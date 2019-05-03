Храбрый прогульщик. Новые весёлые истории из жизни депутата АОСД Федоркова

Мы уже писали о том, как член фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании Александр Федорков, имеющий (судя по документам) не одно высшее образование, слишком вольно обращается с правилами русского языка. Причём не в личной переписке, и не в социальных сетях – в официальных изданиях своей Либерально-демократической партии (подробности в материале «Сашка-неуч»).
Но, как выясняется, наш персонаж не только неуч, но и прогульщик. Плюс МОТ. В то время как в родном Поморье его коллеги на сессии решали важные для северян вопросы, он находился в так называемой служебной командировке.
Как удалось нашей редакции выяснить у собственных источников, уехал Федорков в столицу действительно в служебную командировку. Значит, все расходы на проезд и проживание в таком случае ему оплатит областное Собрание, то есть бюджет, в который мы с вами платим налоги из собственных в большинстве своем весьма скромных доходов.
Сессии в региональном парламенте проходят обычно раз в месяц. И по закону участие в них, как и работа в комитетах, являются главными формами деятельности, или даже, если хотите, обязанностью депутата, апофеозом в законотворчестве защитника народных интересов. Но Федорков же юрист, и, видимо, знает, как можно закон обойти...
И вот задаёмся вопросом – какая же такая служебная необходимость заставила убыть депутата в командировку именно в период проведения очередной сессии? И ответ нашёлся сам собой!
Сашка, нисколько не стесняясь того, что катается за бюджетный счет, смело выкладывает в соцсети фото о своих столичных занятиях. Вместо участия в принятии или непринятии законов, по которым надлежит жить его избирателям, Федорков предпочитает обсуждать «законотворческие инициативы» с депутатом Госдумы Лавровым. Затем, опять же судя по фото в соцсетях, он принимает участие в партийном мероприятии. И абсолютно ничего нет о том, ради чего, собственно, командировка является «служебной».
Александр, расскажите, нам избирателям очень интересно, чего ради вы командировались в столицу и во что ваш вояж обошелся областному бюджету? Смею предположить, что в несколько десятков тысяч рублей. А, главное, расскажите, чего вам там удалось добиться: сколько аварийных домов будет дополнительно расселено, сколько инвестиций благодаря вашей поездке придет в регион? А, быть может, вам удалось выбить в Москве деньги на повышение ЕДВ областным ветеранам, увеличение выплат многодетным семьям или ещё что-то в этом духе? Ваши коллеги как раз горячо обсуждали эти темы на проезженной вами сессии.
То, что это вам самому добавило самооценки, особенно фотографии с известным человеком в московских интерьерах, можете не добавлять… итак понятно.
Объективности ради стоит отметить, что вояжи наших чиновников и депутатов на различные партийные мероприятия уже не раз становились предметом обсуждения и гнева народных масс. Но на сессиях большинство тех, кому положено, всё же присутствуют, либо отсутствуют по более уважительным причинам. А если куда-то и отъезжают, то особо этого не афишируют.
А может Федоркову уже стало «тесно» в областном Собрании? Не тот, понимаешь, масштаб! Вот и крутится среди партийных боссов из Госдумы в надежде в недалеком будущем вместе с ними заняться решением глобальных народных проблем.
Напоследок. Известно, что это уже далеко не первый «прогул» сессии Федорковым. Видать, не дает покоя Сашке слава одной дамы, в помощниках которой, как сообщалось в СМИ, он некогда состоял. А когда однопартийцы исключали её из партии и фракции, основной причиной тогда тоже называли прогулы.
Мы будем и дальше внимательно следить за развитием политической карьеры Александра Федоркова из Новодвинска.
Коллектив редакции ИА RUSNORD