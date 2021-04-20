Знакомые имена. Игорь Орлов идет интересной дорогой

В рамках контракта с Группой НОРЕБО на Северной верфи (Санкт-Петербург») началось строительство девятого траулера- процессора проекта 170701. Название судна «Капитан Портнов», заказчик – компания «РОЛИЗ».
На церемонии закладки девятого траулера заместитель директора по международным вопросам УК «НОРЕБО» Сергей Сенников отметил: «Мы очень ответственно подходим к вопросам модернизации и обновления отечественного флота, и поэтому делаем такой серьезный акцент на обновление наших промысловых мощностей. Мы не будем ограничиваться этой серией, у нас с заводом есть контракт на строительство четырех ярусоловов. Также сейчас прорабатываем вопрос о строительстве крупнотоннажных траулеров для работы в Дальневосточном бассейне. Группа НОРЕБО позитивно смотрит на процесс по накоплению необходимых компетенций, по улучшению качества, по созданию нового российского промыслового флота на Северной верфи».
Генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов сказал: «Мы идем очень интересной дорогой, создавая новые рыболовецкие суда, создавая новый опыт рыбной отрасли России. Дорога трудная, но на этом непростом пути у нас есть соратники, люди и компании, которые идут с нами вместе. И это прежде всего компания НОРЕБО. Сегодня ни одно предприятие России и, может быть, даже за ее пределами, не имеет такой великолепной серии судов. Завод настроен очень серьезно трудиться, чтобы выполнить эту масштабную интересную программу».
Траулер предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других промысловых видов рыбы в Охотском и Беринговом морях, Северной части Тихого океана. Для переработки улова на судне предусмотрена современная многофункциональная рыбофабрика, она позволит получать качественный продукт в виде мороженой рыбы, рыбного филе, икры и печени минтая, рыбного фарша и муки. Отходы от переработки будут сведены к минимуму.
Напомним, бывший губернатор Архангельской области и раньше не скрывал своей радости по поводу возвращения в родную для себя среду судостроителей – «Это так круто!».