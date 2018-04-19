Итоги недели с 9 по 15 июля 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Из йогов в сектанты – как японские бесы Россию охмуряли;

- Футбольные откровения – чемпионат мира ещё долго будет аукаться России в разных сферах;

- Политика наотмашь – как Черток помог «Единой России» не потерять лицо.

Международные новости

Япония: Секта, которой не было

В Стране Восходящего Солнца казнили выдающуюся личность (со знаком минус). Казнили только что и за дело, за подобные пакости нужно лишать жизни. Тем более, что религиозных фанатиков всё равно не излечить.

Казнь 63-летнего основателя секты "Аум Синрикё"* Сёко Асахары (настоящее имя Тидзуо Мацумото) и еще шести руководителей организации состоялась в Японии 6 июля. Судебные разбирательства по делу секты и ее членов продолжались более 20 лет. Секта "Аум Синрикё"*, запрещенная во многих странах мира, включая Россию, предрекала скорый конец света и "последнюю битву добра и зла", в ходе которой фанатики собирались уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, в том числе отравляющих газов.

Помните, как буквально взорвалось информационное пространство в середине 90-х от сообщения о теракте в токийском метро при помощи отравляющего газа «зарин». Как просто, зашёл человек в подземку с ничем не примечательными пакетами, чего-то там распылил… и пожалуйста – 13 трупов и более 6 тысяч пострадавших. По-моему, это был первый большой теракт без всяких политических требований, ради одной веры. Те же шахиды… они хоть какие-то цели преследуют, а эти просто обивают. То, что непонятно в принципе, всегда пугает больше. Пугает ещё и тем, что адепты АС появились тогда и в России, их в какой-то момент боялись даже больше чеченских террористов.

Долго разбирались, долго судили. Признак, кстати, цивилизованного общества, где жизни лишают в исключительных случаях. Поэтому интересно покопаться в этой истории…

Любопытно, что в подготовке токийского теракта была задействована и… Россия. Да-да, есть сведения, что руководство секты приобрело для своих нужд в Казани военный российский вертолет МИ-17. Скорее всего, геликоптер должен был использоваться для распыления газа не в метро, а прямо над оживленными улицами Токио. Сколько было бы жертв в случае успеха - неизвестно, но явно в десятки, если не сотни раз больше, чем вышло.

Конечно, смущает, каким образом военную технику такого класса собирались доставить непосредственно к месту теракта (не из Казани же в Токио лететь). Но, если вспомнить тот бардак… когда только плати и хоть авианосец забирай (что и делали). Ещё фигурировало упоминание о покупке автоматов АК и гранатомётов. Родных, а не китайской штамповки. Одно но, в то же самое время ходили слухи, что руководство секты якобы приценивается к ядерному оружию. А это уже напоминает пустое нагнетание атмосферы, чем страшнее легенда, тем интересней.

И всё-таки самое интересное, это личность гуру секты, от таких, как он, вся фигня и идёт по миру. Итак, настоящее имя Сёко Асахары - Мацумото Тидзуо. С рождения он был практически слеп и до какого-то момента был обузой для небогатой семьи мастера дзюдо, мечтавшего, конечно, совсем не о таком наследнике. Но, что делать…

В юном возрасте Сёко под влиянием домашней атмосферы и соотнося её со своими физическими кондициями (это я так думаю), увлёкся восточными духовными практиками и в какой-то момент решил стать аптекарем. Он открыл магазин со средствами народной медицины, который впоследствии прогорел и обанкротился. Однако к тому моменту будущий гуру уже понял, насколько сильно его влияние на последователей. Впоследствии он объявит себя одновременно пророком новой веры, Буддой и Христом. А чего мелочиться.

В итоге появляется неорелигия с характерными чертами тоталитарной секты. Надо сказать, что в веротерпимой Японии сект немало, но в этой всё чересчур. Сёко члены почитали за божество. Есть сведения, что он обладал какими-то гипнотическими способностями, но лично я в этом сомневаюсь, как раз, по причине его слепоты. Но это же делало его патологически жестоким – он просто не видел мук своих жертв. Спросите у любого психолога, он вам подтвердит такую зависимость.

