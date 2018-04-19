Итоги недели с 16 по 22 июля 2018 года (автор в отпуске до 6 августа)

Международные новости

Хельсинки: Двое из разных ларцов

Их встречи ждали как чуда.

Казалось, вот они встретятся с глазу на глаз, перетрут между собой, и мир снова станет… Каким? Этого не знает никто.

По одной простой причине. Равное… ну, примерно… противостояние между нашими супердержавами, владеющими 90-процентным запасом ядерного оружия (не мои слова, Трампа), происходило как конфликт двух систем, где в принципе не было предмета договорённостей. Так, от холодного противостояния до горячего. То, что Рейган сломал СССР об колено, отчасти справедливо. Именно он осмелился пойти на открытое противостояние, когда от экономической войны и всяких бойкотов был всего лишь шажок до вооружённого конфликта, и у нашей страны первой не выдержали нервы – взяли курс на реформы. Конечно, здесь много факторов. Встань у руля миноносца «СССР» очередной кремлёвский старпёр, которому всё побоку, а не относительно молодой Горби, которому и хотелось, и моглось… гореть бы нам всем в ядерном аду. Вот когда было действительно страшно, если кто-то тогда об этом вообще задумывался.

Трамп явно не Рейган, да и времена изменились. Америка помнит тот период, когда Россия обращалась к ней в роли просителя. Россия то время старается как можно скорее забыть. И для этого напрягает мускулы. Причём стала делать это ещё при Буше-младшем. Но тогда было нестрашно, залогом нашего мирного сосуществования были приятельские отношения (к конкурентам, тем более, к врагам, на огонёк не залетают) между двумя президентами. То, что с Бараком такого не выйдет, было ясно с самого начала, с Хиллари тоже. А вот с Дональдом есть шанс, откуда и все эти разговоры насчёт русского следа в американских выборах. Если и был, то это очень круто, мне ли, политтехнологу, не знать. И Путин как-то весело от этих обвинений отмахивается.

В общем, исторический саммит.

Что от него ждали? Только наивные каких-то прорывных решений - например, конца санкций. С одной стороны, Трамп по их американской Конституции, не всемогущ и должен оглядываться на Конгресс и политические партии. С другой, наш Путин столько говорил об оздоровляющем эффекте от этих санкций, что их снятие будет выглядеть как серьёзный провал российской дипломатии.

Украину ждали… а что Украина? Трамп и так шокировал мир заявлением, что Крым русский, раз там все говорят по-русски. А ведь логический вывод верный… Косово, например, перестало быть Сербией, потому что там все (или почти все) говорили по-албански. Что в этом случае делать с Белоруссией… надо подумать.

Сирийский вопрос. Ответ на него мы десять лет назад нашли с американским вице-консулом, которого нам в дом привёл профессор Несанелис. Нашли под виски (после текилы) – разделить мир на сферы влияния, как было при СССР, только мирно и без угроз в адрес друг друга. Обещали донести это до своих правительств… по ходу, у обоих не получилось.

Ну и так, по мелочи. Единственное, что заранее было ясно – встречаются два неординарных человека, сами себе режиссёры. Возможно, оба были бы бизнесмены, родись Путин при капитализме. Или чекистами, родись Трамп при социализме.

Знаменательно, что встреча назначена на следующий день после финала ЧМ по футболу, где у России сплошные плюсы. Случайность? Главный финансист России Антон Силуанов на голубом глазу заявляет, что совпадение ЧМ и пенсионной реформы – чистой воды случайность. Можно верить… Россия – страна случайностей, здесь и революция 17-го произошла случайно в ночь с 25-го на 26-е.

Начали с прикола. Путин - известный спец по опозданиям. Ещё его жена (бывшая) жаловалась, что приходилось ждать под часами часа по три (как чувствовала, куда этот парень взлетит). Он эту черту своего характера и в фильме НТВшном показал, не стесняясь – у него встреча в 12 в Кремле, на часах полпервого, а он только творог докушивает, ещё и не одет. Уверен, что подождут… вот только Трамп того же мнения. И оба не короли по происхождению, к чему эти политесы. Интересно, а если бы вместо Трампа был бы глава какой-нибудь Швеции-Дании… наш бы развернулся, матюгнулся и уехал? Кто смелый, кто проверит?

