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Глаза в глаза с Цыбульским. Их первая встреча

С подрагивающим нутром захожу в здание областной администрации.

Не от важности встречи… я здесь не был 16 лет! Как вышел с приходом Киселёва (позапозапрошлый губернатор), так больше ни ногой.

Вроде, всё знакомое… и чужое. Впервые в жизни взгромоздился вместе с коляской на специальный инвалидный подъёмник, эх, такой бы в мою хрущёбу! Прикольно, но долго, как в рапидной съёмке ехал один лестничный пролёт, мог бы и ногами пройти, но принимающая сторона настояла. По суете вокруг, нервному переключению скоростей на пульте управления, понял – я здесь первый такой «испытатель». Спросил об этом. По В ответ смущённое молчание протокольного отдела. Понял – в точку. Чувствовал себя первопроходцем…

Встреча с ВрИО проходила в оптимальном (ИМХО) формате. Приглашённых – 10 человек из печатных и электронных СМИ, в основном, главреды. Без детского сада – «вот он какой, а вот я какая!» - и обсуждения правил пользования общественными туалетами (слыхали и такое). Впрочем, не обошлось и без явно ангажированных определёнными интересантами вопросов (в частности, о противостоянии городских перевозчиков мусора с регоператором с соответствующим посылом), но отнесём это к издержкам профессиональной деятельности (все мы на чём-то зарабатываем).

Сразу было обозначено – это не пресс-конференция в классическом понимании, а знакомство двух сторон, заинтересованных в дальнейшем общении. Но записывать не возбраняется.

Ну, а раз так… ваш покорный слуга на правах старшего (по возрасту) и ближнего по размещению за столом решил определиться в понятиях – мы разговариваем с кандидатом в губернаторы или только с чиновником, поставленным в смутный период пандемии временно руководить проблемным регионом?

Ответ был аккуратным:

- ВрИО… но который имеет виды на дальнейшую перспективу.

Отлично, нас тоже перспективы интересуют, не о коронавирусе же отпущенные полтора часа говорить (к слову, о заразе был задан всего один вопрос, да и тот косвенный… что лишний раз говорит об уровне собравшихся, понимающих, что их не на встречу со Стариком Хоттабычем пригласили).

Вот я и спросил – любит ли новый губернатор кино… не как я, хотя бы, как Орлов. В ответ прозвучало – «не могу назвать себя киноманом… но со всем уважением».

Отлично! Я поведал Цыбульскому про кинофестиваль Arctic Open, про то, что он за три года вошёл в ТОП-200 главных культурных событий в России, про непременное условие получения президентского гранта – поддержка и заинтересованность региональных властей, про то, как потенциальные спонсоры отслеживают это отношение. А то был в области прецедент – новый губернатор решил, что его народу никаких великих иллюзий не надо, а нужно молоко и новые дороги. Молоком, как помните, мы при нём обпились, про дороги… культурных слов не подобрать.

Цыбульский терпеливо всё выслушал, сказал, что о фестивале ещё в НАО слышал (увы, но округ по каким-то причинам от него дистанцировался), и выразил своё искреннее расположение как к культурному проекту, достойному войти в общую концепцию развития и популяризации Арктического региона. Тем более, что он знает – народ фестиваль ждёт как ещё один зимний праздник. Чем фактически подтвердил слова режиссёра Юсупа Разыкова, большого друга Arctic Open – «Губернатор никак не должен относиться к фестивалю. Он должен смотреть, как относится к нему население».

Не знаю, как вам… а мне от этих слов стало теплее.

(Забегая вперёд. От имени известного спортивного журналиста Евгения Худовекова задал вопрос новому главе – готов ли он финансово поддерживать хоккейный «Водник», в не самом далёком прошлом главный спортивный бренд Поморья. Цыбульский считает, что пришла пора возвращать былую спортивную славу бывшего лидера мирового бенди… он в принципе к спорту относится хорошо. А вот к футболу равнодушен, в хоккее с шайбой болеет за ЦСКА. Что ж, у каждого свои недостатки…).

Однако моих коллег больше интересовало не кино. А объединение с Ненецким округом. Цыбульский мягко перевёл этот заполитизированный вопрос в экономическую плоскость. Рассказал про проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет областные Карпогоры с пока ещё окружным глубоководным портом Индига. Незамерзающим, к слову. То есть, прямым конкурентом мурманскому.

В перспективе (в которую уже вложены миллионы долларов) по этим рельсам пойдут товары из Азии, которые в конечном пункте будут перегружаться на морские суда высокой грузоподъёмности. Что невозможно сделать в порту Архангельска, разве что всё дно срыть. Силами одного округа такую махину не поднять, хотя бы из элементарной нехватки людских ресурсов. А так получится прямой выход на Севморпуть, о котором так долго говорили все (большевики в том числе). Объёмы? Как вам 300 млн. тонн в год казахстанского угля, направляющегося в страны Балтии.

Плюс инвестиции в строительство – на железную дорогу 500 млрд. и 80 млрд. на приведение порта Индиго в рабочее состояние. От таких денег и в бюджет области немало перепадёт. Вообще в планах нового главы обязать всех крупных инвесторов, входящих в регион, открывать здесь свои представительства и штаб-квартиры. А ещё работа над тем, чтобы ушедшие вернулись, тот же Архангельский траловый флот. Вот будет славный щелчок по носу заносчивому Мурманску (возможно, и Питеру).

Примечательно, что в дискуссии по возможному объединению тема падающей цены на нефть практически не звучала. Обеим сторонам по умолчанию было ясно, что дело совсем не в ней… как упала, так и поднимется. Ну, отожмётся пару раз.

Зато не единожды прозвучало, что экономика Ненецкого региона неконкурентоспособна именно по своей этой зависимости. Что недопустимо в современном мире, развивающемся за счёт гибкости и разнообразия.

Касаемо экономических приоритетов нового главы. В Архангельской области он бы делал ставку на глубокую переработку древесины (а не на тупую рубку-продажу, время лесопилок осталось в прошлом). На ВПК… куда без него. И на малый и средний бизнес… с упором на малый. Цыбульский в перспективе видит, если не массовый, то активный переход трудоспособного населения из госсектора в частный.

От последнего тезиса представителя левых взглядов, присутствовавшего на встрече, аж передёрнуло. Но и он подобрел, когда ВрИО сказал, что считает Госплан неплохим изобретением советской эпохи.

И помрачнел при словах – «на выборы пойду как кандидат от «Единой России», я в партии с 2006-го (с 27-ми лет – прим. ред.), это моё выражение поддержки курса президента». А что, тоже позиция…

Цыбульский готов к сотрудничеству с любыми политическими силами. Но на первое место ставит экономическую целесообразность, особенно в вопросах административного территориального деления. Это напрямую относится к дальнейшему развитию Арктики во всех направлениях. У автора сложилось устойчивое впечатление, что это и есть его главный проект на данном этапе. Впрочем, он готов к дискуссиям, повторил неоднократно.

Конечно же был задан вопрос по Архангельску. Прямая критика действий городской администрации звучала именно от журналистов, временный глава области был корректен в формулировках. Вспомнили Москву… которая стала хорошеть и развиваться, как только в её бюджете появились деньги и возможность ими распоряжаться (при Лужкове).

Тут я не удержался с вопросом – не пора ли вернуться к прямым выборам мэров? И в ответ услышал – нет, это не панацея, охламоном с одинаковым успехом может оказаться как избранный, так и назначенный.

Как будто Орлова услышал. Это ощущение сподвигло ещё на один вопрос – почему не видно и не слышно прошлого губернатора? Раньше, как я помню, ушедшие в отставку ещё на пару месяцев оставались при новой власти в ранге советников. Что логично для только что прибывшего в регион человека. Ответ – не возникало особой необходимости, хотя несколько раз звонил ему… по чисто техническим вопросам.

Поговорили о комфорте жизни в Архангельске. Сначала об общем – присутствующие обстебали заборчики вдоль городским магистралей. Тех самых, которые ржавеют в первую же зиму и очень портят облик областной столицы… может, снести на фиг? И оказалось, что нельзя, Цыбульский в ранге главы НАО обращался с тем же вопросом в правительство России и услышал – таков норматив. Вишь ты, государственное дело…

Тут я свернул разговор на частности. Предложил новому человеку обратить внимание, что он попал в город здоровых людей – на улице ни одного колясочника. И объяснил, почему – ни проехать, ни заехать, даже в поликлинику, всё, начиная с пандусов и кончая лифтами, сделано без ума и, главное, без души.

ВрИО выслушал мой монолог сочувственно, делал пометки. А у меня дежавю – который раз про это рассказываю чиновникам всех ветвей и рангов, а воз ни с места…

Присутствующие на встрече коллеги решили – чего это Черток лезет со своими проблемами – фестивалями-колясками - и обратились со своей наболевшей. Звучит она примерно так – торговая сеть «Магнит» в последнее время отказывается брать на реализацию их газеты. Цыбульский удивлённо поднял брови – с чего вдруг? Обещал разобраться…

…а я подумал – бизнесмен не берёт товар на реализацию, когда он ему не выгоден.  Будет лежать и занимать место на полке. Газета –продукт скоропортящийся, два-три дня и всё, даже телепрограмма неактуальна. Потом утилизируй всю пачку… морока. Особенно, когда та же газета свободно лежит на проходной в соседнем офисном здании абсолютно бесплатно. Может быть, проще не тешить себя иллюзиями и не печатать лишний тираж? Просто размышляю вслух…

Общее впечатление от встречи – с Цыбульским интересно (не уверен, что ему также с нами, хотя на прощание это прозвучало). Он явно не будет закашивать под помора, как делали его предшественники. Отслужит здесь, сколько прикажут, и вернётся в любимую Москву. Но оставив о себе хорошие воспоминания, о чём сам сказал. Он не будет хапать (ни по мелочи, ни по-крупному), ставки в его персональной игре гораздо выше денег. Панибратства от него тоже не ждите, не тот стиль.

И ещё – такой правильной интеллигентной речи я здесь никогда не слышал.

Да, пока слова, с делами посмотрим. Как говорили цирковые тигры про нового укротителя: «пожуём – увидим». Мы тоже кусаться умеем… многие жаловались.

Леонид Черток 

 

19 май 14:55 | : Горячая тема / Политика / Экономика

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