Интересно, что учение АС начиналось с… обычных занятий йогой, которые в определённой момент пошли не в ту сторону. От физического совершенства к духовному, вот вам и пожалуйста. Плюс деньги учеников. Большие деньги. Настолько большие, что Сёко Асахара в какой-то момент даже баллотировался в премьер-министры своей страны. В их политике, как и в нашей, нищебродам делать нечего, о первый же шлагбаум лоб расшибёшь.

В чём же секрет популярности его учения? Феномен АС до сих пор изучают философы и религиоведы. Их вывод – учение невероятно синкретично, в него чего только не намешано - даосизм, христианство, китайская и японская эзотерика, и всё это круто замешано на тибетском буддизме. Кстати, последнее свело Асахару с Далай-ламой, их связывала чуть ли не дружба. Что, несомненно, добавило статустности незрячему проходимцу, но при этом облегчило его карман минимум на миллион долларов пожертвований на дело борьбы за Свободный Тибет. Ничего, как известно, понты дороже денег.

Если же говорить о нематериальном, то всё, что нёс своим ученикам Сёко Асахара – это миф о некой идеальной религии, которой не может быть в принципе. С учётом того, что сам гуру явно страдал паранойей (японский суд этого не учёл с связи с тяжестью обвинения… их восточные дела), элементы болезни попали и в его религию. Как пример – мировой заговор главных злых сил человечества, куда входят масоны, евреи и голландцы. Круто даже для фюрера первой половины ХХ века.

А теперь то, что касается непосредственно нас. Влияние японской секты на российскую аудиторию, мягко говоря, шокирует. В свои лучшие времена (до теракта в метро) АС насчитывал в России до 30 тысяч адептов, а сам Асахара выступал в МГУ, МГИМО и других крупнейших вузах страны. Секта имела эфир на радио «Маяк» и телеканале «2X2» (сейчас ТВЦ). Ежемесячно АС проводил массовые медитации и инициации на стадионе «Олимпийский», я хорошо помню эти афиши, а Асахара периодически появлялся в теленовостях в окружении вполне официальных лиц. Сейчас-то их деятельность, понятно, попритихло, но кто-то явно ушёл в подполье, такая зараза глубоко в мозг въедается.

Кстати, есть данные, что в России учение Сёко Асахары просто сменило вывеску. Считайте, что я вас предупредил…

Федеральные новости

Чемпионат мира: Футбол, который всегда с тобой

Этот футбол никогда не закончится.

Хотя, казалось бы, российская сборная вылетела из турнира. Вылетела, не дойдя одного шага до полуфинала. Вылетела на пенальти, те, кто хотя бы раз стоял на настоящих футбольных воротах (а не между двумя школьными портфелями на асфальте) должен помнить, что это за расстрел.

Подвиг, говорят одни. Нежданная удача, уверены другие. Подкупили… угрюмо настаивают третьи. Между ними такой срач в интернете, как по вопросу о поддержке Путина – доказать что-то кому-то нереально.

Лично я отношусь ко вторым, кто за удачу. Игра наших не впечатлила… скорее, это было похоже на исландское чудо, что мы лицезрели на последней «европе». Старались, «сушили» изо всех сил игру. Что тоже тактика, но в ущерб зрелищности. А зрелищность достигается индивидуальным мастерством, а не коллективной вязкостью.

Однако у команды появился кураж. В моей жизни было два таких момента, когда на футбольном поле всё получалось. Пусть в детстве, но на всю жизнь запомнил.

Простите, ребята, что не верил в вас. Не только я извиняюсь. Семён Слепаков из КВН, записной ёрник с гитарой, тоже извиняется. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично… Парни снисходительно улыбаются. Они на клоунов не обижаются. Они купаются в славе.

