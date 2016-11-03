Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области ставят заслон ювенальному беспределу

В Архангельской области участились вмешательства в частную жизнь семей и даже попытки изъятия детей, исходя из принципов, декларируемых ювенальной юстицией.

Противодействовать этому будет специально созданная рабочая группа.

Региональный детский омбудсмен Ольга Смирнова:

- Такие рабочие группы вскоре появятся во всех субъектах России. Цель - не допустить излишнего вмешательства в дела семьи со стороны органов системы профилактики. Созданием такой рабочей группы в Архангельской области я сейчас занимаюсь. Группа будет действовать постоянно. В неё войдут и представители общественности.

Пока же, если вы столкнулись с ювенальным беспределом, то можете пожаловаться по телефону горячей линии Общественной палаты РФ 8 800 737 77 66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 по московскому времени.

01 февраль 12:49 | : Общество

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2017 (9)
Январь 2017 (200)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.