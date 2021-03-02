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Депутаты АрхГорДумы добились для жителей Северного округа перерасчета за воду

25 марта депутаты Архангельской городской Думы приняли участие в заседании оперативного штаба, который создан по поручению заместителя главы города по городскому хозяйству Владислава Шевцова. На заседании обсуждался вопрос по восстановлению услуг холодного и горячего водоснабжении, порядке перерасчета коммунальных услуг потребителям жилых домов Северного округа, не получавших услугу.  В совещании приняли участие и.о. главы администрации Северного округа Гидаят Шукюров, представители ресурсоснабжающих организаций и управляющей компания «Пролетарская», помощник депутата АОСД Михаила Авалиани Валентина Попова.

По итогам встречи достигнута договоренность, что при поступлении подтверждающих документов в ПАО «ТГК-2» и ООО «РВК - Архангельск» от УК «Пролетарская» перерасчет будет произведен.

Депутаты Ольга Синицкая и Иван Воронцов взяли ситуацию с перерасчетом под свой контроль.

Вопрос о  принятых мерах по устранению аварий на сетях ГВС был рассмотрен на  совещании при Главе Северного округа.

 

31 март 09:06 | : Политика / Экономика

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