Чу, а что это народ на улицы выходит, против пенсионной реформы протестует, ему что, футбола мало? А не надо мешать котлетный фарш с мухами… точнее, футбол с экономикой. Народ помудрел, поболел, проорался «Вперёд, Россия!» и пошёл бороться за свои права. Футболисты победили, но своя пенсия ближе к телу. Впрочем, уже никого не раздражает, что полю гоняют мяч одиннадцать долларовых миллионеров, хоть в этом народный контроль успокоили.

Дорогущие стадионы своё отслужили. Было бы обидно, если при этом наша команда показала игру… которую обычно показывает. А так, не жалко. И только провокаторы рассказывают в интернете, как обидно бразильцам и юаровцам смотреть на свои золотые чаши. Обидно, потому что в них они опозорились, особенно первые, тот разгром от Германии им нация во век не забудет. Понимать надо…

Мы побеждали не только на поле. Куда-то подевались наши зверские околофутболисты, способные запугать любую торсиду до икоты. Встали на путь исправления? Вряд ли. Просто смешались с нормальные людьми, кто хочет любить, а не ненавидеть. В интернете и по телевизору всё время какие-то романтичные истории… специально, чтобы позлить особо целомудренных депутатов Госдумы. Английские болельщики хватаются за голову – их, де, жестоко обманули, пугая Россией. И ведь напугали, знакомые из Нижнего жаловались, что бритов на их улицах было совсем чуть-чуть. Что ж, нечто подобное было в Москве на Олимпиаде-80, ждали увидеть пьяных комиссаров в обнимку с медведями, а в итоге рыдали в три ручья в след улетевшему Мишке. Сентиментальность тоже наш конёк.

Иностранных гостей любили, им всё было в кайф. Досталось, как всегда, своим. Под окнами автора полночи горевала весёлая компания, переживая перипетии последнего матча с хорватами. Когда менее экспансивные поклонники российской сборной грозились немедленно вызвать в полицию, их опускали с небес на землю – «нам обещали, что сегодня забирать не будут». Интересно, «нам» - это скольким миллионам?

Даже в телевизоре прошёл месячник всеобщей любви… ну, если не любви, то не ненависти ко всему западному, как только выдержали? Интересно, что сентенцию по поводу кары небесной, постигшей немецкую сборную за две мировые войны в совокупности, произнесло вполне официальное лицо, и за него стыдно отнюдь не народу. Вообще, многие россияне отмечают, что им за эти дни понравилось не жить в осаждённой врагами крепости. Стоит надеется, что это понравилось не только рядовым гражданам… или бесполезно?

Пишу про рядовых граждан… и вспоминаю троицу в кокошниках, жрущую хот-доги на трибуне. Я от их вида был в ужасе, народ, наоборот, умилился, и сделал карикатурных обжор символом России. Какие же мы всё-таки разные… с народом.

Я заметил, что мантру «Спорт вне политики» стали произносить гораздо реже, чем во времена моей юности. Просто смешно, так не бывает. А если и бывало, то принимало уродливые формы. Вы видели кадры Берлинской Олимпиады 1936 года? Представляете, какого было сидеть на трибунах в стране, с которой уже всё было ясно, и только болеть. СССР в этом не был замазан… по той простой причине, что в принципе не состоял в Международном олимпийском движении… хватит с нас и всем известного пакта.

2018 год… и снова политика. Обиделись на Хорватов, прокричавших «Слава Украине!». Зря… но имеют право, в той стране они играли зарабатывали, кричать «слава» своей зарплате никто не запрещает. Просто запомним, какие настроения царят в украинском футболе.

Рано подсчитывать доходы от ЧМ (финансовые, не репутационные), тем более, что они вряд ли покроют расходы. Читаю колоссальную цифру – 683 млрд. пошло на создание и обновление сопутствующей инфраструктуры. В том числе, на строительство гостиниц соответствующей звёздности (как минимум, выше 2-х). И уже сейчас жалуются на крайне низкую их заполняемость, демпинговали владельцы приличных апартаментов, на съём. Например, большие потери понёс Санкт-Петербург, в котором зарегистрированы отказы от 80-90 % номеров, зарезервированных в четырёхзвёздочных отелях для болельщиков, их нагло перехватили хозяева квартир на Невском и с видом на Аврору.