В итоге на публике никаких прорывов. По Украине всё те же «минские договорённости»… кто-нибудь ещё помнит, до чего там конкретно договорились? В Сирии главное друг с другом не сталкиваться, вот общий рефрен, а то, что в стычках с американскими военными якобы погибли россияне из частных армий, так это вовсе и не люди, а дикие гуси. Моё ощущение, что эти двое ждут, когда там всё само разрулится, и сами уже не рады, что влезли.

Но есть ещё закрытые для всех переговоры с глазу на глаз. Я помню, на них Брежнев просто сидел (в последние года башка генсека вообще не варила). Зато Горбачёв, судя по всему, договорился (во всех смыслах). С Ельциным Клинтон просто опасался оставаться наедине… вдруг споит? Но эти двое и русский-то плохо знали, и общаться могли только с оглядкой. И совсем другое дело Путин с Трампом, которые тет-а-тет могут договориться до чего угодно и уже потом, по тихой воде, начать действовать.

Этого, кстати, боятся не только конгрессмены, не только европейские лидеры, но и наши патриоты. Ибо представляют, какие интересы могут быть у человека, глубоко интегрированного в западное сообщество, и чьи дочери строят свою жизнь вдали от родных границ. Вот тут наши патриоты всеми руками за гласность… а хрен им!

Их мир взволновала загадочная фраза Трампа «Мы с Путиным поладили». Шварцнеггер его за это «варёной макарониной» обозвал (вот ментяра неблагодарная… это я «Красную жару» вспомнил). Наши тоже комментируют осторожно, в основном на догадках, а подойти и прямо спросить духа не хватает. Объявить же прямо российскому народу о смене внешнеполитического курса означает окончательно народ дезориентировать… (а то пролетариат возьмёт булыжник и кинет в кого-нибудь не в того).

Хотя… вполне могу предположить, что эти двое, не придя к общему знаменателю, меж собой договорились: «Давай хоть над другими приколемся». Вот и прикалываются.

Одно лично меня смущает. Россия для Америки идеальный враг, начиная с 17-го года прошлого века, причём взаимно. Просто за океаном умеют этим пользоваться с плюсом для экономики (вспомните рейгономику), а мы нет. Впрочем, есть Китай, тот ещё дружочек, кстати, вот уж кто всегда себе на уме. Вот где интересы наших стран (при плотно закрытых дверях) всегда соприкасаются, получить в противники Пекин ни российская, ни американская элита не захочет.

Именно в военные противники. Что касается экономики, смотрите сами - в июле Всемирный банк опубликовал обновленный рейтинг мировых экономик. Экономика России в 2017 году заняла 11-ю строчку рейтинга с ВВП в 1,58 триллиона долларов. Первую строчку занимают США (19,4 триллиона долларов), на втором месте оказался Китай (12,2 триллиона), замыкает тройку экономика Японии (4,9 триллиона). Специально нас унизили? Не думаю.

А пока эти двое заставили мир к ним ревновать. Что ещё надо для услады души себялюбца…

Федеральные новости

Культура: Кто вы, mister Pozner?

Кто самый успешный журналист на отечественном телевидении? Смело заявляю – Познер.

В 84 года ведёт авторскую программу, которой разрешается (иногда) чуть больше, чем другим. Ездит по миру (не по Сибири!), снимает авторские фильмы. Причём, насколько я в этом разбираюсь, снимает без особого сценария – что в кадр попадёт. Ну, не кайф ли? И не за зарплату - своя фирма-производитель телепродукта (как раз то, из-за чего Андрей Малахов сбежал с Первого канала на Второй). А его встречи со зрителями, собирающие в провинции не меньше народу, чем столичные поп-звёзды. Причём последним приходится возить с собой (и кормить) целую банду помощников, а Познер выступает один и без ансамбля, классическая встреча со зрителями. То есть, работает на свой карман. Тут дело не только в деньгах. Тут самооценка ого-го, что в его возрасте очень немало.

Но это сейчас, а раньше… Раньше Познер был просто звёздным мальчиком, хоть пиши с него «Наследник из Калькутты» (шутка). Родился во Франции… учился в Америке… потом СССР… и не лагерный барак, что ждал многих возвращенцев, а дача на Николиной горе. Конечно, не подростку Вове дали, его папе… значит, папа заслужил.

