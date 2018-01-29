Итоги недели с 19 по 25 марта 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Дело о 50 миллионах – как французский президент ливийского диктатора через колено кинул;

- Победитель и ЭТИ – Путин что-то обещал соучастникам президентской гонки;

- Самиздат возвращается – Минобраз отбивает у школьников последнюю тягу к чтению;

- Просто Годзиш – глава Архангельска рассказал, почему северодвинские мужики в 90-м на него смотрели с завистью.

Международные новости

Франция: Как прищучить президента

Как же у нас любят, когда арестовывают президентов. Понятно, что не своих, это нонсенс. Помните, сколько кричали: «Банду Ельцина под суд!» А он спокойно отошёл в мир иной в собственной постели в окружении любящей семьи. Не подумайте, я совсем не хочу в чём-то обвинить Бориса Николаевича, в деятельности которого вижу больше хорошего, чем плохого. Просто надо грамотно договариваться с преемником под соответствующие гарантии… тоже искусство.

Зато, как только сообщают, что где-то прищучили бывшего главу иностранного государства, сразу прилипаем к экранам телевизоров. Да еще и возмущаемся – как так, он всего-то секретаршу за ж…у ущипнул, вот нравы, да нас за это награждать должны.

Но с французским Саркози всё серьёзней. Помните того невысокого, с ботинками на платформе и женой-красавицей? Уж он-то вляпался по крутой политико-коррупционной статье. Читайте сами - Николя Саркози был задержан полицией во вторник и препровожден на допрос вместе с одним из своих ближайших помощников Брисом Ортефе, занимавшим во времена его президентства ряд ключевых министерских постов. Бывшего французского президента обвиняют в том, что на свои выборы 2007 года он взял 50 млн. евро у ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Впервые такое обвинение прозвучало ещё в 2011-ом, но тогда Николенку пронесло. Теперь же сын растерзанного народом Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. Сейф утверждает, что ни он сам, ни бывший глава ливийской разведки Абдулла Сенусси, у которого имеется запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала предвыборной гонки, пока не выступали в качестве свидетелей по этому делу, но готовы сделать это.



Вот чего сын спохватился, да так поздно? Надеется, что Саркози вернёт ему тот полтинник евро с извинениями, чай, не бедный человек? Это вряд ли, на дауна не похож. Тогда что? Начало собственной избирательной кампании? Тут есть, над чем подумать…

Рассмотрим выгоду французской стороны. То, что ливиец дал денег французу на выборы, а тот их принял с благодарностью, лично у меня в теории не вызывает сомнения. Каддафи, несмотря на своё диктаторство и построение исламского социализма, был совсем не прочь наладить отношения с Западом, где его больше всего интересовали цены на нефть.

У Ливии непростая судьба. До 1911 года она входила в состав Османской империи. Потом надолго стала колонией Италии, но в 1943 году после разгрома итало-германской коалиции была оккупирована Францией и Англией. Ненадолго, всего на 8 лет, но именно с Францией у неё остались тёплые отношения (французский язык в стране второй после арабского). У кого просить поддержки и давать денег, на кого делать ставку, как не на Париж.

Саркози, кстати, Каддафи так и не помог в ситуации 2011 года - считайте, что сдал. И сейчас Макрон (действующий французский президент) может запросто надолго убрать своего политического противника (о существовании которого он никогда не забывает) с политической арены. Почему нет, если само в руки идёт?

Заодно Франция продемонстрирует всему просвещённому миру (и непросвещённому тоже), насколько у неё принципиальные и неангажированные суды, готовые посадить любого, невзирая на ранг и прошлые заслуги. Кроме того, у Николя, как у действующего политика (есть своя партия) и бизнесмена, обязательно найдутся враги, готовые подтолкнуть ситуацию.

Из всего происходящего Саркози может выйти настоящим монстром и негодяем. Вряд ли Каддафи давал ему деньги без отдачи… поэтому легко вообразить, что глава Франции в 2011 году просто убрал своего главного кредитора, а сам является тайным сторонником противников Каддафи. Да ещё способствовал военному перевороту и кровавой развязке, облетевшей тогда телеэкраны всего мира.