Ничего, хорохорится хозяйственная власть, зато будет дополнительной фактор для мотивации туристов вернуться в эти города после проведения ЧМ-2018. Ой-ли, в Саранск? Очень слабо верится.

Футболисты нашей сборной сразу стали заслуженными мастерами, а это, как минимум, неплохая прибавка к пенсии (больная мозоль). Кто-то над нами издевается? Вряд ли. Просто тот, кто подписывает подобные представления, не зацикливается на подобных мелочах.

Но главная награда, она же реальная оценка качества игры каждого, будет позже. Когда дзюб и прочих акинфеевых станут наперебой приглашать в ведущие футбольные клубы Европы… а ещё лучше Ближнего Востока, там больше платят. А то какой-то лукамодрич бегает «Реал» Мадрид… а наши максимум за «Зенит».

Обидно…

P.S. Сегодня станет ясно, кто – Франция или Хорватия. Обожаю экшны, где маленькие лупят больших. Догадываетесь, на кого ставлю?

Региональные новости

Архангельская область: Молочные реки, текущие не туда

Увы, но опять приходится возвращаться к безрадостной теме происходящего в Агропроме Вельского района.

Ситуация там угрожающая ещё и потому, что буквально на днях губернатор Архангельской области Игорь Орлов, сравнивая ситуацию с безработицей в разных районах региона, назвал Вельск в числе самых проблемных:

«Уровень официальной безработицы в городе корабелов тоже рекордный для Архангельской области - на бирже труда числится немногим более 300 человек. Для сравнения, в Вельском районе пособие по безработице получают более 800 граждан».

А может стать ещё больше безработных. И вот почему…

Я уже рассказывал, в какой ситуации находится акционерное общество «Вельский Анком», практически градообразующее предприятия для районного центра и его окрестностей. 37 миллионов задолжности в бюджет… как вам такая цифра? (с детализацией долга можно ознакомиться здесь)

Настораживающем было ещё и то, что «Вельский Анком» вместо надёжных местных партнёров предпочитал работать с фирмами-однодневками из Санкт-Петербурга (известная схема увода средств из региона), при этом дотации на сырое молоко получал от Администрации Архангельской области. Фактически наш региональный бюджет кормил и без того небедный Питер.

Ранее мы уже прогнозировали возможный ход событий с полукриминальным «Анкомом», что после затягивания времени в арбитражах по предъявленной задолженности в бюджет, предприятие с такими долгами, как не добросовестное будет банкротиться или «сливаться».

И вот этот день настал…! Наш прогноз предстоящего сценария сбывается!

На днях Следственное управление Следственного комитета по Архангельской области возбудило уголовное дело по неуплате налогов в отношении бывшего директора предприятия Григорьева… а это уже полная дискредитация самого словосочетания «Вельский Анком» и подтверждение существования серых схем созданных собственником из Питера и бывшим директором.

И вот в связи с этим начинается новый ЛОХОТРОН по старым схемам, направленный на очередной удар по бюджету!

Отдать предъявленные судом долги в бюджет, оборотами провинциального молокозавода просто нереально. И тогда АО «Вельский Анком», как недобросовестный и уже криминальный контрагент с возбужденным уголовным делом меняет вывеску, и юридическое лицо, с целью продолжить свою деятельность с чистого листа.

Передо мной лежит информация из единого государственного реестра юридических лиц Вельского молочного комбината –АО «Вельский Анком» превратился в ООО «Вельская Молочная Компания» , сокращенно ООО «ВельМолКом».

Как говорят в народе – те же яйца, только вид с правого бока. Зарегистрировано общество ограниченной ответственности 16.02.2018 года, когда судьба его предшественника была предрешена. Всё тот же огромный уставной капитал в 10 000 рублей. Основной вид деятельности: производство питьевого молока и питьевых сливок. И почти тот же юридический адрес: Санкт-Петербург, шоссе Московское д. 25, корп. 1… правда, литер и номер офиса изменены, хоть какое подобие приличия выдержано. Только кого он собираются сбить со следа?

