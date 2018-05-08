Шкурный интерес. Как норвежцы захватывают зверобойный промысел в Белом море

После нашумевшей на всю Европу компании против добычи тюленя минуло ровно десять лет. Было это давно, в кризисном 2008 г. А запомнилось хорошо, как будто было вчера… В конце прошлого года двое моих старых друзей из Хедмарка и Эстфола скинули мне email, приложив ссылку на короткий пресс-релиз, размещенный на одном из малоизвестных норвежских СМИ: «В эти дни в Архангельске по инициативе компании «Norsk Marin As» (Норвегия) проходит встреча с Сергеем Самойловым - руководителем рыболовецкого предприятия «Беломор» (Архангельск). Новость для маленькой Норвегии, основа благосостояния которой нефть и морские промыслы, нетривиальная. Мы же под шумок Сирии и новогодних приготовлений все как всегда проморгали...

Нерпа ваша будет наша…

Повестка встречи – создание в районе Соловецких островов, совместного предприятия по добыче взрослых особей беломорского тюленя. Совместного, разумеется, только на словах… Почему на словах…? И почему спустя десятилетие...? Формально, предприятие конечно под российской юрисдикцией. Все тот же рыбколхоз «Беломор». Но вот деньги и технологии норвежские. А раз так – шкура и жир – главные продукты промысла пойдут в Вардё и Тромсё. Нам же остается довольствоваться тюленем из камня, тем что украшает набережную Архангельска. И благодарить за это… Нет, не скульптора. А бывшего губернатора Архангельской области Николая Киселева. Того самого, что с подачи Макаревича, Вайкуле и Свиридовой поставил жирную точку в истории многовекового промысла. Постарались и зоозащитники. Малоизвестная в 2008 г. экологическая организация «Вита» устроила громкий пиар и заявила об очередной победе веганов над живодерами… Схема, давно отработанная западными фондами: экологи – социальный конфликт – дискредитация (в нашем случае целой отрасли) на международном уровне.

Вообще-то, справедливости ради, стоит сказать: отрасль к тому времени находилась в смертельном состоянии. Причины как всегда экономические. Правда, еще были прежние кадры – мужики зверобои с советской закалкой. Из той же Летней Золотицы. Кое-какой хозяйственный уклад и отраслевые связи… Мы за десять лет отрасль угрохали. Спасибо Киселеву. О наших соседях этого никак не скажешь…Технологию переработки сохранили, специализированные суда строят, экспедиции по оценке биоресурсов до недавнего времени снаряжались регулярно. В Баренцево море с заходом в Белое. Пока в 2016-м не выдворили из своих территориальных вод наших ученых. В ответ Россия закрыла доступ норвежским исследовательским судам. Варяги раздули скандал…Как всегда, под благонамеренным предлогом с подачи экологов…

Будет предприятие или нет - еще вопрос. Однако цели маленькой Норвегии в большой Русской Арктике предельно ясны. Получить доступ к биоресурсам. Да так, чтобы надолго и без контроля. Для этого и пауза в десять лет. Выжидали пока отрасль в России окончательно загнется. Проблем с рынком сбыта нет. К русскому тюленю присматривается Китай. Растет объем добычи на Байкале. Но Байкал – не норвежские фьорды. Белое море ближе… Но как это сделать? Нагло и открыто…как век назад (об этом чуть ниже, - прим ред.) …? Сейчас не выйдет. Вся надежда на резидентов. Вот вам и ректор крупнейшего на Севере страны ВУЗа, некогда председатель местной ячейки масонского клуба с штаб-квартирой в Тромсе, а вот вам празднование Дня независимости Норвегии. Каждый год...! В Архангельске. Празднуют ли где подданные Норвегии день России – вопрос риторический. Но вернемся к нашему Беломору.

Скажи председатель…

Сначала о хорошем и не очень… Директора колхоза Сергея Самойлова люди знают, как человека хозяйственного и ответственного… Тюлень – ресурс возобновляемый, если наладить промысел в районе Соловков и использовать поголовье рационально, населению Приморья только польза. Без работы русский мужик быстро спивается. Впрочем, поморские женки в селах от мужиков не отстают. Пьют и дети. И все от безысходности. Колхоз «Беломор» помогает чем может… Частным фермерам, тем что еще остались, закупает корма. Если надо транспортом - до того же Архангельска добраться. Вот только скоро помогать будет не на что… Квота на вылов трески и пикши сокращается год от года. Зарплата рыбака тоже. Тот небольшой объем, что удается выловить, перерабатывается в море, не доходя до берега. Получается, что возобновление добычи тюленя для населения Беломорья – это вопрос элементарного выживания. Речь тут уже не о культуре и традиционном укладе…