Такое детство уже плюс будущей карьере. Где лучше всего изучаются языки? Правильно, при погружении в языковую среду… сначала французскую, потом английскую, потом немецкую, потом русскую - ни один иняз такого не даст. К этому ещё какой-нибудь талант… у Вовы Познера он нашёлся.

Как семья Познеров оказалась в СССР, где в те годы людей их пошиба запросто могли отправить лес валить? Тоже не секрет. Дело в том, что папа-Познер был типичным еврейским леваком и ещё в 40-е стал активно сотрудничать с советской внешней разведкой. В какой-то момент ФБР село семье «на хвост». Пришлось быстро сваливать, благо, СССР таких своих агентов не бросал (не дай бог на допросах расколются, редиски). Во Францию, куда хотели, их не пустили из соображений национальной безопасности. В этот момент Познер-старший получает должность в немецком отделении компании «Совэкспортфильм», находившейся в советском секторе Берлина. В Москву они перебираются в самом конце 52-го, за три месяца до смерти Усатого. Думаю, именно это обстоятельство и спасает их семью от путешествия по вновь обретённой родине в столыпинском вагоне - еврей, да ещё из Франции-Америки, да ещё сам пошедший на вербовку… чересчур для любого шпионского романа, не то что для советской действительности.

Тем временем будущая звезда советско-российского ТВ уже не мальчик, но юноша, пора определяться с будущим. Тут следует пикантный нюанс, Познеры сталкиваются с советской действительностью. Владимир-младший поступает в Московский государственный университет на биолого-почвенную кафедру по специальности «физиология человека». Несмотря на высокий экзаменационный балл, юноше было отказано в поступлении из-за еврейского происхождения и «неблагонадёжной» биографии. Только благодаря связям отца удалось добиться зачисления в МГУ.

Это версия самого журналиста, озвученная им в перестройку. Все, кто помнит те времена, лишь недоумённо пожимают плечами – подобные поступления согласовывались одним телефонным звонком из конторы в первый отдел вуза. Конечно, связи должны были быть, точнее, одна, но устойчивая связь, а вот насчёт добиваться – типичный литературный вымысел.

А куда ещё было идти юноше-Познеру? Не в Высшую же школу КГБ (даже наш президент начинал с юрфака гражданского вуза). Зато потом…

В 1961 году выпускник биофака Познер поступает на работу в недавно открывшееся Агентство печати «Новости», где занимается редактурой журнала «USSR», который распространялся за границей, в основном на территории Америки. С 1967 года работает над литературным дайджестом «Спутник», а с 70-го начинает сотрудничать с Государственным Комитетом радиовещания СССР в качестве комментатора. Его программы выходили каждый день до 1985 года и транслировались на территории Англии и Соединенных Штатов.

Я специально выделил шрифтом периодичность Познера в эфире. За это время он становится для английских и американских семей своим человеком, что просто гениально для любого варианта внедрения. А то, что при такой работе 30 лет был невыездным, так это вообще классика жанра. Зато, получив задание и уехав политбеженцем в ту же Америку, он предстаёт там как жертва режима без всяких дополнительных вопросов, и уже в свободное время (сидя на ключе портативного передатчика) будет тихо и незаметно служить своей советской родине. И не вина ВВП (ничего совпаденьице в инициалах?), что внешнеполитическая концепция Империи Зла в одночасье изменилась. А так, сами посудите – какой смысл был держать человека на иновещании и никуда при этом не выпускать? Только если готовишь ему соответствующую легенду.

К чему я веду? А вот к чему: специальный агент Федерального бюро расследований Кевин Хелсон назвал журналиста Владимира Познера советским пропагандистом и сотрудником КГБ. Об этом говорится в письменных показаниях Хелсона, которые прилагаются на сайте Минюста США к обвинительному заключению по делу россиянки Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне 15 июля.



По идее (их идее), подобные news должны в одночасье разрушить любую успешную карьеру журналиста… но только не у нас. В СССР только сотрудничество с КГБ давало относительную гарантию успешной публичной карьеры лицам неблагонадёжной национальности. Если же брать всю биографию журналиста Познера в её советском ракурсе… тут и к бабке не ходи.

Фарисей? Да, конечно. О чём говорил во время его визита в Архангельск протоиерей Евгений Соколов, забыв (или не знав), что Познер не имеет к православию ну никакого отношения, и, если кому обижаться на его почти воинствующий атеизм, так это раввинам и пасторам, но никак не православному батюшке.

Скорее уж можно скептически рассмотреть работу в его команде некоего организма под именем Артём Шейнин - более мерзкого и циничного персонажа даже на НТВ не сыскать. Хотя и тут… если рассмотреть биографию этого бывшего афганца под определённым ракурсом, можно легко предположить, что пристроила его к мэтру всё та же контора для каких-то своих дальних целей. С таким, с позволения сказать, лицом, с такими манерами и в кадр… такого не припомню.

Другое дело, что Познер сам признаётся, что не очень-то счастлив. Ему больше подходит Америка, но приходится жить здесь, так как тут востребованность в профессии (и никто на пенсию не выжимает). Искал себя в Израиле… но не нашёл. Любимая (и единственная) дочь живёт в Германии, стране, которую он на дух не переваривает (и я его в этом понимаю). Ну и остальное… по мелочи.

Хочется искренне пожалеть человека, однако не получается. А у вас?

Региональные новости

Архангельск: Очень среднее образование

Жара…

В воздухе пахнет выборами.

На минувшей неделе в интернете появилось подмётное письмо, в котором спикер архангельской Гордумы Валентина Сырова подозревается в неоконченном среднем образовании. Типа, училась-училась в Архангельском техникуме связи и не доучилась. Потому что родила, Джульетта эдакая. Но ПГУ при этом закончила. И спикером второй созыв работает, и бизнес у неё докторам наук на зависть.

Фигня, короче.

Нет, в отсутствие диплома я готов поверить, почему нет, люблю 90-е за их непредсказуемость взлётов и падений. Я другого не принимаю – почему аттестатам-дипломам придают такое значение? Посмотрите на иных академиков (из новых), с таким интеллектом на лице до раздачи кормов скотине допускать страшно.

Или вспомните мэра Донского. Он и троечник в школе, и диплом какой-то левый. За что в итоге и отлучили от должности. А на самом деле должны были за распродажу городской земли дружкам-барыгам, о чём в те годы гудел весь Архангельск, только правоохранительные органы почему-то не прислушивались. У меня вообще все самые успешные в бизнесе друзья без вышки, один даже поступать не пытался, увлечённо занимаясь запрещённой в те годы предпринимательской деятельностью. Зато многие с тюремными сроками… говорят, замещает.

Но раз всех так волнует среднее образование, давайте за него поговорим.

Честно признаюсь, меня самого в школе еле терпели (по совокупности грехов). Но приходилось донашивать. ПТУ в мои годы считались чем-то вроде разминочного этапа перед колонией для несовершеннолетних, и до такого зверства педагоги не доходили. Отправить же учиться это несчастье в другую школу им не позволяла корпоративная этика – везде было то же самое.

Не то, что сейчас. В седьмом классе у моего старшего начались конфликты с классной.

- Какие основные претензии к нему? – спрашиваю в телефонном разговоре.

- Он у вас слишком независимый.

- Вы думаете, это плохо?

- А вы считаете, это хорошо?!

Всё, понял я, дальнейший диалог бессмысленный, мы расходимся в фундаментальных понятиях. Куда в этом случае вести такого нестандартного ребёнка? Теперь есть куда – в частную школу. Самая известная в Архангельске - «Ксения». Та самая, вокруг которой сейчас скандалы с выселением. Не буду сейчас копаться в причинах, разбираться, кто там прав и почему - в споре хозяйствующих субъектов, как минимум, две правды.

Что касаемо идеологии. Я согласен с тем, что в областной столице может быть среднее учебное заведение, где обучение проходит по православным канонам (что и обещают сделать в здании, где ранее располагалась светская «Ксения»). Есть, конечно, вопрос к методике преподавания как истории, так и биологии, да и астрономию в школьный курс собираются возвращать. Но это пусть у православных родителей голова болит, раз решились (кстати, а что там с раздельным обучением). Интересно другое – отстанут в этом случае от учеников других школ с преподаванием основ религии, раз церковь свою делянку уже получила?