Для справки: данный юридический адрес является местом массовой регистрации, на нём висит 464 фирмы. Что, как вы понимаете, не способствует доверию, всё-таки молочный комбинат - это не какая-нибудь посредническая контора с парочкой компьютеров и одним секретарём на телефоне…

Учредитель «ВельМолКома» - Захарова Евгения Викторовна, проживающая в Санкт-Петербурге.

В генеральных директорах нового общества значится Зыбкина Татьяна Сергеевна, также петербурженка, однако успевшая поруководить Вельской информационной компанией (вот круг интересов у дамы!), а также ООО «Анком-Вельск». Кажется, уже ближе по профилю, но рано радуетесь. Согласно учредительным документам, этот «Анком» никакого отношения к молочному производству не имеет, а занимается распределением пара и горячей воды. Причём работает себе в убыток… вот такое умелое руководство. Или просто очередная прачечная для серых схем, чего тоже нельзя исключить.

Вот она в работе накатанная схема Питерского олигарха!

Впрочем, как сообщают источники редакции, г-жа Зыбкина в «ВельМолКоме» фигура чисто номинальная, а непосредственно производством руководит г-жа Махова. Да-да, та самая Ирина Махова, что я упоминал в материале «От птицефабрики до «Анкома». На её боевом счету не только сгоревший вельский птичник, но и ликвидация ещё нескольких предприятий подобного профиля - «Птицефабрика Шекснинская» (Вологодская область); «Череповецкий Бройлер» (Вологодская область); «Вельский Бройлер» (Санкт-Петербург). Неожиданно для многих, её поставили на «Вельский Анком», хотя работники этого предприятия характеризовали её как полного профана в молочном производстве.

Теперь этот человек, больше известный как ликвидатор производств по прихоти их собственников, фактически руководит «ВельМолКомом». Догадываетесь, какая судьба ему уготовлена? А ведь в данной серой схеме напомню вам, участвует прямой и основной поставщик молока на «Вельский Анком» или теперь уже «ВельМолКомом», это «Агрофирма Вельская», владельцем, которой на 100% является Правительство Архангельской области. Вот он прямой путь к бюджетным денежкам! А ведь и там до сих пор проводится расследование по возбужденному уголовному делу в отношении директора «Агрофирмы Вельская» Шашлыкова Н.В. по махинациям, связанных с лесом. Такое ощущение по всем раскладам, что в Вельске с активным участием Питерского собственника фактически создана и действует целая ОПГ Агропромышленного комплекса, направленная на совершение мошеннических действий с бюджетными средствами. Любое звено этой цепи, будь то «Птицефабрика», «Вельский Анком», «Агрофирма Вельская»… замешано в уголовных расследованиях. Такой альянс, конечно, не может не интересовать уже долгое время различные силовые структуры.

А что же теперь будет с криминальным авторитетом юга области «Вельским Анкомом»? А будет все просто. Фактически всю деятельность «Вельского Анкома» теперь осуществляет кристально чистый «ВельМолКом». А «Вельский Анком» со своими долгами сольётся в какую-нибудь, как их называют фирму-«помойку» и тю-тю бюджетные денежки!

Жалко. Молочное производство жалко. Фермеров, сдававшего своё молоко, и других партнеров, которые теперь могут серьёзно пострадать из-за недобросовестного партнера, согласно внесенным новым изменениям в налоговый кодекс в 2017г. по должной осмотрительности при выборе контрагента (ст. 54.1 НК РФ), где ответственность за неуплаченные налоговые выплаты «Вельского Анкома» ложатся на плечи их партнеров.

Областной бюджет, который будут продолжать доить ушлые петербужцы. Но ещё больше жалко вельчан, которые находятся под угрозой тотальной безработицы.

Ведь когда-то эта соломенная башня рухнет под тяжестью долгов и нарушений. По-другому просто не бывает…

И ещё немного о политике.

