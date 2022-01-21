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Дальше без Жириновского…

О кончине бессменного лидера и отца основателя Либерально-демократической партии с болью в голосе сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин и распустил коллег на перерыв.

Это же подтвердила и депутат от Архангельской области Елена Вторыгина.

Партия ЛДПР в шоке. Наша редакция не раз слышала от ее представителей самого высокого уровня, что партия после ухода Владимира Вольфовича развалится в течение одного года. Остается наблюдать…

Напомним, Владимир Жириновский, несмотря на то, что был рекордсменом российского парламента по количеству прививок от ковида, все-таки заболел и так и не оправился.

06 апрель 13:36 | : Политика

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