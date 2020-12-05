Трудно первые сто дней. Дмитрий Морев отметил свой маленький «юбилей» вместе с «Клюковкой»

Самому маленькому воспитаннику нового корпуса детсада «Клюковка» всего 1 год и 3 месяца. Это первый в Архангельске садик, где большинство детей – ясельного возраста. Он распахнул свои двери 100 дней назад. В то же время вступил в должность и новый глава города Дмитрий Морев. В эту символическую дату градоначальник с рабочей поездкой побывал в дошкольном учреждении.
Подарком для ребят и педагогов стали кулеры для воды – в каждую группу. По словам заведующей детским садом Ирины Корельской, всё остальное в новом здании есть.
- Многие в округе Варавино-Фактория с нетерпением ждали открытия садика. Он вырос у нас на глазах всего за год. Родители воспитанников в основном молодые, и они волновались, когда впервые приводили своих крох. У нас 156 детей – это совсем маленькие дети от года до трех. Но адаптация прошла успешно: ребята с радостью идут в группы: игрушек и игр здесь много, и они интересные. Штат укомплектован полностью – работают жители нашего же округа, - поделилась Ирина Корельская.
Отличительная особенность нового сада – просторные кабинеты для творческих студий. Педагоги прошли дополнительное обучение, и теперь занимаются с ребятами песочной анимацией, ведут кружок рисования и спортивной подготовки. Для этого установлено все необходимое оборудование – от специальных столов с подсветкой до детских тренажеров. Особая гордость садика – оснащение спортивного и музыкального залов. Все здесь создано для того, чтобы разносторонне развивать как малышей ясельного возраста, так и повзрослевших дошколят.
На сегодняшний день единственной нерешенной проблемой остается отсутствие медработника на полную ставку. Его должна направить в учреждение поликлиника №4, но пока медсестра работает лишь на полставки и на два корпуса.
- В садике есть большой медицинский кабинет, и здесь можно делать прививки малышам, проводить оздоровительные процедуры. Это тем актуальнее, что в данном садике много ясельных групп. Депутаты будут содействовать решению этого вопроса, - подчеркнула председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова, которая также приняла участие в рабочей поездке.
Этот важный аспект работы садика будет находиться и под прицелом внимания Дмитрия Морева.
- Среди детских садов Архангельска новый корпус «Клюковки» точно занимает лидирующие позиции по своему оснащению и удобству. Сейчас в городе мы строим еще два детских сада – также по нацпроекту «Демография». И очень надеемся, что в дальнейшем будет нацпроект или федеральная программа по капремонту детсадов, которые работают уже многие годы. Чтобы красота и комфорт были в каждом из них, - подвел итог поездки Дмитрий Морев.
Сейчас процедуру лицензирования проходит еще один вновь построенный сад в округе Варавино-Фактория. Совсем скоро и он примет своих маленьких хозяев.