии исключает сама себя.
Увы, но подписание концессионного соглашение состоялось. Посмотрим…
Александр Гревцов (КПРФ)
- За прошедшие семь месяцев, пока в Правительстве России и в Федеральной антимонопольной службе думали – разрешать концессию водопроводных сетей в Архангельске или нет, мнение ни у меня, ни у моих коллег по фракции не изменилось: предложенный проект концессионного соглашения очень сильно напоминает афёру, а условия концессионного соглашения не выгодны городу. Проще говоря, у города много обязательств и рисков, а у концессионера одни только права.
Поэтому лично я негативно отношусь к концессионному соглашению, подписанному именно на таких условиях.
Здесь необходимо отметить, что сегодня «Водоканал» (как это ни удивительно) является прибыльным предприятием. И за счёт внутренних ресурсов вполне может шаг за шагом, постепенно решать свои проблемы и худо-бедно развивать систему водоснабжения города. Да, на это по разным оценкам потребуется 5-7 лет, но мы сохраним предприятие в муниципальных руках, оно будет управляемо со стороны городских властей, будет работать не на оффшоры, а на горожан.
Вообще, по моему мнению, подписание концессионного соглашения именно 9 октября сделано с нарушением закона «о концессиях». Все установленные законодательством сроки для подписания документа уже давно вышли и поэтому процедура передачи систем водоснабжения в городе должна быть запущена вновь. Однако и в городской администрации, и в областном правительстве понимают, что с новым составом думы передать предприятие в концессию не удастся, поэтому пошли на весьма сомнительное подписание концессионного соглашения.
Сами видите – городские законодатели недовольны, что с ними на этот раз не посоветовались. Впрочем, против этого нигилизма есть одно проверенное средство – провести с каждым индивидуальную беседу… ну, вы понимаете.
А теперь представим, что вопрос концессии «Водоканала» отдан на откуп народному голосованию. Первый вариант смущал тем, что городской МУП отдавался в руки сомнительной офшорной фирме. Теперь эта преграда устранена – гарантами сделки выступают Михаил Фридман, Герман Хан и ещё двое из «Альфа-групп».
А это кое-что значит. Хорошо помню, как тот же Фридман в середине нулевых люто судился с изданием «Коммерсант», допустившим в его адрес некорректное высказывание. Дело в том, что люди этого уровня очень не любят вообще упоминания своих фамилий, тем более, в негативном контексте. Фридман же не Киркоров… действительно большие деньги любят тишину, они в ней лучше размножаются.
Но представим, что населению Архангельска предложили выбирать между безликим кипрским «РВК-центром» и перечисленными персоналиями. Спорить могу – у первого было бы больше шансов, чем у вторых… по понятной причине («фамилии подозрительные»). А вообще народ хочет, чтобы в трубах вода была всегда и по ценам социализма. Откуда на это взять денег… не народное дело.
А кинуть обществу косточку в виде уважухи – нас очень интересует ваше мнение по любому вопросу!
Вот только есть ли у Архангельска время на подобные игры?..
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD