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Протоиерей Евгений Соколов отрецензировал Владимира Познера

Владимир Познер — человек воспитанный, корректный и, безусловно, умный. Так считает глава миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов.

«Он может говорить какие-то политкорректные вещи, но в душе имеет глубокую неприязнь к Православию, к духовным основам России. Что бы он ни говорил, он исходит из убеждения, что Православие для него неприятно и неприемлемо», — прокомментировал отец Евгений позицию известного тележурналиста, посетившего 3 октября Архангельск.

На пресс-конференции в Северодвинском медийном центре Владимир Познер, отвечая на вопрос сотрудника епархиальной пресс-службы, сказал, что он старается говорить о Церкви «не с точки зрения воспитательного момента». 

Столичный гость отметил, что он противник Церкви: «Но это мое личное дело, я совершенно не призываю никого следовать моему примеру. Я знаю, что многим легче, когда они веруют, когда они веруют в то, что, когда мы уходим из жизни, на самом деле мы приходим в другую, гораздо более светлую, к тому же вечную. Легче многим, легче, когда можно молиться. И прекрасно, я же не против этого!»

Владимир Познер отметил, что о нынешнем состоянии Церкви он старается высказываться не слишком много, впрочем, добавив: «Но иногда меня несёт, как Остапа Бендера».

«У меня нет оснований думать, что Русская Православная Церковь всегда будет вот такой, какая она ныне есть», — сказал московский гость. Он отметил, что «за Католической Церковью большие грехи, гораздо большие, чем за Православной Церковью. И она потеряла очень многих верующих, она находится в кризисе и она, конечно, меняется. Ее нынешний иерарх, Римский Папа, тому свидетель».

Отметим, что, по мнению протоиерея Евгения Соколова, Владимир Познер — один из людей, отличающихся неспособностью к изменению сознания, то есть к покаянию, переходу от безбожия к вере в Творца.

«Конечно, никто не знает судеб Божиих, но мы должны смиренно понимать, что есть люди, которым покаяние просто никогда не придет в голову, потому что в их сознании пройден условный "рубикон", — сказал отец Евгений. — Когда была доказана правильность теории Эйнштейна, несколько известных физиков покончили с собой. Они поняли, что всю свою жизнь они проповедовали ложь, а не истинную теорию. Это ударило по их сознанию, потому что они были неспособны к его изменению. Даже если людям типа Владимира Владимировича Познера каким-то удивительным образом откроется абсолютная истина, для них это будет равносильно самоубийству, потому что они не смогут принять эту истину. К сожалению, Владимир Познер — один из людей, чье сознание не способно меняться под влиянием любой, даже самой логичной, самой убедительной аргументации». 

От себя напомним, что Владимир Познер родился в семье еврея-атеиста и француженки-католички, и в принципе не имеет к православию никакого отношения.

04 октябрь 10:57 | : Культура / Верую

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