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Пенсионная реформа не для всех. Игорь Орлов успокоил северодвинцев

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов провёл в Северодвинске выездное заседание общественно-экспертного совета, посвящённое обсуждению законопроекта о повышении пенсионного возраста в России, а также сложившейся экономической и демографической ситуации в регионе и городе корабелов.

В обсуждении, состоявшемся в НТЦ «Звёздочка», наряду с членами регионального правительства, пенсионного фонда, приняли участие исполняющий обязанности главы Северодвинска Юрий Козлов, замглавы по социальным вопросам Ирина Сахарова, представители депутатского корпуса, а также руководство градообразующих предприятий и лидеры общественных организаций.

- В отличие от популистов, громко транслирующих непроверенную информацию, мы работаем только с экспертами, и наша цель - по максимуму поддержать социально-незащищённых северян и учесть интересы работающих, - отметил в приветствии Игорь Орлов.

Он добавил, что нельзя рассматривать пенсионную реформу только с точки зрения пенсионного возраста.
- Это многоуровневая система мер, призванная изменить сложившуюся ситуацию, продлить активное долголетие северян и поднять их благосостояние, - подчеркнул Игорь Орлов.

По данным Пенсионного фонда в Северодвинске самый высокий в регионе процент работающих пенсионеров - около трети от общего числа. Причин тому несколько: это и маленькая пенсия, и отсутствие квалифицированных кадров по отдельным специальностям. Уровень официальной безработицы в городе корабелов тоже рекордный для Архангельской области - на бирже труда числится немногим более 300 человек. Для сравнения, в Вельском районе пособие по безработице получают более 800 граждан.
На совещании было официально заявлено, что в новом законопроекте сохраняются многие существующие сегодня социальные льготы. Так, к примеру, мать двоих детей, имеющая северный стаж в 17 лет, будет иметь право выйти на пенсию в 50 лет. Останутся особые условия и для занятых на вредных профессиях.

Предполагается, что в 2019 году размер пособий неработающим пенсионерам будет ежемесячно индексироваться на одну тысячу рублей, что за год составит 12 тысяч. Есть и другие нюансы, которые обходят молчанием организаторы протестов.

- Мы с вами должны проанализировать все последствия предстоящей реформы, чтобы она не отразилась негативно на северянах, особенно на социально незащищённых слоях населения, - заключил глава региона.

- Встреча получилась очень полезная и своевременная. Мы передадим губернатору пакет предложений в законопроект, касающихся особенностей нашего города. Они войдут в комплект поправок от региона, который будет обсуждаться на внеочередной сессии облсобрания, назначенной на 11 июля, - сказал Юрий Козлов.

Он отметил, что ветераны города корабелов приняли активное участие в дискуссии, и губернатор планирует встретиться с лидерами городского совета ветеранов на следующей неделе. Тема - та же: обсуждение предстоящей пенсионной реформы.

- Главное, что предстоящее реформирование не коснётся Закона о северах, что сделает наш город ещё более привлекательным для трудовой миграции, - подвёл итог Юрий Козлов.  

10 июль 07:30 | : Экономика

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