Новостным хитом недели стала внеочередная сессия Архангельского областного Собрания, на которой фракция «Единой России» должна была поддержать правительственный вариант пенсионной реформы.

Не факт, что именно в таком виде закон пойдёт в жизнь, раз уж Общероссийский народный фронт взялся внести в него изменения.

Приём старый, но действенный – сначала ошарашить общество самым крутым, противным большинству вариантом, потом немного отпустить поводья, и народу снова станет хорошо. Подло? Так ведь не в игрушки играем, о будущем экономики печёмся. А оно таково, что увеличение возраста выхода на пенсию объективная реальность. Я об этом писал ещё в середине нулевых, когда правительство, одурев от подъёма нефтяных цен, стало кидаться социальными обязательствами направо и налево. Поверьте, отбирать гораздо хуже, чем вообще не давать, поднять поэтапно пенсионный возраст ещё по-божески.

Подло другое.

Подло испортить людям футбольный праздник, как бы прикрывшись эйфорией от побед и благосклонностью зарубежных гостей. Что было бы, если обсуждение перенести на октябрь-ноябрь… экономика бы рухнула?

Подло заставлять депутатов проводить непопулярное решение, когда на носу региональные выборы. Это называется – подстава, и никак иначе.

Подло вообще сталкивать людей… ведь заранее было ясно, как оно будет. Вся оппозиция, и мнимая, и всамделешная, поднялась на борьбу с антинародной политикой. Ладно бы коммунисты и прочие социалисты, против повышения пенсионного возраста, исходящего от партии власти, выступают даже правые либералы, в идеологии которых есть такой пункт, как – тот, кто хочет лучше жить, должен больше работать. И тут я согласен с губернатором Орловым (нечастый в моей практике случай), назвавший происходящее попсой.

Подло от официальных лиц нести бред по поводу увеличения жизни до ста лет и выше. Глупо пичкать СМИ комментариями, типа «Хорошо быть, как Зельдин!», это же в чистом виде пропаганда… того, что строго-настрого запрещено областным законом (и жалуйся потом, что не знаешь нравов столичной театральной тусовки).

Подло убеждать пенсионеров, что при повышении пенсионного возраста для будущих поколений они смогут жить как их западные ровесники – пережидать холодные месяцы в средиземноморских пансионатах. Ибо это нереально… потому что нереально. Наши, если вдруг появится лишняя денежка, сразу начнут копить внукам на квартиру, такова национальная традиция.

Я не раз писал, что воспринимаю пенсионную реформу как неизбежное должное. Никогда о пенсии не думал… а когда она свалилась на голову вместе с инвалидностью и ограничениями в деятельности, нашёл, чем заниматься и на чём зарабатывать. Надеяться только на собственные силы, а не на чью-то милость – принцип, который меня никогда не подводил. И другим советую не обольщаться, распределительный принцип ушёл навсегда, остался только накопительный. Я совсем не уверен, что лишние пять лет на работе спасут отечественную экономику, скорее всего, это только начало отхода от социального государства, которое так долго декларировалось Кремлём.

И да, я первый опубликовал список проголосовавших «за» пенсионную реформу. Чтобы хоть чем-то помочь местной «Единой России», ибо молчание с её стороны становилось просто неприличным.

Коллеги предупреждают – на тебя подадут в суд. Да ради бога, от ответственности никогда не бегал… только за что? Какую государственную или военную тайну я раскрыл (тем более что последний раз присягу давал в армии, и покарать меня может исключительно советский народ), в чьей личной жизни покопался?!

В конце публикации стоит обязательство принести извинения тем, кто не голосовал, но попал в список. Пока только Римма Карташова заявила о своей непричастности. И то не напрямую, а через посредников. И объяснила, что не по идейным соображениям, а в связи с отъездом. И карточка для голосования при ней, т.е. не делегируешь. На всякий случай, приношу ей самые искренние и жду претензии от остальных.

А, если их нет, то что обсуждаем? Вы же хорошее дело сделали, единороссы, правильное, партией вашей утверждённое… к чему его скрывать?

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD