Информагентство News Front разместило материал, повествующий о деталях доклада американского Фонда Карнеги про ЧВК «Вагнера». Пропагандисты США признают, что качество работы ЧВК положило конец однополярному миру.
Важно понимать, что Фонд Карнеги финансируется НАТО, ЦРУ, Госдепом и рядом других организаций, которые используют его для ретрансляции политических позиций Вашингтона на аудиторию РФ.
Автор News Front подчеркивает, что суть деятельности Фонда – проамериканская пропаганда.
Фонд Карнеги приводит слова командующего силами США в Африке генерала Стивена Таунсенда, который высказывает опасения, что Россия с помощью ЧВК «Вагнера» склоняет ситуацию в Ливии в свою пользу.
Автор материала в News Front политолог Владимир Карасев пишет, что благодаря «вагнеровцам» эпоха однополярного мира подошла к концу, а сами они стали страшным сном американцев.
В докладе приводится в пример уместное историческое сравнение ЧВК «Вагнера» с русскими добровольцами, воевавшими против турков на Балканских островах в XIX веке, спасая христиан, а также позднее участвовавшими в гражданской войне в Испании в 1930-х годах против фашистов.
Эту параллель Карасев считает вполне справедливой, так как «вагнеровцы» сыграли большую роль в разгроме ВСУ и украинских карателей, защитив русскоязычное население Донбасса от геноцида.
Только почему-то в докладе Фонда Карнеги спасение мирных жителей авторы называют «российской агрессией против Украины».
Роль ЧВК «Вагнера» в Ливии представляется авторам доклада очень значительной, однако доказательств их присутствия в этой североафриканской стране они не приводят.
Примечательно, что американский посол в Триполи Ричард Норланд считает, что присутствие россиян-добровольцев в Ливии «меняет правила игры». Такого же мнения придерживается и издание Foreign Policy.
Пропаганда США сравнивает русских бойцов со «швейцарским ножом» войн XXI века, поскольку, куда бы они не направились, везде становятся фактором, создающим боевое преимущество.
Из уст противника такие характеристики звучат как комплимент, считает автор News Front.
Военный эксперт Джек Марголин отреагировал на доклад Фонда заявлением, что не существует ни одной структуры с названием «Вагнер».
Стоит отметить, что на статью читатели отреагировали положительно, а многие даже поддержали, порекомендовав подыгрывать западным СМИ.
Один из читателей написал, что даже если ЧВК «Вагнера» нет, то его следует немедленно создать.