К слову, версию расчётливого предательства сразу озвучил оставшийся чудом в живых сын диктатора, назвавший Николя Саркози в интервью телекомпании France 3 «умственно отсталым», ведь именно деньги его отца позволили тому выиграть выборы: Первое, что мы требуем от этого шута — вернуть деньги ливийскому народу. Ему была оказана помощь и ливийцы ждали от этого результата, но он нас разочаровал. Отдайте нам наши деньги. У нас есть все: банковские счета, документы, детали операций по переводу.

Символично, что до президентства Саркози отношения Ливии с Францией в частности и с Западом в целом, нельзя было назвать тёплыми. Европе того времени от Ливии были нужны: во-первых, поставки нефти; во-вторых, буферная зона для сдерживания потока мигрантов из Африки. У Каддафи же в Европе в основном торговые интересы. Благодаря Франции началось постепенное сближение Ливии с Западом и благодаря ей же в Ливии разразилась война.

Вся эта история очень на руку Макрону, который далеко не дока во внешней политике. И вот шанс выпал - Эммануэль сейчас выступает этаким «голубем мира», собирая для мирных переговоров на своей территории лидеров расколотой Ливии – премьер-министра Фаиза Сараджа и маршала Халифу Хафтара.

Я сочувствую судьбе Муаммара Каддафи… не дай бог никому из нас так кончить (впрочем, не стоило подниматься так высоко). Кстати, Россия тогда промолчала. Правившему в тот момент Дмитрию Медведеву этим до сих пор пеняют и любят рассказывать, как классно жил ливийский народ при социалистической Джамахирии. Вот только мы с вами знаем, как легко падают режимы, которые не предполагают ни президента, ни парламента, ни политических партий. Одно авторитарное дуракаваляние… до сих пор по миру ходят легенды про охрану бедуина, состоящую из 40 девственниц.

В такой конфигурации власти обязательно найдутся недовольные, которые… «тоже захотят в белых штанах» («Золотой телёнок»). Тем более в том регионе, где гражданские войны никогда не оканчиваются смертью кого-либо из лидеров противоборствующих сторон. Вот и в Ливии насилие не завершилось - салафиты по-прежнему воюют с не-салафитами, а берберы с арабами, во всём же привычно виноват Запад. Арабский мир, особенно на Африканском континенте - это сплошные племена, которые будут жить в состоянии войны до тех пор, пока не придёт очередной диктатор и, вырезав всех противников, не объединит страну. С того момента право убивать будет только у него. Как раз об этом месте грезит сын полковника Каддафи, так пламенно обвиняющий Саркози.

Что в защиту Николя? Только то, что любые выборы (а такого уровня особенно) требуют свободных денег, не проходящих через избирательные счета - это я как политтехнолог утверждаю.

Но у нашего же президента получается. Вот пусть и учатся!

Федеральные новости

Политика: Выборное послевкусие

Итак, голоса подсчитаны. В принципе, никаких сюрпризов с распределением мест. Вот только послевкусие…

Звоню матушке в Москву. Интересуюсь, за кого проголосовала. Ожидаю услышать в ответ - да пошли они все! И вдруг:

- Мы с соседкой Лилей за Собчак.

- Вы что …?!

- А по приколу. К тому же единственная женщина среди мужиков.

Маме в феврале исполнилось 84. Лиля лет на пять помладше. Обе с двумя высшими образованиями, полученными ещё при Хрущёве. А вы говорите – учащаяся молодёжь. Тут от пенсионеров такие сюрпризы…

Что в сухом остатке. Народ против Сталина (у кандидата Сурайкина это была единственная фишка). Кандидат Грудинин, как я и предполагал , расколол ядерный электорат коммунистов - за него проголосовали даже меньше, чем раньше за обрыдшего всем Зюганова. Всё-таки российский избиратель любит определённость во всём, он не в состоянии поверить, что долларовый миллионер хотя бы теоретически может быть сторонником социальной справедливости и видит в этом спланированный подвох. Пошатнулся лозунг о том, что Жириновский – человек-партия, отдельно за ЛДПР голосуют более активно. «Яблоко» вместе с Явлинским закатилось окончательно… впрочем, я об этом ещё три года назад писал . О Бабурине с Титовым просто нечего сказать по причине их предсказуемой незначительности .

