Депутаты АрхГорДумы добились для жителей Северного округа перерасчета за воду

25 марта депутаты Архангельской городской Думы приняли участие в заседании оперативного штаба, который создан по поручению заместителя главы города по городскому хозяйству Владислава Шевцова. На заседании обсуждался вопрос по восстановлению услуг холодного и горячего водоснабжении, порядке перерасчета коммунальных услуг потребителям жилых домов Северного округа, не получавших услугу. В совещании приняли участие и.о. главы администрации Северного округа Гидаят Шукюров, представители ресурсоснабжающих организаций и управляющей компания «Пролетарская», помощник депутата АОСД Михаила Авалиани Валентина Попова.
По итогам встречи достигнута договоренность, что при поступлении подтверждающих документов в ПАО «ТГК-2» и ООО «РВК - Архангельск» от УК «Пролетарская» перерасчет будет произведен.
Депутаты Ольга Синицкая и Иван Воронцов взяли ситуацию с перерасчетом под свой контроль.
Вопрос о принятых мерах по устранению аварий на сетях ГВС был рассмотрен на совещании при Главе Северного округа.