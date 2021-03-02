Ни дня без… Обычная неделя депутатов АрхГорДумы

У обывателей есть расхожее мнение, что депутаты (любого уровня) работают только сессионную неделю, максимум, еще одну во время заседаний комиссий.
Отнюдь. Главная функция народного избранника - представлять и защищать интересы своих избирателей. Иначе бесполезно даже думать выдвигать свою кандидатуру на следующие выборы. Народ все припомнит…
Так, на минувшей неделе вице-спикер Архангельской Думы Олег Черненко вовсю занимался проблемами своих избирателей из округа Майская горка. В среду он принял участие в заключительном заседании Общественного совета своего округа. Напомним, в связи с изменениями, внесенными в Устав города, старый состав совета должен быть расформирован, пришла пора подавать желающим продолжить работу новые анкеты-заявки.
Отметим, от активности работы Общественного совета напрямую зависит взаимодействие районной администрации с городской властью, а, значит, перспективы благоустройства улиц, парков, дворов, строительство социальной инфраструктуры.
Депутат надеется, что самые активные члены старого совета сохранят за собой свои места, а новые гармонично вольются в дружный коллектив.
- Общественный совет округа существует уже 15 лет. Самым активным членам общественного формирования сегодня были вручены благодарственные письма от администрации округа. Также в этом месяце произошло отчетно-выборное собрание Совета ветеранов Майской Горки. Лидия Николаевна Третьякова, занимавшая руководящий пост на протяжении 15 лет, передала его новому председателю - Перовой Татьяне Александровне. Лично я намерен и дальше продолжать работать на благо округа.
Так же Олег Витальевич разбирался с жалобой своей избирательницы на отвратительное содержание придомовой территории и дороги на Дачной, 53: «Моя бабушка шла к себе домой, упала и сломала шейку бедра!! Упала из-за халатности руководства нашего города! Прошу Вас помочь решить этот вопрос. Расчистить дороги, обработать их тем, чем необходимо, чтобы люди не падали».
Депутат был возмущен кадрами видео, присланными ему заявительницей. По его мнению, отмазка чиновников, что не хватает денег на содержание внутриквартальных проездов, произнесенная на последней сессии, не выдерживает никакой критики при подобных инцидентах. Нет денег в бюджете - надо напомнить бизнесу, чьи объекты работают на территории округа, о социальной ответственности перед обществом.
- Направил запрос в управляющую компанию о необходимости качественного содержания придомовой территории на Дачной, 53, а также в округ, чтобы обязали соседний магазин «Магнит» привести в надлежащий вид подходы: может, эта точечная помощь предотвратит встречу хотя бы части людей с травматологом. Знаю, что есть и успешная судебная практика решения подобных дел, когда с ответственного за содержание улиц лица взыскивается компенсация за причиненный гражданам вред здоровью. Осталось решить, как выявить ответственных за беспорядок, если бардак везде.
О работе депутата над проблемой маршрутиризации автобусных перевозок в округе Майская горка мы сообщали ранее.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в АрхГорДуме Петр Ватутин разбирался с проблемами водоснабжения.
Дом 64, корп. 1 по Партизанской улице покинула управляющая компания, ее место займет новая. Старая, в «память» о себе, не нашла ничего лучшего, как… перекрыть подачу воды. Жильцы обратились к депутату, за помощью, после его оперативного вмешательства из кранов снова побежала вода.
Но на этом беды жильцов пока бесхозного дома не закончились. С приходом в столицу области потепления, началось обильное таяние снега, и подъезды затопило. Дозвониться до новой управляшки у людей не получилось…
Петр Ватутин:
- Оценив ситуацию на месте, понял, что надо связываться напрямую с руководителем управляющей компании. Прибывший на встречу с жильцами он заверил, что состояние проводки проверит электрик и сегодня к работе приступят другие специалисты, которые устранят причины потопа. Кроме того, он представил план текущего ремонта дома, обозначив все сроки. Буду держать связь с жильцами и контролировать решение вопроса, чтобы обещания не остались лишь обещаниями.
А еще на этой неделе городские депутаты уже в расширенном межфракционном составе встречались на территории мэрии Архангельска с представителями управляющих компаний… и навтыкали им по первое число за состояние придомовых территорий.