Другое дело Ксюха. Да, пока и двух процентов нет. Но молодёжь уже её, в том числе и та, которую принято называть «навальнятами». И та, что пойдёт на выборы в ближайшие два-три года - я по старшему сыну вижу. Это нам, старпёрам (давайте называть вещи своими именами), стабильность подавай. А молодёжь хочет перемен, как и в конце 80-х. Так что они с Гудковым-младшим правильное название для новой партии придумали, осталось найти нового Витю Цоя. Если, конечно, это всё не новый кремлёвский проект… ни разу не удивлюсь.

А что там победитель? Самый большой процент в его личной истории выборов. Что, наш народ голосует за войну? Ничего подобного, этой части из последнего послания Федеральному собранию народ ни разу не поверил, правильно рассчитав, что президент обращался не к ним, а в Европу и за океан. Я знаю многих, кто голосовал за Путина. Вполне вменяемых людей. Они, как бы извиняясь, говорят – мы хотим стабильности. Значит, есть, что терять, не так уж плохо живут. Собственно, из тех же соображений в 96-м голосовали за Ельцина, так как победа Зюганова в те годы автоматически означала новый большой передел. Вплоть до гражданской войны (уже было, чем).

С узурпацией власти я бы тоже не горячился. Во вполне себе демократической Прибалтике президент на последних выборах набирал 66.6 % (Эстония, Керсти Кальюлайд), а в Армении вообще 85.7 % (Армен Саркисян). Впрочем, там было не прямое голосование, а парламентско-представительное. Хорошо, давайте о прямых – Казахстан (Назарбаев) 97.8 %, Азербайджан (Алиев) 84.5 %. Да, Азия… но и не Буркина-Фасо какая-нибудь.

Интересно, что меньше всего Путин получил на востоке страны… неужели китайцы подгадили? А больше всего в дотационных республиках Северного Кавказа и в коррупционной полунищей Тыве… ну, здесь и разбирать нечего.

Вы обратили внимание, что в послевыборную ночь Ирада Зейналова (НТВ) как мантру повторяла, что первые четыре места (включая Собчак) - это новый политический спектр, с которым придётся считаться. С КПРФ и ЛДПР и так всё ясно, они почти тридцать лет в манеже. Зато Ксюха как представитель либералов, отсидевшая в детстве дяди-Володины коленки… ах, как именно она и именно такая нужна для полного политического спектра. Так что смиритесь с её присутствием, вот-вот пойдут разговоры о том, что девочка выросла, исправилась и перспективна. Вот на Грудинина я бы не ставил… уверен, они с КПРФ разочаровали друг друга, а коммунистический избиратель снова убедился, что без Зюганова пока никуда.

Кстати, только этим двоим победитель гонки предложил подумать о продолжении политической карьеры. Директору совхоза – министерство сельского хозяйства (говорят, Ткачёв спит и видит вернуться к собственному агрохолдингу на Кубани, который за годы его министерства… даже страшно представить). Задачка для Грудинина, она же проверка на вшивость – в такой конфигурации с зарубежными счетами точно придётся распрощаться. А Ксюше, как даме, на выбор – или в Совет Федерации под мамин бочок по президентской квоте, или возглавить не самый успешный российский регион. Вот-вот, и я вздрогнул… впрочем, среди нас, неуспешных, конкуренция более чем серьёзная.

Хорошо, победа Путина была предсказуемой, теперь все ждут от него действий. Главная интрига – формирование нового состава правительства – отодвинута на послеинаугурации. Но народ жаждет! А раз жаждет, нужно удовлетворить - Президент Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на сборы. Документ подписан 19 марта, поэтому можно сказать, что это первый официальный указ главы государства после выборов.

Что тут поднялось! «Вот он – милитаризм», «вот она – военщина», «вымоем сапоги в водах Гудзона». Господа, господа, на переподготовку у нас призывают каждый год. В советское время это была своеобразная форма мужского отдыха, туда рвались (если не на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы). У нас в Кантемировке их звали «партизанами» за своеобразную форму одежды (третьего-пятого срока службы). Вечно полупьяные, в поисках бухла и баб (а где в дивизии возьмёшь), часто огребающие за борзость от солдат-срочников. Улучшенный вариант службы резервистов смотрите в фильме Вадима Абдрашитова «Парад планет»… но лично я мало верю.

