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В Вельске почтили память небесного покровителя города

Крестный ход по улицам Вельска прошел в день памяти небесного покровителя города — святого праведного Кирилла Вельского.

Возглавил молитвенное шествие после Божественной литургии в Успенском храме благочинный Вельского округа протоиерей Андрей Ермилов в сослужении духовенства благочиния. Участие в событии принял благочинный храмов Северодвинска протоиерей Сергий Ермаков.

Отметим, что крестный ход в день небесного покровителя Вельска совершается традиционно.

По воспоминаниям старожилов праздник «Кириллов день» до революции 1917 года и в первой половине ХХ века был самым любимым праздником вельчан, сообщает сайт Московской Патриархии. В начале 50-х годов в противовес этому празднику организовали праздник песни, танца и музыки, впоследствии названный «День города». А теперь у вельчан снова есть праздник, который нашёл поддержку у местного сообщества. У праздника уже появились приверженцы и меценаты. Возродилась и традиция в этот день проводить крестный ход к месту, где раньше стояла часовня праведного Кирилла Вельского.

***

Праведный Кирилл жил в XV веке и служил тиуном (управляющим) новгородских наместников. Однажды боярин за что-то разгневался на Кирилла да так сильно, что хотел его убить. Некуда было скрыться слуге от гнева господина, и он бросился в реку Вагу. Вода вокруг него вдруг расступилась во все стороны на три сажени. Тогда боярин, раскаявшись в своем поступке, стал просить прощения у своего тиуна. Простил его Кирилл, но сам пал ниц и утонул. Боярин, горько раскаиваясь в том, что без вины погубил верного слугу, приказал найти его тело и с честью похоронил его.

Обретение мощей праведного Кирилла Вельского произошло в XVI веке. Благочестивой женщине по имени Евлампия, жившей в Вельском погосте (так назывался в старину город Вельск) явился неизвестный юноша и сказал: «Меня вымыло водою из могилы, и теперь тело мое на берегу Ваги. Вели, чтобы его перенесли к храму Божию и поставили над ним часовню». Имени своего юноша не назвал.

Жители города отправились на старое городское кладбище, находившееся на речном мысу. В старину там стоял храм в честь святителя Иоанна Милостивого, поэтому в народе это место называлось Подъиванским. Придя туда, они действительно нашли на берегу старинный, потемневший от времени гроб, который был вымыт из земли речной водой. Когда гроб перенесли к церкви, решили посмотреть, что же находится в нем. Люди думали обнаружить в нем разве что кости; однако, к их удивлению, оказалось, что в гробу лежит нетленное тело юноши. Оно выглядело так, как будто усопший был погребен только вчера. Даже одежда на нем была как новая.

Местные священники пытались выяснить у старожилов Вельского погоста, кем был тот юноша, нетленные мощи которого они обрели, однако никто не мог ничего вспомнить и рассказать о нем — слишком уж много лет минуло с тех пор, когда он жил на свете...

Жившая при храме и кормившаяся подаянием слепая старушка инокиня Акилина, по прозванию Накапа, вспомнила, как в молодости слышала от пожилых людей историю о праведном Кирилле. Она попросила подвести себя к его гробу. При этом с ее верхнего века исчезла большая, величиной с яблоко, опухоль, после чего «она стала видеть так же ясно, как бы не была слепою».

С тех самых пор и началось почитание праведного Кирилла Вельского (или Важеского, так как в ту пору река Вага протекала рядом с Вельском). Над гробом его жители Вельского погоста построили часовню. Многие по вере своей получали исцеления от различных недугов, что еще более возбуждало веру и усердие к угоднику Божию.

В 1587 году мощи праведного Кирилла Вельского были вновь освидетельствованы. Священнослужители Никольской церкви, отпев молебен святому, открыли его гробницу. Оказалось, что тело праведного Кирилла по-прежнему пребывает нетленным. Отсутствовала только верхняя губа. С колокольным звоном при стечении народа мощи праведного Кирилла были перенесены в Никольскую церковь и поставлены открыто по правую сторону от алтаря. При этом произошло чудо: мальчик Симеон, страдавший неизлечимой «болезнью чрева», к радости родителей, совершенно выздоровел.

Впоследствии Никольская церковь сгорела, погибли в огне и мощи Кирилла Вельского. Несколько уцелевших костей хранились в алтаре Троицкого храма, а затем были закопаны на том самом месте, где стояла когда-то Никольская церковь.

После утраты мощей при молитвенном обращении к праведному Кириллу продолжали совершаться чудеса. В Успенском храме города Вельска находится его чудотворная икона.

На иконах праведный Кирилл изображается в виде юноши в белой одежде, стоящего на берегу реки Ваги. 

02 июль 09:13 | : Будни / Верую

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