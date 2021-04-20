Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Знакомые имена. Игорь Орлов идет интересной дорогой

В рамках контракта с Группой НОРЕБО на Северной верфи (Санкт-Петербург») началось строительство девятого траулера- процессора проекта 170701. Название судна «Капитан Портнов», заказчик – компания «РОЛИЗ».

На церемонии закладки девятого траулера заместитель директора по международным вопросам УК «НОРЕБО» Сергей Сенников отметил: «Мы очень ответственно подходим к вопросам модернизации и обновления отечественного флота, и поэтому делаем такой серьезный акцент на обновление наших промысловых мощностей. Мы не будем ограничиваться этой серией, у нас с заводом есть контракт на строительство четырех ярусоловов. Также сейчас прорабатываем вопрос о строительстве крупнотоннажных траулеров для работы в Дальневосточном бассейне. Группа НОРЕБО позитивно смотрит на процесс по накоплению необходимых компетенций, по улучшению качества, по созданию нового российского промыслового флота на Северной верфи».

Генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов сказал: «Мы идем очень интересной дорогой, создавая новые рыболовецкие суда, создавая новый опыт рыбной отрасли России. Дорога трудная, но на этом непростом пути у нас есть соратники, люди и компании, которые идут с нами вместе. И это прежде всего компания НОРЕБО. Сегодня ни одно предприятие России и, может быть, даже за ее пределами, не имеет такой великолепной серии судов. Завод настроен очень серьезно трудиться, чтобы выполнить эту масштабную интересную программу».

Траулер предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других промысловых видов рыбы в Охотском и Беринговом морях, Северной части Тихого океана. Для переработки улова на судне предусмотрена современная многофункциональная рыбофабрика, она позволит получать качественный продукт в виде мороженой рыбы, рыбного филе, икры и печени минтая, рыбного фарша и муки. Отходы от переработки будут сведены к минимуму.

Напомним, бывший губернатор Архангельской области и раньше не скрывал своей радости по поводу возвращения в родную для себя среду судостроителей – «Это так круто!».

26 май 17:22 | : Политика / Экономика

Главные новости


Поднять бойца. Поиск продолжается
Я – против терроризма. Но…

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2021 (256)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)

Деньги


все материалы
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20