А поговорить я хочу о частных школах. Насколько нужна и насколько прижилась в нашей стране, привыкшей ко всему бесплатному, такая форма обучения.

В середине 90-х я снимал (как оператор) телепередачу «Средняя школа сегодня». Заезжали и в частные. Они тоже отличались друг от друга… по оплате и, соответственно, контингенту. В некоторых был евроремонт, «гелендвагены» у входа, телестудии, упаковке которых НТВ позавидует, и дети с распальцовкой. В других поскромнее, но аккуратно. И везде очень уважительное отношение к личности ученика. Кстати, в тех, что поскромнее, учителя искали в учениках единомышленников, будущих коллег по изысканиям. В «крутых» сталкивался с отвратительными сценами угодничества… но отнесём это к огрехам эпохи первичного накопления капитала. Сегодня даже бандиты выглядят как вполне приличные люди… по телесериалам видно.

Примерно то же самое мне рассказывали про архангельскую «Ксению». Знакомая девушка хвасталась, как отчитывала крутых бандосов за их безалаберных отпрысков, а те жались и краснели. Но это относится к концу 90-х - началу нулевых, когда учёба за деньги была элементом престижа для новорусской семьи. А сейчас… недаром из пяти частных средних учебных заведений выжили только два - «Ксюша» и Северный экономический лицей. Как я слышал, и туда очереди нет, хотя плату берут не ах какую. Например, в СЭЛ мы платили 8 000 руб. за месяц, причём за июль-август вполовину. Для сравнения: «Школа сотрудничества» — 720 000 рублей в год, «Ломоносовская школа» — 1 053 000 рублей в год, «Академическая гимназия» – 405 000 рублей в год, «Интеграция 21 век» — 740000 в год. Да, это уровень «премиум», средняя же месячная цена обучения в частной школе по России составляет примерно 30 000 в месяц. То есть, здесь Архангельск позади планеты всей… и это не может не радовать.

И что можно получить за эти деньги (пусть даже очень большие)? Например, в рейтинге лучших школ Москвы (учебное заведение может попасть в него по количеству баллов ЕГЭ, побед в олимпиадах и поступлений в престижные вузы) частных школ нет, в Архангельске, как я помню, ситуация аналогичная. Но… за два года обучения в частном СЭЛ наш сын подтянулся по оценкам, а его бывший однокашник, которого учителя чморили в муниципальной школе, перейдя в «Ксению», обрёл вкус к учёбе.

Впрочем, из промежуточного выпуска сына (9 класс) только один получил красный пятёрочный аттестат. Но у него и раньше с учёбой было всё в порядке… так что чуда не ждите.

А вот, что есть. Небольшие по численности классы. Индивидуальный подход к каждому. Свобода дискуссий (без «много думать стал», эта фраза из моего детства). Примерно одинаковый достаток и социальное положение в семьях учащихся (только скажите мне, что это не имеет никакого значения). Из минусов (на мой взгляд) более свободное отношение к дисциплине – за опоздание на урок родителей в школу не вызывают (но балбесам как раз нравится).

Интересное наблюдение – если в 90-х, когда частные школы только открывались, богатенькие родители требовали для своих чад чего-нибудь эксклюзивного (латынь, верховую езду, дворянский этикет, бальные танцы и пр.), то теперь только углублённых знаний по общеобразовательным предметам. Парадокс, они хотят того, против чего активно борются родители учеников из муниципальных школ – перегрузок. Впрочем, за свои же деньги.

Лично мой взгляд – при всех перечисленных нюансах частная школа в современном Архангельске является недорогой отдушиной для тех, кому душно в государственной (я знаю одного отпрыска очень известной в городе семьи, который «Ксению» вспоминает с ненавистью… но это клинический случай плохой наследственности). То есть, для нестандартных детей. Из которых чаще всего и вырастают депутаты.

А вот насчёт будущего «Ксении» ничего не скажу. Сами знаете, во что превращается всё, к чему САФУ прикасается…

ВНИМАНИЕ: В связи с заслуженным отпуском автора, следующие Итоги недели выйдут 12 августа.

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD