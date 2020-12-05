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Руководитель ГТРК «Поморье» Николаев уходит в Мурманск

Об этом с дрожью в голосе сообщает мурманское интернет-издание «Арктический обозреватель» в материале с броским названием «Руководителем ГТРК «Мурман» будет временщик из Архангельска».

- Источник «АО» уточнил, что Николаев будет возглавлять данный пост временно. Вероятней всего, это будет происходить на время «зачистки» в компании, связанной с уголовным делом в отношении бывшего замруководителя ГТРК «Мурман» и обысков, проходивших в январе этого года. Как долго Николаев проработает временщиком, собеседник издания не уточнил.

Сергей Николаев родился в Вильнюсе 22 ноября 1970 года. В 1992 году переехал в Россию. Кроме деятельности в Архангельской области, Николаев работал во Владивостоке в разных средствах массовой информации Поморья.

С биографией Сергея Николаева связано несколько скандалов. В 2011 году сотрудники ГТРК «Поморье» выразили недоверие своему руководителю в связи с политикой по освещению событий социально-экономического развития Архангельской области.

От себя напомним, что Николаев относится к, так называемым, «птенцам Михальчука» - одного из самых одиозных губернаторов в новейшей истории Архангельской области. Наши наблюдатели не раз удивлялись его непотопляемости, вокруг того, чем Николаев так устраивает головную московскую контору, ходили разные версии, в основном, финансового характера. Но, видимо, пришло время для ротации.

Кто займет место Николаева во главе архангельского областного телевидения, пока неизвестно, это решает Москва. Из местных кадров называются фамилии Старикова и Попова, но, по опыту прошлых подобных перестановок, скорее всего это будет очередной варяг.

01 май 07:09 | : Политика / Культура

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