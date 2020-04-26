«Нам нечего скрывать». Александр Цыбульский выполнил свое обещание

На недавней встрече с главными редакторами архангельских СМИ ВрИО губернатора Архангельской области обещал возобновить прямые трансляции заседаний регионального правительства, как это было во время его руководства Ненецким автономным округом.
И вот…
С сегодняшнего дня прямые трансляции заседания правительства Архангельской области ведутся на официальном сайте правительства региона в сети Интернет. Их могут смотреть не только журналисты, но и все желающие.
Посмотреть видеотрансляцию можно, пройдя по прямой ссылке.
Первый показ сегодня 26 мая 2020 года в 10.00.