Как и в то, что в резервисты будут рваться. С советских времён много чего утекло (в том числе, портвейна), сейчас много других способов неслабо оттянуться. Да и сохранением оклада на основной работе мало кого возбудишь, кто сейчас работает за один оклад?!

Тем не менее, громко разрекламированный в СМИ призыв резервистов по ходу выполнил тайную функцию – дал понять избирателю, что к словам нашего президента стоит относиться серьёзно, а не как к игре на публику.

А ещё интересно, о чём Путин говорил у себя в резиденции с участниками президентской гонки. Благодарил за службу? Или что-то обещал? Мне кажется, что последнее, о некоторых своих догадках поведаю 1 апреля.

И, наверное, самый громкий скандал послевыборной недели – Макаревич в Америке обозвал россиян «злобными дебилами». Причём на свой счёт приняли те, кто голосовал за Путина, а не за Сурайкина или Бабурина (в умственном развитии последних и я сомневаюсь). Причём тут вообще выборы? Я заметил отличие в выражении лиц жителей Москвы и Нью-Йорка ещё в 90-м. У наших затравленный вид, озабоченный взгляд, там – открытые улыбки. Да, прав Балабанов («Брат-2»), доброжелательность там часто искусственная, улыбки приклеенные… но всё лучше, чем злобный оскал. Одна моя приятельница в начале 80-х отработала переводчиком в советском торговом представительстве в Гётеборге (Швеция) и привыкла ходить по улице с улыбкой. Так в Москве к ней каждый второй прохожий мужик клеился, а одна очень нервная жена пощёчину залепила. Но… вышла она замуж вот за такого приставучего, двух детей родила… чего в жизни только не бывает. А Макару надо соображать, что есть дни, когда лучше и помолчать.

С шестилетием вас!

Образование: Читать бы рад

Самая распространённая жалоба почти всех родителей, которую я слышу в последние годы: «Наш ни хрена не читает. Вот мы в его возрасте…».

Стоп, тут требуется уточнение. Конечно, я имею в виду возрастных родителей, которым, как минимум, под сорок. Те, кто младше, вполне могут сами относиться к поколению видео и нинтендо.

А вот мы… В детстве я много и часто болел всевозможными простудами и корями. Из развлечений – две программы черно-белого телевизора, где в окружении репортажей с партийных съездов и колхозных полей яркой звёздочкой светили «Спокойной ночи, малыши!». Один раз в день, 15 минут, в вечернее время. Игрушки… это когда нет температуры, да и тоже не разгуляешься, дефицит. Родители всё время на работе, социалистическим реализмом в кино-театре занимались. Проводного радио у нас в доме отродясь не было… да и что по нему слушать – Шестую симфонию Малера в «Рабочий полдень»?

Пришлось осваивать чтение, как единственное доступное развлечение. И втянулся, вплоть до фонарика ночью под одеялом (к слову, я в свои почти шестьдесят до сих пор без очков). Да, тоже дефицит, всё, что в доме было интересного, перечитано не один десяток раз. В итоге заработал настоящую зависимость, в армии книжный голод мучил гораздо сильнее пищевого.

ХХ век – век библиотек. Мне повезло, в нашем доме была собственная домовая библиотека, содержащаяся на средства ЖЭКа. Плюс книжный шкаф у двоюродной бабушки, забитый дореволюционными фолиантами. Плюс мама, близкая к литературным кругам. Плюс два отчима, известные детские писатели – Роман Сеф и Камил Икрамов, благодаря им многие книги на моих книжных полках были с дарственными надписями от авторов… то есть, почти живые.

Короче, в этой части на детство грех жаловаться.

Со школьной литературой было сложнее. В том плане, что нравились книги, не входящие в программу по литературе (в основном зарубежные авторы). Когда-то я взялся даже писать фельетон на эту тему в стенгазету… а закончил призывом к свержению советский власти. Чуть в ПТУ не вылетел за это… а надо было (получил бы хоть одну нормальную профессию). Зато сейчас, когда читаю, что Довлатов и Солженицын рекомендованы к изучению, а «Поднятая целина» и «Разгром» - нет, становится радостно и спокойно за новое поколение.

Но вот тоже читаю - Учителя литературы в открытом письме обратились к Министерству образования и науки с требованием не утверждать новый образовательный стандарт, по которому школьникам за пять лет придется изучить 235 произведений. На сайте Гильдии словесников начался сбор подписей под обращением. Через некоторое время после публикации письма из Минобра пришла информация об отмене заседания - его перенесли на более поздний срок.

235 книг за пять лет… 47 книг в год… как я понимаю, не самых тоненьких. Ещё одно арифметическое упражнение – 365:47 = 7.7. Поясняю, семь, ладно, восемь дней вам даётся на прочтение одной книги, той же «Войны и мир». Успеете? Не говоря уже о том, что после некоторых книг необходимо сделать перерыв, дабы осмыслить. А уж русская классическая литература вообще не терпит скорочтения, иначе полная бессмыслица и формализм.

Учителя пытаются втолковать чиновникам из минобраза, что подобным циркуляром они перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия, лишая школу вариативности в построении программ, попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам.

Что такое академические свободы? Свобода учителя конкретного класса самому решать, какие конкретно задания и объёмы давать школьникам, которых он, уж простите за вульгаризм, знает, как облупленных. Есть расхожая фраза Максима Горького: «Всему хорошему, что есть во мне, я обязан книгам». Готов сам под этим подписаться. Но это совсем не значит, что нечитающие люди – сплошь негодяи. Кому-то просто не повезло с наставником, с первой книгой. Мой армейский друг Лавруха, человек, тонко чувствующий, самобытный художник, рассказывал, как в детстве сестра всё время подсовывала ему А. Гайдара «Чук и Гек», которых он почему-то на дух не переваривал. С чтением любой художественной литературы он завязал из чувства противоречия… что, впрочем, не помешало ему получить законченное среднее образование. Отличный мужик был, разве что, излишне сентиментальный.

Я до сих пор не уверен, стоит ли проходить в школе того же Достоевского. Его программные произведения требуют большего жизненного багажа, чем имеет даже современный 10-классник (в этом нежном возрасте далеко не все ходят к проституткам, тем более, играют в казино). Зачем нужно для понимания жизни «Что делать?» Чернышевского, для меня всегда было загадкой.

Да, я тоже противник ЕГЭ и понимаю тоску учителей именно литературы по классическим сочинениям, по разговорам за жизнь с учениками, интересующимися литературой больше, чем предлагает школьная программа. Но надо учитывать и разный уровень учащихся: одни уже зачитываются Маркесом, когда для других и Буссенар – слишком сложный писатель. Может быть, для кого-то станет откровением, но, по моим наблюдениям, ближе к окончанию школы в любом классе остаётся большинство учеников примерно одинакового уровня интеллекта… как-то так получается.

Кроме этого, практикующие педагоги настаивают на том, что внутренний возраст ребёнка может не совпадать с номером класса, в котором он учится (как в плюс, так и в минус). Официальная же программа заведомо ставит учителей в положение нарушителей. Причём тех учителей, что в советском и российском кинематографе являются примером служения своему делу… тот же историк из «Доживём до понедельника» или учительница литературы из «Ключ без права передачи».

Впрочем, никуда не уйти и от того, что вкус детей к чтению прививается читающими родителями, именно они являются их главными книговодителями. И это правильно - где, как не в семье, вырабатывается мировоззрение, в том числе и политическое.

Однако в середине февраля 2018 года глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева (кстати, один из самых вероятных кандидатов на вылет из кабмина в новой шестилетней каденции президента) отметилась идеей создания списка правильных книг для чтения. Из него чудесным образом исчезли книги таких прозаиков и поэтов, как: Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Николай Заболоцкий, Александр Солженицын, Андрей Белый. Зато рекомендован крайне (на мой вкус) тенденциозный философ религиозного толка Иван Ильин, с которым лично я готов полемизировать до посинения.



Для меня в детстве не было запретной литературы. Всё, что по каким-либо причинам не издавалось в СССР, так или иначе попадало в наш дом в виде самиздата (а кое-что я даже помогал печатать и распространять).

Но как-то совсем не хочется, чтобы ту же школу подполья теперь проходили мои сыновья…

Региональные новости

Архангельск: Один на один с Годзишем

Хороший вопрос: как вы шли к своей профессии? С детства, отец у Годзиша работал электромонтёром на стройках, он с ним много поездил. А я-то думал, вопрос о профессии мэра. Кстати, как туда попадают, с каким чувством? Надо будет напроситься на персональное интервью. Считайте это анонсом будущих публикаций…

Это из последнего журналистского чаепития с мэром Архангельска. И вот… напросился.

Сразу скажу, Годзиш меня интересует не столько как начальник площадей, улиц и вообще городского хозяйства, об этом коллеги напишут. Годзиш как человек… пока загадка. По крайней мере, для меня.

Но разговор начал с насущного, горячего:

- Игорь Викторович, в курсе как в воскресенье проголосовал Архангельск?

- Конечно. Явка 57 %, за Путина – 75 %, за Грудинина…

- Всё, достаточно. Вас за это накажут… или наградят? А то разные разговоры ходят.

Городской глава пожимает плечами, как мне кажется, достаточно равнодушно.

- Думаю, не то и не другое. Пришло время делать выводы – почему так. То, что центр города, сосредоточение студенческих общежитий, дали столько процентов за Собчак, было достаточно предсказуемо, как на это повлияешь. Городская администрация работала на явку, но, конечно, без угроз увольнения, только мотивация.

- Стоп, - говорю, - как же так? Два с половиной года назад нас убеждали, что назначенный мэр будет заниматься исключительно городским хозяйством и никакой политики. На деле же получается, что вы в самой гуще…

- А как же иначе, - в свою очередь удивляется Годзиш. - Строить хозяйство без учёта политики невозможно. Вы в курсе, что самый низкий процент дали Маймакса и Соломбала, мягко говоря, не самые благополучные в экономическом и социальном плане районы города? Вот и делайте выводы… вернее, власть будет делать.

(Чуть позже глава города признался, что для него прошедшее воскресенье стало сюрпризом. Сюрпризом приятным в части активности горожан при голосовании за общественные территории в проекте «Городская среда». Около 40 000 избирателей, пришедших голосовать за президента, специально интересовались, где можно выбрать любый их сердцу район Архангельска. Тут я ввернул – а вообще, не много ли новая городская власть советуется с народом по ключевым, часто политическим вопросам (тот же бюст Сталина), не популизм ли это? Кое-кто из бывших (чиновников) считает – пусть ТСЖ занимаются, и хватит с них. Мэр опять удивлён – что тогда сетовать на отсутствие гражданской активности, на наплевательское отношение общества к происходящему вокруг? А обратная связь между властью и населением? Надо убирать буфер, который только мешает. Что ж, это позиция…)

И всё-таки я встречаюсь с мэром не за этим. Вспоминаю известную фразу «мы – родом из детства». Не обязательно из конкретного роддома, но из того, где стал ощущать себя личностью, человеком, в нашем случае Игорем Годзишем.

В биографии архангельского градоначальника написано, что он родился на советской Украине в Хмельницкой области (оттуда и не совсем поморская фамилия). Впрочем, из того нежного периода жизни Игорь Викторович помнит только детский утренник, где выступал в красных штанах (наверное, что-то революционное). А осознанное уже в Северодвинске, куда переехали его родители - отец-электрик оборудовал городскую ТЭЦ. Нет, не за длинным рублём, это вам всё-таки не Нарьян-Мар. По велению сердца, за рабочей романтикой, участвовать в укреплении обороноспособности страны, обычная для того времени ценность. Первые северодвинские воспоминания – длиннющий коридор рабочего общежития… какой уж там длинный рубль. Яркое впечатление - поездки с отцом на объекты. Кстати, школу номер 6, в которой потом учился, излазил вдоль и поперёк ещё на момент строительства.

Каким Игорь Годзиш был учеником, интересуюсь. До 9-го класса на 4 и 5. Два последних года начались проблемы с биологией и немецким. С первой так и не столкнулся в жизни, а вот немецкий жалко, иностранный язык государственному человеку никогда не лишний. Жаль, мы это поздно понимаем… (я о себе тоже).

