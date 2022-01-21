Архангельские «соколы Жириновского» выходят из партии

Заявление о добровольном выходе (см. ниже) на имя координатора Архангельского РО ЛДПР Федоркова вчера написал депутат Онежского районного совета Александр Дубинин, разместив копию в социальных сетях. Соответственно, с сегодняшнего дня он становится независимым депутатом.
Сам уходящий свое решение никак не комментирует, уточнив только, что «23 года в ЛДПР закончились».
Однако наблюдатели полагают, что поступок связан с неверием в будущее ЛДПР как политической силы после кончины ее основателя и абсолютного лидера.
Напомним, Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля в Москве после тяжелой болезни, связанной с последствиями перенесенного коронавируса.