Они голосовали "за" пенсионную реформу. Поимённый список депутатов Архангельского областного Собрания

В распоряжение редакции ИА RUSNORD попал поимённый список депутатов Архангельского областного Собрания, проголосовавших на внеочередной сессии за увеличение срока выхода на пенсию. Все они представляют партию «Единая Россия».

Отметим, главный редактор нашего издания Леонид Черток видит в пенсионной реформе экономическую безысходность и не скрывает этого. Пусть не скрывают и они…

Итак:

1) ФОРТЫГИН ВИТАЛИЙ (Мирный)

2) ЭММАНУИЛОВ СЕРГЕЙ (Пинежский и Лешуконский районы)

3) МОИСЕЕВ СЕРГЕЙ (Архангельск)

4) СЕРДЮК ЮРИЙ (Приморский и Мезенский районы)

5) АВАЛИАНИ МИХАИЛ (Архангельск)

6) ЧЕСНОКОВ ИГОРЬ (Красноборский район)

7) БРЕХОВСКИХ ВАСИЛИЙ (Котлас)

8) ПОПОВА ВАЛЕНТИНА (Архангельск)

9) ПОЗДЕЕВА ЕКАТЕРИНА (Северодвинск)

10) ДЯТЛОВ АЛЕКСАНДР (Северодвинск)

11) ГУСЕВ ДЕНИС (НАО)

12) ГРИГОРЬЕВА АННА (Красноборский район)

13) БЕЛОКОРОВИН ЭРНЕСТ (Архангельск)

14) ВИТКОВА ОЛЬГА (Вилегодский, Ленский, Котласский районы)

15) ЗАРЯ ВИКТОР (Архангельск)

16) СИДОРОВСКИЙ ОЛЕГ (Шенкурский и Вельский районы)

17) ТРУСОВ АНАТОЛИЙ (Мирный)

18) ТАРАКАНОВ НИКОЛАЙ (Котлас)

19) КАРТАШОВА РИММА (Северодвинск)

20) ПОПОВ АНДРЕЙ (Плесецкий район)

21) ГОЛЫШЕВ МИХАИЛ (Северодвинск)

22) ВТОРЫЙ СТАНИСЛАВ (Пинежский и Лешуконский районы)

23) ПОЛИКАРПОВ АЛЕКСАНДР (Онежский и Приморский район)

24) ВОРОБЬЕВ ОЛЕГ (Вельский район)

25) ЧУПРОВ МАТВЕЙ (НАО)

26) КАЗАРИНОВ ВИКТОР (Северодвинск)

27) НОВОЖИЛОВ ВИКТОР (Вельский район)

28) ЧЕГЛАКОВ АЛЕКСАНДР (Устьянский район)

29) КОРОТАЕВА ТАТЬЯНА (Мезенский и Приморский районы)

30) МЕНЬШАКОВ АЛЕКСАНДР (Вилегодский, Ленский и Котласский районы)

31) КОЧМАРИК НИКОЛАЙ (Устьянский район)

32) ТОМИЛОВА РИММА (Холмогорский и Виноградовский районы)

Если в список (по вине наших контрагентов) закралась ошибка, заявляем о готовности принести свои самые глубокие извинения тому народному избраннику… но только после предъявления документальных доказательств его непричастности. На слово в наши проблемные времена уже никто никому не верит…