Короче, такому Годзишу была прямая дорога в Севмаш ВТУЗ. Вот только неудачный год для этого выпал. В 87-м тогдашний генсек Горбачёв отправил всех студентов мужского пола в войска. Первокурсники это знали… представляете, что была за учёба.

- Не боялись попасть в Афган?

- Какой там боялись… скорее, рвались… юношеская романтика в том самом месте взыграла.

Призывнику Годзишу выпал не Афганистан, но тоже круто. Учебка служебного собаководства в посёлке Ерцево (том самом). Потом Коми, Печора, внутренние войска, рота розыска и конвоирования. Интересно? Читайте «Зону» Сергея Довлатова.

- Догоняли? – спрашиваю.

- Догонял.

- И стреляли?

- И стрелял.

Сказано так… как говорит человек бывалый, повидавший. Дослужился до сержанта, но на дембель ушёл рядовым… в армейской жизни чего только не случается. Особенно когда тебе двадцать.

Дембель Годзиш возвращается совсем в другую страну. Северодвинск остаётся закрытым территориальным образованием, но вот снабжение… Будущий мэр вспоминает, как в военной форме шёл по родному городу, вкусно курил «Приму», купленную ещё в печорском военторге, и ловил странные взгляды прохожих мужчин. Потом понял – во взглядах была зависть, Северодвинск поразил табачный дефицит. И не только табачный.

- О возвращении во ВТУЗ уже и речи не было, с моего курса вообще мало кто вернулся к учёбе.

И тут меня что-то торкнуло. Год рождения у Годзиша 1969-й, из армии вернулся в 90-м… да это же судьба Саши Белого из «Бригады», режиссёр которой, между прочим, тоже северодвинец. Да и служба в погранцах и ВВ что-то близкое, по крайней мере, с оружием на ты, экстремальные ситуации не в диковинку.

- Не предлагали пойти в бригаду? - спрашиваю.

Нет, Северодвинск всё-таки не Москва, здесь это началось гораздо позже. Но сразу пришлось включаться в работу, помогать семье, так как уже начались проблемы с зарплатой. Надо же, был твёрдым хорошистом, а пошёл по пути завзятого троечника. Ученик электромонтёра, потом техникум. Но учился не ради диплома, а ради знаний, необходимых в работе, совсем другая мотивация. Куда пошёл трудиться? Конечно, в оборонку, всё-таки северодвинец.

А потом появилась семья, дети. Он для них главный добытчик. В городе кастрюльные бунты, школьников возят обедать на Севмаш, чтобы досыта накормить детей хотя бы раз в день. Электрик Годзиш (чуть позже он станет начальником участка) берётся за любую подработку. Например, за монтаж электрооборудования в частных магазинах, принадлежащих депутату Казаринову, до сих пор всё работает. Интересно, а в самих магазинах помнят, кто дал им первый свет?

- Не было желания бросить всё и уехать за птицей удачи в одну из столиц?

- Был переломный момент в 2002-2003-м, хотелось что-то поменять в судьбе. Нет, не уйти в бизнес, к тому моменту понял про себя, что государев слуга по внутреннему ощущению. Коммерцию попробовал… не моё. Но тут поступило предложение от Александра Петухова, тогдашнего главного энергетика Севмаша. Он ко мне присматривался, присматривался… и решил передать своё место. Жаль, его уже нет с нами, вспоминаю об этом человеке с большой теплотой и уважением.

Главный энергетик огромного оборонного предприятия – это очень круто. Но в 34 года… а как же поступательное движение вверх?

Я почему-то всегда думал, что Годзиша пригласил в областное правительство сам Орлов. Ничего подобного, предложение поступило от Алексея Алсуфьева, бывшего главного инженера Севмаша, перешедшего на работу в обладминистрацию замом по инфраструктурному развитию (сейчас председатель регионального правительства).

- Были сомнения?

- И ещё какие. Особенно у членов семьи. И не на пустом месте, несколько лет я прожил между двумя городами.

Автору, честно говоря, смешно. Для москвича час езды от работы до дома значит «почти рядом с домом». Но здесь это работать в другом городе… особенности провинциальной ментальности.

Итак, Годзиш становится министром ТЭК и ЖКХ (не будем вдаваться в трансформацию наименования его подразделения).

- Вы трудоголик? - спрашиваю.

