Виктор Заря: "Мы подумали об отдыхе инвалидов-колясочников". А Черток проверит...

Одно из постоянных нареканий к состоянию городской среды Архангельска – нехватка комфортных зон отдыха. А если они и есть, то сконцентрированы в одном месте – в районе Набережной Северной Двины. Для пожилых людей, родителей с детскими колясками, маломобильных граждан (входящее в обиход именование инвалидов-колясочников), не живущих рядом с рекой, совсем не ближний путь.

Но, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Ареал мест, удобных для проведения досуга перечисленных групп граждан, смещается к Привокзальному району областной столицы. К тому самому пустырю за кинотеатром «Русь», о котором было столько разговоров. Часто звучали мнения, что там возникнет некая дорогостоящая площадка для элитного отдыха обеспеченных слоев населения, и уж точно не для инвалидов.

Со своими сомнениями редакция ИА RUSNORD обратилась к депутату Архангельского областного Собрания Виктору Заре, координатору проекта «Городская среда».

- Много лет пустырь за кинотеатром «Русь» был бельмом на лице района, где застраивается каждый свободный метр территории. И вдруг не новый элитный жилой комплекс, не частная автостоянка, даже не парк с дорогими аттракционами и питейными заведениями, а доступная зона отдыха. С чего бы такая щедрость?

- В 2006 году по моему предложению территория возле кинотеатра «Русь» была отведена под «Детский парк». Бывший мэр Александр Донской поддержал эту идею. По его указанию был изготовлен очень дорогой проект для исполнения. На протяжении 10 лет, в связи с дефицитом бюджета, средств для реализации проекта в казне мэрии не было. И только благодаря проекту «Комфортная Городская среда», Архангельской области второй год выделяются федеральные средства 250 млн. руб. И, в частности, городу Архангельску более 100 млн. руб. Одна треть у них пойдет на общественные территории, а две трети на благоустройство дворов. По решению Администрации города и рабочей группы при Главе города, принято решение о благоустройстве территории возле кинотеатра «Русь» по этой программе.

- Наше интернет-издание не раз и не два писало о том, что Архангельск, на первый взгляд, город самых здоровых людей – на его улицах трудно встретить инвалида-колясочника. Но не оттого, что их нет, а из-за сложности передвижения по областной столице. Начиная с дурацкой планировки домов, где лифты останавливаются между этажами, и заканчивая «ПАЗиками», куда и здоровому человеку влезть бывает проблематично. Отсутствие пандусов во многих учреждениях и заведениях – просто частности. Но, даже если они есть… недавно наш главный редактор Леонид Черток на своей коляске приехал в Областной театр драмы. До входа в зрительный зал все шло нормально, но дальше, по самому залу, его волонтеры на руках таскали. Неужели в вашем парке будет по-другому?

- Название нашего проекта «Парк отдыха», адаптированный для маломобильных групп населения на территории муниципального Образования г. Архангельск. В районе ул. Тимме и ул. 23 Гвардейской Дивизии. Площадь парка 23,142 кв. м., размеры 226 на 95 м. Будут предусмотрены специальные переходы со звуком, автобусные остановки, парковки, тротуары и пешеходные асфальтированные дорожки для удобства колясочников. Спортивные и игровые комплексы будут отвечать требованиям для всех групп населения: маломобильных, детей и взрослых.

- А рядом кинотеатр «Русь», куда инвалиду тоже захочется попасть. Как это было во время проведения Международного кинофестиваля «Arctic Open». Та классическая ситуация, когда хочется, да не можется.

- В кинотеатре «Русь» будет произведен ремонт и учтены все нормы (нормативы), необходимые для комфортного посещения его людей с ограниченными возможностями. В строящемся Торговом центре также будут созданы все условия.

Поскольку объем работ очень большой, то завершение работ планируется в 2019 году. Хотя основная их часть будет выполнена в следующем.

- Ну смотрите, Виктор Николаевич, Черток приедет - проверит…