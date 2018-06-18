И Фридман такой молодой. Архангельский "Водоканал" стал "Альфа-Водоканалом"

Вчера в Архангельске было подписано концессионное соглашение по передаче архангельского водоснабжения в управление ООО «РВК-центр», зарегистрированного в Омске.
Теперь эта фирма обязана наладить бесперебойное водоснабжение столицы Поморья (аварии на коммунальных сетях и периодическое обезвоживание целых районов города давно стали притчей во языцах), для чего будет необходимо инвестировать 13 млрд. рублей плюс погасить долги МУП «Водоканал» (еще 1 млрд.).
Именно МУП «Водоканал» и его будущее является наиболее скандальной темой в жизни Архангельска.
Напомним, что на определенном этапе даже областная прокуратура восстала против концессионного соглашения, засомневавшись в кредитоспособности кипрского офшора, входящего в число конечных бенефициаров «РВК-центр».
Однако эти сложности были устранены – теперь совладельцами «РВК-центра» являются такие солидные люди, как Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Антон Михальков – представители славной «Альфа-групп».
Консорциум «Альфа-Групп» — основанный в 1989 г., является одним из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов в России. Не является юридическим лицом. За годы существования отметилась эффективным участием в корпоративных войнах. Не скрывает своей близости к властным структурам – ряд видных кремлёвских чиновников вышли из «Альфа-групп».
Ну и уставной капитал ОООшки изменился в сторону увеличения – от 100 000 к 6 700 000.
Отношение к данному концессионному соглашению в архангельском обществе весьма неоднозначное. Однако большинство наблюдателей сходится на том, что с «Водоканалом» нужно что-то делать… чуда ждать бесполезно.
(на фото: Бог воды... то ли Фридман, то ли Пасейдон)