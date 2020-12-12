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Депутат АОСД: Поправки к Лесному кодексу стоит подогнать под местные реалии

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Лесной кодекс РФ, предусматривающие возможность использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства.

Согласно законопроекту, леса будут использоваться для рыбного хозяйства за счёт предоставления лесных участков в аренду. Предполагается, что договор аренды будет заключаться без проведения торгов, что обеспечивает лицам, обладающим правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, гарантированный доступ к лесным участкам. Документ разрешает размещать на лесных участках, предоставленных для рыбного хозяйства, некапитальные строения, сооружения, предназначенные для приёмки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов, производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.

Заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания по сельскому хозяйству и рыболовству Михаил Завьялов предлагает на уровне регионального парламента обсудить поправки к законопроекту:

- Дело в том, что изменения предусматривают использование лесных участков без права вырубки лесных насаждений, а применительно к некоторым нашим водоемам это практически невозможно, - отмечает парламентарий. – Сегодня в ряде муниципальных образований области проведены обследования водоемов на предмет возможности их использования для аквакультуры. Естественно, что потенциальный инвестор вынужден создавать на берегу необходимую инфраструктуру, в том числе и транспортную, а наличие лесного участка в аренде само по себе не дает ему возможности его полноценного использования. Поэтому, думаю, логично было бы определиться и с теми условиями, при которых возможно использование лесных насаждений в целях создания соответствующей инфраструктуры при объектах аквакультуры, - считает депутат Завьялов.

 

20 февраль 15:09 | : Политика / Экономика

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