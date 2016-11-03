В Архангельской области ставят заслон ювенальному беспределу

В Архангельской области участились вмешательства в частную жизнь семей и даже попытки изъятия детей, исходя из принципов, декларируемых ювенальной юстицией.
Противодействовать этому будет специально созданная рабочая группа.
Региональный детский омбудсмен Ольга Смирнова:
- Такие рабочие группы вскоре появятся во всех субъектах России. Цель - не допустить излишнего вмешательства в дела семьи со стороны органов системы профилактики. Созданием такой рабочей группы в Архангельской области я сейчас занимаюсь. Группа будет действовать постоянно. В неё войдут и представители общественности.
Пока же, если вы столкнулись с ювенальным беспределом, то можете пожаловаться по телефону горячей линии Общественной палаты РФ 8 800 737 77 66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 по московскому времени.