Но у любой медали как известно две стороны…Председатель Беломора – яркий представитель изрядно поредевшего за последние пять лет движения за поморскую самостийность. Находка для норвежских конкистадоров. Пик «поморизации», а вернее «норманизации» экономики, культуры и политики той части Русского Севера, которую мы называем Архангельская область, приходится на начало 2000-х. Когда в 2002 г. жителям Архангельской области предлагалось выбрать русские они или поморы, разве что худрук молодежного театра Виктор Панов всюду говорил свое твердое «Нет» … Да покойный профессор Дмитрий Несанелинес убеждал местную элиту, что будущее России зависит, в первую очередь, от самочувствия русского народа… И рвать его на части – никак нельзя. Полевой исследователь – этнограф, он прекрасно понимал, чем отличается народ, от искусственно созданной, под видом народности, субкультуры.

Помор номер раз, помор номер два…

Долгое время С. Самойлов оставался в тени двух своих более ярких, в медийном смысле, соратников. Первый – это осужденный в 2013 г. по 282 ст. УК РФ за экстремизм лидер общественной организации «Поморское Возрождение» Иван Мосеев. Созданный им Поморский институт КМНС (коренных малочисленных народов Севера) некоторое время числился одним из подразделений САФУ (Северного Арктического Федерального университета). Есть ли связь между членством ректора в норвежском масонском ротерианском клубе и учреждением этого института… Догадайтесь сами.

Второй соратник – Павел Есипов. Когда-то руководитель национально-культурной автономии поморов Архангельской области. В летопись Архангельска он вошел как личность незаурядная. Организатор Поморского Нового года, поморской мастеровой артели, поморской дружины и много чего еще поморского. Публичный образ – одетый в звериные шкуры взрослый мужик. В правой руке кутило – поморский гарпун. На голове оплеуха – причудливая меховая шапка с длинными ушами. В СМИ прославился как создатель местного неоязыческого культа с поморским колоритом. Поставил истуканы в пригороде и обзавелся шаманом. Роль жреца в общине поморов-язычников несколько лет исполнял Вячеслав Ларионов. Талантливый художник и знаток неоархаики. Это благодаря ему местность возле станции «Тайга» украшает самое настоящее капище.

С. Самойлову удалось избежать таких, мягко говоря, крайностей. Это и понятно. Колхоз держать - это не русский народ на интернет-форумах тролить, да через костры под бубен с бабами прыгать…Однако всех троих роднит один интерес. Каждый его толкает по-своему. Это идея генетической и культурно-исторической самостоятельности населения Беломорья от русских. Особой близости с норвежцами… Не удивительно, что выбор предприимчивых варягов из «Norsk Marin As» пал на наш «Беломор». Маленький «поморский» задел в большой схватке за Русскую Арктику. Впрочем, при губернаторе Михальчуке мы могли перехватить инициативу. Квоты и льготы в обмен на политическую лояльность… Кто тогда не предлагал их нашим героям. Но игры в новую трансграничную общность в Баренц-Арктическом регионе оказались куда более заманчивыми…

Норманнский беспредел

А теперь немного истории. Она все-же кого-то чему-то учит. Весной 1920 года целая армада норвежских промысловых судов вошла в моря Советской России. Били китов, тюленя. Грабили поморов, насиловали природу. Краснознаменного Северного Флота тогда не было, флотилии на Белом море тем более… В стране только-только закончилась гражданская война. В 1921 г. наши пограничники задержали браконьеров и конфисковали несколько судов. В ответ норвежские СМИ на всю Европу завопили, что русского тюленя надо бить, потому что тот… Только вдумайтесь! Ест норвежскую треску. А ленивые коммунисты «ни себе, ни людям».

В 1923 г. норвежских зверобоев уже сопровождает целый броненосец… При попытке наших пограничников прогнать негодяев корабль открыл огонь... В том году браконьеры поживились на славу. Только тюленей убили свыше 1 млн голов. Били всех - и белька, и беременных самок, били белуху. Чужое не жалко…Урон экосистеме Белого моря был нанесен такой, что потребовалось не одно десятилетние для восстановления популяции… На ноту протеста наших дипломатов официальный Осло ответил короткой и циничной телеграммой «Норвегия вела и будет вести промысел там, где ей нужно» …

Сергей ДЕНИСОВ, специально для ИА «RUSNORD»