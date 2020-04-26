«Не надо лишней спешки». Депутаты АрхГорДумы вдумчиво готовятся к сессии

Депутаты Архангельской Городской Думы вдумчиво готовятся к очередной сессии (откроется 27 мая).
Накануне прошло заседание постоянной комиссии по социальным вопросам. Обсуждался один из ключевых моментов - безвозмездная передача недвижимого имущества из государственной собственности Архангельской области в собственность Архангельска. Вопрос, как вы понимаете, в деньгах – потянет ли городской бюджет новые расходы.
Конкретно речь шла о домах по адресам пр. Московский, 55, корп.5, (на 180 квартир) и ул. Карпогорской, (на 108 квартир), которые задействованы в программе переселения граждан из аварийного жилья. Именно туда и будут расселять.
Свое мнение высказал вице-спикер Александр Гревцов (КПРФ):
«Предполагаемый срок ввода объекта дома на Московском у вас обозначен август 2020 года, а вы предлагаете уже сейчас нам его принять, давайте на июньской сессии рассмотрим данный вопрос. Куда мы торопимся?».
Такую позицию поддержал его коллега из другой фракции Олег Черненко относительно дома на Карпогорской:
«Там вообще три этажа только построены, зачем такая спешка в принятии данного дома. Давайте дождемся окончания строительства и еще раз рассмотрим данный вопрос на сентябрьской сессии».
Резюме в данном вопросе подвела председатель городского собрания Валентина Сырова:
«Давайте обсудим вариант передачи дома на Московском на этой сессии, так как он сдается уже в августе, а вот по второму дому мы примем решение уже на сентябрьской сессии. …Мы не против принятия домов в муниципальную собственность, но давайте принимать дома уже с крышей».
Окончание дискуссии ожидается на будущей сессии. Представители городской администрации согласились с подобным подходом.