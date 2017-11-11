От птицефабрики до «Анкома». Что происходит в агропроме Вельского района?

В марте 2015 года на Вельской птицефабрике случилась трагедия – она сгорела. Возгорание произошло в цехе по забою, который выгорел полностью. По оценке специалистов, здание восстановлению не подлежало.

Тогда безработица грозила 700 вельчанам, ведь по признанию главы района Виктора Шергина столько свободных рабочих мест в окрестностях птицефабрики не было.

Но не одной той невезучей птицефабрикой был жив Вельский агропром. Фактически градообразующим предприятием там является Вельский молочный завод, занимающийся производством (и продажей) питьевого молока, сливок, масла, сыров и других сопутствующих товаров.

Из официального пресс-релиза фирмы

Сегодня АО «Вельский Анком» прочно заняло свою нишу на продовольственном рынке области. Ассортимент молочных продуктов с торговой маркой «Вельская коровка» насчитывает более 40 наименований. Среди них как традиционные, так и современные экологически безопасные продукты.

Так вот, как стало известно нашей редакции из собственных источников, в конце 2017 г. по собранным материалам местных силовиков государство недополучило налогов от АО «Вельский Анком» на сумму около 28 миллионов рублей. Данный факт уже подтвердила Вельская налоговая инспекция и предъявила соответственные требования. Данный факт явился следствием работы предприятия через фирмы однодневки, зарегистрированные г. Санкт-Петербурге и выводе сырья-молока из Архангельской области (за которое, кстати, получают неплохие северные дотации именно от Администрации Архангельской области) через серые схемы с целью «отмыва маржи» с учетом предоставленных дотаций.

В сложившийся ситуации, на сегодня таких денег, чтобы покрыть долг перед государством у «Вельского Анкома» НЕТ. Отчитаться перед налоговой инспекцией за свои «кружева», им также нечем. И дело стало попахивать «уголовщиной». И дальше события стали развиваться, как в закрученном сюжете криминального сериала. В один день снимают генерального директора «Вельского Анкома» с 2005 г. Владимира Григорьева, опытного молочного производственника и ставят на его место Ирину Махову, бывшего руководителя печальной ООО «Вельской Птицефабрики», которая в данное время находится в стадии ликвидации, как и многие другие предприятия, где она была руководителем, а также ликвидатором - «Птицефабрика Шекснинская»-Вологодская область; «Череповецкий Бройлер»-Вологодская область; «Вельский Бройлер»-Санкт-Петербург. Со слов самих производственников «Вельского Анкома», Махова Ирина в производстве молочной продукции полный «профан». Тогда возникает вопрос, кому и зачем нужно такое управленческое решение и какова цель?

Вот тут пазлы и начинают складываться в одну картинку. Пока налоговая инспекция разбирается в налоговых нарушениях предприятия, пока будут вестись процедуры обжалования и арбитражных судов, пройдет не менее полугода. За это время, как показывает обычная юридическая практика, основные активы предприятия успеют вывести (примерно так, говорят, было и с Вельской птицефабрикой) через упомянутые фирмы-однодневки, а далее по накатанной схеме банкротить предприятие и выставлять потом на продажу.

Все партнеры «Вельского Анкома» и работники прекрасно понимают эту перспективу. Поэтому и начался у компании дефицит с сырьем. Но кто захочет работать с недобросовестным партнером и рисковать своей репутацией, возможными проверками госорганов и большими финансовыми потерями? Как, говориться дураков нет. В связи с этим и продажи в Вельске молочной продукции резко упали. С качеством продукции большие проблемы, т.к. специалистов нет, все идет на самотек с новым руководством. Работники в панике, от происходящего бегут и ищут новую работу.

Из Вельского района народ и так уезжает (не сказать, бежит), это вам любая статистика подтвердит. «У многих, в том числе и у меня, набраны кредиты, как сейчас расплачиваться? Лично у меня четверо детей, их надо кормить, я даже не представляю, что делать, наверное, придётся искать работу за пределами района», - жаловалась журналистам после пожара работница Вельской птицефабрики. С «Анкомом» всё ещё круче – он как «марка благополучия» района. Вот так на глазах эта марка благополучия медленно растаяла и превратилась в «черную метку».

Сценарий, конечно, драматический, почти детективный, но вполне реальный. С таким в наше время мы сталкиваемся сплошь и рядом.

Ну, а концовка примерно понятна. «Вельский Анком», как градообразующее предприятие, банкротится и перестает функционировать. Около 150 человек остаются без работы и средств к существованию, а это повлечет за собой отток рабочего населения и обострение криминогенной обстановки в г. Вельске. Далее. Местные хозяйства, которые поставляли молоко на «Вельский Анком», будут вынуждены поставлять свое молоко в Вологодскую область, благо логистика позволяет. То есть, область лишается немалого объема молочного сырья, что повлечет за собой дефицит молочной продукции и повышения цен. Прогнозировать негативные последствия можно и дальше….

А ещё удар по всему района. Если «Вельский Анком» получит сомнительную славу недобросовестного предпринимателя, это не замедлит сказаться на престиже самого Вельска.

Леонид Черток