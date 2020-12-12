Ирина Чиркова: Мы боремся за индексацию работающим пенсионерам

Депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова снова рассказывает о нелегкой борьбе справедливороссов за права трудящихся:
- СР продолжает добиваться справедливости в отношении работающих пенсионеров. Для индексации их пенсий на уровень накопленной за 2020 год инфляции потребуется увеличить годовой бюджет Пенсионного фонда России на 71 миллиард рублей. Такова «стоимость» законопроекта, внесённого в Госдуму в конце прошлой недели фракцией «Справедливая Россия».
Не устаём напоминать Правительству РФ, что поправки к Конституции гарантируют индексацию пенсионных выплат не реже одного раза в год, при этом круг лиц не ограничен. В этой связи мы требуем восстановить механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен в 2016 году.
Провести индексацию предлагаем с 1 февраля, как того требует закон «О страховых пенсиях» и повысить выплаты на процент инфляции за прошлый год, который составил 4,91%. Повышенные выплаты могут получить 7,3 миллиона человек. Исходя из этих данных, годовой бюджет Пенсионного фонда России нужно увеличить на 70 969 140 000 рублей. Средства вполне посильные для государства. СР никогда не согласится с тем, что пенсия - это компенсация утраченного заработка; пенсия - это часть дохода гражданина, который он откладывал на протяжении жизни.