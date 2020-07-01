Александр Цыбульский набирает очки в рейтинге телеграм-каналов глав регионов

Центр политической конъюнктуры опубликовал рейтинг телеграмм-каналов глав российских регионов, в котором губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому досталось почетное 10 место с припиской о том, что он «довольно быстро набирает популярность».
В середине июня 2020 года Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, который блокировался на территории России на протяжении двух лет. При этом были сняты не только формально-юридические преграды, но также и неформальные ограничения, которые сдерживали госорганы и некоторых официальных лиц от работы в «заблокированном» мессенджере. Конечно, многие политики и публичные лица и до разблокировки имели собственные телеграм-каналы, однако теперь это явление может стать по-настоящему массовым.
Несмотря на блокировку на территории РФ, аудитория Telegram, по данным Mediascope, продолжала расти.
Сам Павел Дуров отметил, что мессенджером постоянно пользуется 30 млн россиян.
При этом Telegram не является самым популярным мессенджером в стране, уступая Whatsapp и Viber, однако возможность создания каналов превращает его не только в средство коммуникации между пользователями, но и эффективный информационный инструмент. По данным Медиалогии, топ-10 политических телеграм-каналов обладают аудиторией от 100 тысяч пользователей.
Кроме того, Telegram является самым политизированным мессенджером, которым пользуется профессиональная аудитория: политики, эксперты, журналисты, лидеры мнений, поэтому уже несколько лет политические телеграм-каналы остаются значимой площадкой для участников политического процесса.
В новом рейтинге Центр политической конъюнктуры фиксирует, как разблокировка Telegram отразилась на активности глав регионов в мессенджере, и кто воспользовался дополнительным инструментом влияния на повестку.
Основные результаты
На данный момент подавляющее большинство глав регионов по-прежнему остаются объектами телеграм-каналов, которых активно обсуждают другие, но не субъектами, которые бы сами задавали тон коммуникации в региональном информационном пространстве.
Только 10 из 85* глав регионов имеют собственные телеграм-каналы, при этом 9 из них были зарегистрированы до разблокировки мессенджера, «новичком» стал глава Архангельской области Александр Цыбульский (1646 подписчиков), который довольно быстро набирает популярность. При этом большинство каналов не являются крупными, лишь у трех глав количество подписчиков превышает 10 тыс. пользователей. Первое место занимаем Рамзан Кадыров (52 тыс.), на втором — Сергей Собянин (21,4 тыс.), на третьем — Сергей Цивилёв (12,1 тыс.)
Помимо аудитории важным показателем эффективности использования инструмента является то, стал ли канал источником информации для других телеграм-каналов, как часто его упоминают авторы, вступают с губернатором в заочную дискуссию, насколько канал формирует региональное или даже федеральное информационное поле.
Единственный телеграм-канал федерального уровня принадлежит Рамзану Кадырову, которого часто цитируют и упоминают крупные каналы. Также на федеральный уровень, однако в силу конъюнктурных причин претендует канал врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева. Популярными на региональном уровне являются каналы Александра Цыбульского, Валерия Лимаренко и Вениамина Кондратьева:
Телеграм-каналы остальных глав регионов редко упоминаются, что видно на графе.
Выводы и прогнозы
*При поиске телеграм-каналов глав регионов были выбраны только проверенные источники, на которые ссылаются СМИ, о которых в других соцсетях писали сами главы регионов. Анонимные характер мессенджера, а также отсутствие эффективных инструментов верификации аккаунтов затрудняют поиск подлинных ресурсов. Например, Правительство Оренбургской области было вынуждено опровергать подлинность канала, якобы принадлежащего Денису Паслеру. Возможно, в сети существуют телеграм-каналы глав регионов, о которых не известно широкой публике. Например, в мессенджере есть канал Бездудный.LIVE», который многие воспринимают как канал главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного, однако в описании канала значится «неофициальный канал о человеке и руководителе». Каналы с сомнительным описанием, содержанием или количеством подписчиков не попали в рейтинг.