- Конечно, - отвечает, - другим на таких должностях и делать нечего.

- Ещё какой трудоголик, - вставляет присутствующая на беседе (она же за фотографа) пресс-секретарь главы Архангельска Ирина Буйновская. – Утром прихожу на работу, он уже вторую пачку бумаг просматривает, вечером ухожу – ещё рабочие встречи не закончил, в приёмной народ. Хорошо, жена умная, понимающая…, - тут под строгим взглядом шефа даже пресс-секретарь тушуется.

Но вот поступило предложение возглавить Архангельск.

- Боялись, что местные вас не примут, прежде всего, сотрудники мэрии?

- Не боялся… знал. Это же историческая конкуренция областного центра с городом федерального обеспечения.

Задаю провокационный вопрос:

– Только из-за этого от вас ушли все павленковские замы?

Нет, отвечает, как раз эта их принадлежность никакой значимой роли не играла… для Годзиша по крайней мере. Другое дело, начинал ощущать, что мои решения выполняются медленно, люди привыкли к другому ритму работы. А я настаиваю на своём, на то и начальник. Надеюсь, расстались без обид, просто производственная необходимость. И дальше будем с кем-то расставаться, уже с теми, кто пришёл по моему приглашению.

- Ощущаете себя хозяином города?

- Нет. Всё время помню, что это не собственное предприятие.

- Это потому что вы назначенный, - подкалываю.

- Нет, - слышу в ответ, - просто жизненная установка. А вообще прямые выборы – это благо. Прежде всего, для избранного, он всегда может отбиться от претензий процентами голосов, полученных в свою пользу.

Поговорили о приватизации МУПов. Лично мне страшно представить, что будет твориться внутри стопроцентно частного Центрального рынка, если он уже сейчас показывает убытки. Или с той же «Роспечатью»… в практике которой было изъятие тиража, а это уже политика.

Как оказалось, частным Центральный рынок станет весьма относительно, так как главным собственником остаётся город. Что касается «Роспечати», то Годзиш в принципе против любых изъятий, политические вопросы должны решаться по-другому, в равной конкуренции и диалоге.

Тут же мэр вступился и за Плесецкое дорожное управление, на которое этой зимой спустили всех собак. Рассказал, как сразу предупредил директора ПДУ после выигранного последним конкурса на муниципальный заказ – приготовься к тому, что тебе придётся доказывать всему Архангельску своё право на работу. Считает, что доказал. Нет, город убрали от снега не к президентским выборам, так теперь будет всегда.

- А на что может рассчитывать Архангельск? - спрашиваю. - Не в дальней перспективе, в ближайшем обозримом будущем.

Прежде всего, на Арктический форум. Недавно по этому вопросу ездили в Москву, прошлогодняя проба пера была признана удачной. И выделяемые на подготовку миллионы пойдут не только на парадный фасад. Например, на ремонт Почтового тракта и улицы Маслова, куда ни один президент, ни один посол не заглянет. Нет, новые паркетные тротуары вряд ли появятся… хотя вполне удачный бренд для нашего северного города. И ещё международный кинофестиваль «Arctic open». Общались на эту тему с главой региона, есть надежда, что Архангельск наконец перестанут путать с Астраханью… какая же в низовьях Волги Арктика?!

Тут пресс-секретарь Ирина стала деликатно постукивать по часам – 8 вечера, а у мэра ещё деловые встречи. Я спохватился, завершающего вопроса так и не подготовил. Бухнул первое, что на ум пришло:

- Кто для вас Игорь Орлов – шеф или товарищ?

- Товарищ. Старший.

- То есть, если вдруг другая работа…

- …будем так же общаться. По крайней мере, надеюсь.

Хорошо, если так.

Мэр с пресс-секретарём умчались, а я спохватился – надо же, не спросил про любимый фильм, про киногероя, с которого хочется брать пример… вообще опросник Марселя Пруста выпустил из внимания.

Но потом успокоился. И хорошо, будет повод для новой встречи. Лично мне понравилось…

ВСЕ УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ БЛАГОДАРЯТ РЕСТОРАН «СТАРЫЙ ТИФЛИС» (пр-кт Ломоносова, 281) ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВСТРЕЧИ.

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD